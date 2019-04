自由廣場》紐約時報與鄭南榕

◎ 曹欽榮

筆者從成大畢業將近四十五年,上週回到母校參加「言論自由日研討會」,想像半個世紀以前的鄭南榕,在成大短暫度過的青年時期心情,感觸良多。

今年是鄭南榕殉道三十週年,他在一九八六年入獄,獄中回顧年輕時在成大異議社團西格瑪社的時光,寫下「成大西格瑪社的自由精神」。而在一九八五年八月,他在《自由時代》第七十七期社論,談到台灣教會公報發刊一百週年,標題寫著:「立百年的里程碑,做自由的先鋒」。筆者想像台南給鄭南榕的自由啟蒙,他以一位媒體人身分,創辦《自由時代》雜誌,期許自己深刻追求台灣歷史的深度和廣度(現在這些刊物及鄭南榕相關著作,到鄭南榕紀念館都可查閱)。一九八七年一月出獄沒多久,鄭南榕和許多民間人士發起平反二二八運動,第一場遊行在台南舉行,這是台灣轉型正義的先聲,連繫著台南追求自由的歷史。

鄭南榕紀念館現正展出他留下的四點「編採信念」:「新聞無畏,消息無偏」(All the news without fear or favor)。鄭南榕於三○二期的《自由時代》表示要貫徹「公正報導,毫不畏懼,也不偏袒,無論涉及任何黨派或利益」。這是引用自美國媒體人阿道夫.奧克斯(Adolph Ochs)於一八九六年買下當時規模仍然很小的《紐約時報》時,所說的自我勉勵的話。

反思百年來海內外新聞工作者的信念,處於現在的時刻,我們堅信奧克斯所說:「自由交流意見,對權力者問責的能力,是邁向成功民主的先決條件」。以四月七日言論自由日來紀念鄭南榕,珍惜得來不易的言論自由,更多公民共同來獨立思考,辨明是非,是我們這個時代更艱難的挑戰。尤其面對台灣今天和未來的內外局勢,不只新聞報導,每位公民應該不畏懼的說出真話,學習不偏袒,追求真相,才能破除「假消息」當道。

守護自由,為爭取負責任的自由而努力,讓我們社會、經濟都更腳踏實地,更堅定護衛民主價值。面對台灣內外變化,我們將繼續傳承為自由奮鬥的歷史道路,這樣紀念鄭南榕,相信是他所樂見。

(作者曾規劃台北二二八紀念館、鄭南榕紀念館、白色恐怖綠島紀念園區)

