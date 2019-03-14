自由廣場》綠電占兩成 智慧電網撐得住

探討重啟核四之迷思

◎ 陳朝順

從73年回國服務後，我就參與核四之評估，而核四興建至今，歷經多次停建復工終至封存，政府已投入超過3000億元，卻仍然無法順利發電，若非台電為公營電力公司，早就因核四而宣佈破產。另外由於台灣選舉頻繁，各種牽涉到技術專業之公共政策議題，又往往在未深究系統性之論証，即透過媒體放話及政黨亂鬥，造成專業被政治綁架及社會紛擾甚至對立之情事，除浪費社會成本，亦讓政府施政無所適從而扼殺國家發展競爭力。

各種民調及公共政策議題之提出，背後所代表之資訊與專業均應充份揭露，否則只憑直覺喊口號將容易造成誤導。雖然民調號稱有超過一半以上的國人支持重啟核四，更有人提出未來在供電能力不足而影響國家安全時將重啟核四，但未能針對重啟核四，對社會面及經濟面之衝擊，加以深入探討精算。此外為了供電安全，除了重啟核四，更應思考其他更具成本效益之替代方案，其中綠能發電早已成為全球各先進國家追求節能減碳最為重要之發展方向並積極開發綠能發電技術，同時提出綠能發電佔比目標，如美國加州之電力供應，已確認2020年可以達成綠能發電佔比33%以上，德國電網在太陽能及風能充裕時段，其綠能發電甚至超過該國用電量。此外配合智慧電網技術之發展以解決綠能發電較為不穩定問題，綠能發電系統除平常賣電以外，亦已具備傳統發電機之輔助服務功能，隨著抽蓄水力發電及未來儲能系統調控技術之精進，可以很容易達成削峰填谷與綠能發電平滑化功能。當電網系統發生大型擾動如發電廠故障或輸電鐵塔倒塌，亦能藉由負載控制、儲能及綠能系統輔助服務之快速反應，有效維持系統供電之穩定，因此政府規劃2025年綠能發電佔比20%，以綠能及電網科技之進步，應屬絕對可行。雖然傳統燃煤電廠確會產生各種污染源，基於維護國人健康考慮，政府應嚴肅加以面對，除規劃2025年天然氣發電佔比達50%之外，尚有30%需仰賴燃煤發電，為配合降低傳統燃煤機組對環境污染之衝擊，台電於大林及林口發電廠完成超超臨界發電機組之導入後， 其污染排放量和傳統燃煤機組比較，証實所產生之氮氧化物從原先之40ppm降為10ppm，硫氧化物從46ppm降為19ppm，且PM2.5亦從8mg/Nm3降為1mg/Nm3，對污染排放已達成大幅改善之目標。細究台灣空污來源，境外移入佔三分之一屬很難加以改善的部份，台電及國內工廠產生之空污亦佔三分之一，剩下三分之一則屬汽車等移動式污染源載具，因此各國均積極發展電動車並規劃導入時程，除可提升能源使用效率一半以上之節能效果，同時可大幅降低污染排放量，政府可考慮從國內大型電動巴士作試辦，再擴及到一般電動車加以推動。

配合我國能源轉型，當然穩健的電源規劃對我國未來經濟發展極為重要，或許國人對綠能發電是否能順利發展仍存有疑慮，但參考未來智慧電網及綠能科技之發展，國人對2025年20%綠能佔比目標之達成，更應抱持審慎樂觀的態度。雖然重啟核四也是一個可能之選項，但對應之諸多問題如核廢處理與完成興建並順利併網之期程及代價，將存在更大之不確定性，有必要針對核四重啟對經濟、技術及社會衝擊等各面向，提出更為充份之論証，否則只提出口號並訴諸公投，將對我國安全強韌電力系統之建設及經濟民生穩健發展，造成更多不利影響與傷害。

（作者為能源國家型計畫智慧電網示範系統計畫主持人，義守大學講座教授）

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