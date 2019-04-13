自由廣場》排藍民調優於全民調

換英不可怕，怕的是換錯人

◎ 劉瑩

前幾天民進黨中常會決議總統初選延後到五月舉行，這時間還是比國民黨早一個多月，不太了解怎會有一方「如喪考妣」，彷彿他們支持的人只在四月會贏，換到五月或六月都不會贏？

總統大選的規則，國民黨跟民進黨本來就常常每次不一樣。台灣沒有美國那樣先進的兩黨總統初選制度，所以一下防磚一下不防磚，一下對比一下互比，一下全民調一下黨員投票，還常冒出個徵召，因為每次競選的大環境跟候選人條件都不一樣，而總統選舉關係黨的存亡，不可兒戲，每個黨必須用盡辦法找出最能勝選的人。無論如何，只要是黨依據黨內民主通過或更改的規則，黨員就必須遵守。

假設有一個僅錄取一人的工作，如果只有一個人來應徵，主考官必然是問五分鐘就好；相反的，如果兩個很優秀的人才來搶這個職位，那就必須推出有鑑別度的詳細面試。只靠讓藍營選民加入的全民調，還只問支持度，其實是個非常危險的方法。二○一一年民進黨總統初選，小英也僅險勝蘇貞昌一趴左右，而二○一六年國民黨之所以走上換柱風波，一大原因是當初洪秀柱的高支持度來自綠營民眾的惡意灌票，戲謔式的「唯一支持柱柱姐」反映在隨口答的民調上，甚至灌到洪秀柱大勝小英，完全打亂了國民黨原本徵召的規劃。可是，等洪真的當上候選人，綠營的「唯一支持柱柱姐」馬上收回去，洪的支持度當然就一路走低，沒幾個月就腰斬，最後搞到當時的朱立倫換也不是、不換也不是，整個黨灰頭土臉，雪上加霜。

這次民進黨總統初選，原本賴清德多次表明會支持小英，以為只有一位Ａ咖同額競選，初選僅僅是個形式；如今賴突然登記並選到底，兩強相爭，應該要有更周延更具鑑別度的方法。延後是對的，最好是能夠用民進黨並不陌生的排藍民調。

換英不可怕，怕的是事後發覺，當初倉促換掉的竟是綠營真正最孚眾望的人選，選出來的人支持度一路走低，蔡蘇團隊支持度反而勝過總統候選人，到時民進黨會像國民黨面臨換柱的兩難，讓本來不樂觀的選情更是雪上加霜。而且，如果覺得自己擁護的人是綠營真正擁戴的人，那絕無理由懼怕排藍民調——朱立倫對決王金平，應該只怕不排綠民調，不會怕排綠民調，更別說差一個月選這種可笑問題了。

（作者為醫師）

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