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自由開講》文化統戰進行式？「音樂歸音樂」是騙局

2024/11/13 10:30

◎ 史里

在這次劉德華於台灣唱《中國人》一事上，許多人口口聲聲地說「藝術歸藝術，政治歸政治」，這種說法，恐怕是世上最大的笑話。當我們面對一個不斷侵蝕、試圖吞噬的敵人時，如何能將「藝術」和「政治」分得清清楚楚？當舞台上的每一句歌詞可能成為政治宣傳的一部分時，說這句話無疑是掩耳盜鈴。

劉德華身為中國電影家協會的副主席，選擇在台灣演唱《中國人》這首歌曲，無法不讓人聯想到其背後可能隱含的政治力介入。（資料照）劉德華身為中國電影家協會的副主席，選擇在台灣演唱《中國人》這首歌曲，無法不讓人聯想到其背後可能隱含的政治力介入。（資料照）


劉德華身為中國電影家協會的副主席，選擇在台灣演唱《中國人》這首歌曲，無法不讓人聯想到其背後可能隱含的政治力介入。中國影協副主席的身份，使得這場演唱不再只是單純的表演，而更可能是一種帶有特定意圖的文化輸出，試圖在台灣社會中植入特定的身份認同，甚至影響年輕世代對「中國」的觀感。在此背景下，「音樂歸音樂，政治歸政治」的說法更顯得荒謬，這樣的話語無異於掩蓋事實，將真實的政治操作矇混過關。

台灣民眾對中國大陸的「統一」企圖已有深層的不安，任何宣揚「中國人」身份的文化表達都可能被認為在試圖改變台灣的身份認同。「藝術歸藝術，政治歸政治」，這是一種自欺欺人的說辭，因為它刻意忽視了大環境的威脅，忽視了那股蠢蠢欲動、想要吞噬我們的力量。我們在談「藝術」、「音樂」的時候，是不是忘記了這個詞彙在某些人手中已經變成了麻痹、腐蝕的一種工具？我們真的要讓這種說法成為借口，讓敵人的意圖在我們眼皮底下明目張膽地進行嗎？

我們不是生活在一個可以隨心所欲享受純粹藝術的時代。面對這樣的環境，提醒自己時時警惕，才是對這片土地的尊重。藝術，或許應當純粹；然而，當它被用作影響我們未來的手段，我們豈能無動於衷？

（作者為台南市市民）

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