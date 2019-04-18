自由廣場》這樣的政戰、心戰，自娛娛人

◎ 方屏生

自由廣場十七日刊登一篇「請給心戰大隊一點鼓勵」的讀者投書，看完後令人感覺不可思議。內容凸顯錯誤、浪費民脂民膏的國家級策略與戰術，簡直讓人對台灣建軍備戰的發展失去信心。

據擔任過政戰主任的作者闡釋，國防部心戰大隊所研製的「心戰食品」，是針對負隅頑抗的中共敵軍小部隊在登陸台灣之後，糧盡援絕下設計使用。而國防部的說明，則是在戰場上發放，讓撿到的共軍快快向我軍投降，並強調美軍在波灣戰爭中也採用相同招降手段。無論哪一種說法，都是自我感覺良好，宛如「扮家家酒」，荒謬到了極點。

第一，國防部心戰單位或政治作戰部門，過去半個世紀以來的戰術或戰略若有成效，今日的中國不會制定「反分裂法」、以武統威嚇，甚至於派遣解放軍軍機、戰艦三不五時的繞台示威。

第二，美軍在波灣戰爭中採用「心戰食品」的招降手段，是以攻擊部隊的身分，再加上聯軍隔絕防禦方後勤補給所採取的戰術。國防部或資深政戰人員鼓吹的「心戰食品」，完全是引喻失義、本末倒置、自娛娛人。

第三，廿一世紀的戰爭，是科技戰。倘若解放軍對台灣這塊狹長地形與縱深發動攻擊，明眼人都知道如何部署與持續，無須筆者贅述。

希望國軍要招募人才，與時俱進，讓人民有感。唯有精實國軍，才是對敵最有效的心戰。切莫活在歷史上、沉湎於過去、紙上空談。

（作者為少校退伍，業國際貿易）

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