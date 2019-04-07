自由廣場》紐約時報與鄭南榕

◎ 曹欽榮

筆者從成大畢業將近四十五年，上週回到母校參加「言論自由日研討會」，想像半個世紀以前的鄭南榕，在成大短暫度過的青年時期心情，感觸良多。

今年是鄭南榕殉道三十週年，他在一九八六年入獄，獄中回顧年輕時在成大異議社團西格瑪社的時光，寫下「成大西格瑪社的自由精神」。而在一九八五年八月，他在《自由時代》第七十七期社論，談到台灣教會公報發刊一百週年，標題寫著：「立百年的里程碑，做自由的先鋒」。筆者想像台南給鄭南榕的自由啟蒙，他以一位媒體人身分，創辦《自由時代》雜誌，期許自己深刻追求台灣歷史的深度和廣度（現在這些刊物及鄭南榕相關著作，到鄭南榕紀念館都可查閱）。一九八七年一月出獄沒多久，鄭南榕和許多民間人士發起平反二二八運動，第一場遊行在台南舉行，這是台灣轉型正義的先聲，連繫著台南追求自由的歷史。

鄭南榕紀念館現正展出他留下的四點「編採信念」：「新聞無畏，消息無偏」（All the news without fear or favor）。鄭南榕於三○二期的《自由時代》表示要貫徹「公正報導，毫不畏懼，也不偏袒，無論涉及任何黨派或利益」。這是引用自美國媒體人阿道夫．奧克斯（Adolph Ochs）於一八九六年買下當時規模仍然很小的《紐約時報》時，所說的自我勉勵的話。

反思百年來海內外新聞工作者的信念，處於現在的時刻，我們堅信奧克斯所說：「自由交流意見，對權力者問責的能力，是邁向成功民主的先決條件」。以四月七日言論自由日來紀念鄭南榕，珍惜得來不易的言論自由，更多公民共同來獨立思考，辨明是非，是我們這個時代更艱難的挑戰。尤其面對台灣今天和未來的內外局勢，不只新聞報導，每位公民應該不畏懼的說出真話，學習不偏袒，追求真相，才能破除「假消息」當道。

守護自由，為爭取負責任的自由而努力，讓我們社會、經濟都更腳踏實地，更堅定護衛民主價值。面對台灣內外變化，我們將繼續傳承為自由奮鬥的歷史道路，這樣紀念鄭南榕，相信是他所樂見。

（作者曾規劃台北二二八紀念館、鄭南榕紀念館、白色恐怖綠島紀念園區）

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