自由廣場》改國名真有那麼難？

◎ 張國財

人有人名，國有國名。人名可以改，國名當然也可以改！

菲律賓總統杜特蒂二月十一日宣稱，「菲律賓」這個國名具有濃厚的西班牙殖民主義色彩，很可能將之更改為「馬哈利卡」（Maharlika）——「馬哈利卡」在馬來文中具有貴族或是自由人的尊貴和平之意。

我位於南非的邦交國史瓦濟蘭王國（Swaziland），其國王恩史瓦帝三世在去年四月十九日獨立五十週年及自己五十歲生日當天的活動中，宣布更改國名為「史瓦帝尼王國」（Kingdom of Eswatini），理由很簡單：「史瓦濟蘭」是英國人訂下的國名！

二戰後脫離英國殖民統治宣告獨立的錫蘭，先有1972年五月二十二日更改國名為「斯里蘭卡共和國」，後有1978年八月十六日、配合新憲法頒布再改國名為「斯里蘭卡民主社會主義共和國」。

昔稱「扶南」的中南半島文明古國，二戰後於1953年11月9日脫離法國獨立，是謂柬埔寨王國。以後，又有高棉共和國、民主柬埔寨、柬埔寨人民共和國的國名更迭，繞了一大圈，1993年又改回柬埔寨王國以迄於今。

因涉嫌「盜用國名」與希臘鬧不愉快達廿八年之久的「馬其頓」，雙方於去年六月十三日化解歧見；馬其頓主動改名為「北馬其頓」，希臘國會則於今年一月廿四日宣布承認馬其頓將其國名更改為北馬其頓。此舉意味希臘不會再因國名阻擋（北）馬其頓參與歐盟和北大西洋公約組織等國際組織。（北）馬其頓與希臘能化齟齬為友誼，不是雙贏又是什麼？

最後，回頭看看「中華民國」這個套在台灣的枷鎖好了。它是不是跟菲律賓、史瓦濟蘭、錫蘭一樣，是殖民者訂下的國名？它是不是跟馬其頓一樣，有「盜用國名」之嫌？與中華人民共和國（簡稱中國）有混淆國際視聽的困擾？

菲律賓、史瓦濟蘭、錫蘭、馬其頓可以改國名，二三五○萬台灣人，選一天將既是由殖民者訂下、又涉嫌「盜用國名」的「中華民國」改名為台灣（或福爾摩沙），為什麼不可以？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）

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