自由共和國》余杰／李稻葵重彈林則徐的老調

余杰／旅美華裔人權作家

在中共政協大會的發言中，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵表示，外部壓力和國內經濟面臨下行的問題是中國「成長的煩惱」。但他對未來前景樂觀，認為不必擔心在中美貿易戰中中國處於下風，「我們在芯片（晶片）方面確實受制於人，但我國是全球最大的維生素（維他命）、抗生素原料出口國，一旦減少出口，某些發達國家的醫療系統就運轉不靈」。

在中國，一旦當了官，無論原先多麽聰明的人，就會變得頭腦愚蠢、心思邪惡。李稻葵對中國的華為、中興等企業偷竊美國技術、違反美國法律的種種惡行避而不談，反倒指責西方嫉妒中國的快速發展，真是倒打一耙。李稻葵提出的中國反制西方的方式，根本不像是一名訓練有素的經濟學家的理性言論（他是哈佛大學經濟學博士），連一般稍稍瞭解常識的普通人都不會如此異想天開。各種維生素、抗生素都是西方發明的，只是西方嫌利潤太薄而不再生產，如果中國惡意減少出口，西方要恢復生產乃是易如反掌的事情。中國要靠這一招給西方致命打擊，真是可笑的自取其辱。

李稻葵的謬論，讓人不禁想起清末時林則徐對西方的看法。中英戰爭初期，林則徐認為自己勝券在握，在給道光皇帝的奏摺中信心滿滿地寫道：「夷兵除槍炮之外，擊刺和步伐都不是其長處，他們的腿足裹纏，束縛嚴密，膝蓋屈伸不便，到了岸上便無所作為，我們有制伏他們的辦法。」林則徐又認為，洋人嗜吃牛羊肉，若沒有從清國進口的大黃、茶葉以輔食，將會消化不良而死：「大黃、茶葉、湖絲等類，皆中國寶貴之產。外國若不得此，即無以為命。」也就是說，西方離不開中國的貨物，中國則不必進口西方的產品。所以，如果中國不出口這些特產，很快英國就會乖乖求饒。當然，這場戰爭的結果如何，不用我再多說了。

李稻葵此次重彈林則徐的老調，只能說明他在哈佛大學並未學到什麼真才實學。他是奉黨中央之命令到美國「偷學」的，偏偏像馬英九一樣學無所成。哈佛大學的學位對他們來說，只是向眾人炫耀的「神光圈」而已。

中國偷竊外國的技術，從晶片到飛機，從核武器到台灣的石斑魚，真是從天上飛的到地上跑的，坑矇拐騙、無所不偷。近日，日本大阪府警方依涉嫌違反《家畜傳染病預防法》為由，逮捕了大阪府的餐飲店主前田裕介和無業者小倉利紀，兩人被指控涉嫌把日本和牛受精卵和精子帶往中國，企圖以幾百萬日圓的價格賣給「中國熟人」。報導稱，和牛是日本主要的出口農產品之一，若和牛受精卵和精子流往海外，可能會對日本國內畜產業產生嚴重打擊。

這樣一個「竊賊國家」，卻要高聲威脅以減少出口維生素和抗生素來讓發達國家的醫療系統運轉不靈，這種陰暗與邪惡的心思意念，真是跌破人類的底線。

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