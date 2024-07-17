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自由開講》由「鄭文燦案」談囚犯人權

2024/07/17 13:49

◎陳逸南

依報導，在「鄭文燦案」之偵辦過程，檢察官聲請羈押→地院法官裁定交保→檢察官抗告→高院法官裁定抗告成功，發回更裁→地院法官裁定交保→檢察官抗告→高院法官裁定抗告成功，發回更裁→地院法官裁定「羈押」。檢察官力爭「羈押」，抗告二次，是否濫權？高院法官裁定「抗告成功」二次，是否失去法官的獨立性及中立性？發生所謂「政治性辦案」情形？引人熱議。

前海基會董事長鄭文燦在桃園市長任內涉貪，兩次獲交保，桃園地院昨召開第三次羈押庭，最終裁定羈押禁見。（資料照）

按我國已於98年（2009年）4月22日制定公布「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法」，並自同年12月10日施行，其中第2條明定：「兩公約所揭示保障人權之規定，具有國內法律之效力。」兩公約自此內國法化。其中「公民與政治權利國際公約」（簡稱公政公約）第10條第1項規定：所有被剝奪自由的人應給予人道及尊重其固有的人格尊嚴的待遇。以及「公政公約」第14條第2項規定：凡受刑事控告者，在未依法證實有罪之前，應有權被視為無罪。刑事案件的辦理對於前述兩項「規定」應予重視與遵循，以符合當前「人權立國」目標向前行之需求。

有關「被拘禁者的人格尊嚴權」方面，「公政公約」第10條第1項規定：承認和保證的是被拘禁者享有人道待遇和人格尊嚴的權利。聯合國《囚犯待遇最低限度標準規則》（1955年通過、1957、1977年核准）第86項規定：未經審訊的囚犯應在單獨房間單獨睡眠，但地方上因氣候而有不同習慣時不在此限。台灣是亞熱帶氣候，夏季溫度30多度是常態，怎麼可以適用該「規定」的但書，值得探討。

查2014年11月14日出版《鐵籠裡的秘密─公開霸凌人權的監獄真相》，作者李界木博士身歷其境，將台灣監獄（包括看守所）的硬體設施，以及管理措施予以剖析，結論是囚犯的待遇與西方國家比較，落後太多，根本談不上人性尊嚴的尊重與保障。

事隔20年（2014~2024年），看守所的硬體設施，改善了多少？值得關注。又檢察官偵辦速度緩慢是常態，恐有「押人再找證據」侵害人權之嫌？如果囚犯在炎熱天氣看守所內煎熬，度日如年，而檢察官吹冷氣偵辦矚目案件，卻拖延時間，有失天理、公道，囚犯人權在哪裡，值得探究。

（作者為仲裁人）

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