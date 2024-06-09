韋恩的食農生活》瑪卡非男性的專利品？黑、紅、黃、紫瑪卡有何不同？！

瑪卡又被稱為秘魯人參，是原產於秘魯安地斯山脈的高山地區的一種超級食物，它是少數能在海拔超過4000公尺的秘魯安地斯山脈惡劣氣候條件下生存的可食用植物，因為環境酷冷、缺水，讓瑪卡將多種營養成分與植化素濃縮在其中，所以瑪卡又被稱為「印加黃金」或是「安地斯女王」。

◎韋恩的食農生活

近年來瑪卡在全世界名聲大噪，其中主要原因是瑪卡被宣傳具有提升男性功能的功效，不但可以增強精力、生育能力、還可以提升性慾，但是其實瑪卡在歐美、日本更大的用途是專門提供給運動員補充用，以幫助他們快速恢復體能、增強耐力。所以現代科學證實，瑪卡的功效絕對不只是男性功能，請大家不要用有色眼光看它。瑪卡其他較明確的功效包括了幫助體力、提升耐力、對抗疲勞、降血壓、預防心血管疾病，以及改善情緒、增強記憶力及注意力，還有預防更年期症候群等效果。因此根據統計，2000年開始全世界的瑪卡需求大幅增加，10年間產地價格居然漲了5倍之多。

瑪卡又被稱為秘魯人參，是原產於秘魯安地斯山脈的高山地區的一種超級食物，安地斯山區居民種植瑪卡的歷史遠自印加時代，距今已經超過了2000年，它是少數能在海拔超過4000公尺的秘魯安地斯山脈惡劣氣候條件下生存的可食用植物，因為環境酷冷、缺水，讓瑪卡將多種營養成分與植化素濃縮在其中，因為瑪卡吸收土壤營養成分的力量很強，所以種過瑪卡的田地必須休耕5年以上不能耕種，以讓地力恢復。現代研究瑪卡富含蛋白質及多種必需胺基酸、多醣、礦物質、花青素、維生素、生物鹼、脂肪酸、蘿蔔硫素（glucosinolates）、馬卡烯（Macaene）、馬卡醯胺（Macamide）、皂苷等。因此印加人還將瑪卡用作治療各種健康問題的天然藥物，如呼吸系統疾病和風濕性疾病。

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所以瑪卡又被稱為「印加黃金」或是「安地斯女王」。歷史記載，印加戰士在上戰場前都會食用瑪卡作為提升戰力用。瑪卡與另一項南美洲原生的重要機能植物-可可，更是印加貴族常為了提神而和在一起飲用的珍貴飲品。

瑪卡又被稱為秘魯人參，是原產於秘魯安地斯山脈的高山地區的一種超級食物，安地斯山區居民種植瑪卡的歷史遠自印加時代，距今已經超過了2000年。（美聯社）

什麼是瑪卡

瑪卡，學名 Lepidium meyenii，是一種十字花科蔬菜，所以與青花菜、羽衣甘藍、高麗菜等常見的營養蔬菜有親近的血緣關係，雖然食用的部位是它膨大的胚軸與塊根，形狀上與人蔘有點像，但是它在植物分類上卻與人蔘距離很遠。

瑪卡一直是安地斯山脈高山地區印加人的食物來源之一，它可以鮮食，不過大多數時間是曬乾後保存，吃的時候再用熱水發開、復水，再與奶、肉等其他食材燉煮食用。瑪卡的成分包含蛋白質與胺基酸，胺基酸裡有多種必需胺基酸，尤其是支鏈胺基酸（BCAA）、精胺酸，多醣，以及礦物質鉀、鈣、鐵、銅、鋅，多種維生素如B1、菸鹼酸、B6、B12、C，纖維、花青素，以及許多只有瑪卡才有的特殊植化素，包括瑪卡吡咯啉C macapyrrolin C（macaridine）、 瑪卡烯macaene、瑪卡醯胺macamides、與瑪卡鹼 maca alkaloids，還有十字花科植物特有的蘿蔔硫素。

瑪卡也被學者專家列為適應原之一，所謂適應原就是專門指少數特殊的具有機能性的天然植物或物質，它們不是藥物，但是服用之後可以協助人體對抗環境壓力，適應各種外來挑戰，維持人體自然的平衡。其他常見適應原還有人蔘、冬蟲夏草、紅景天、南非醉茄等。

黃瑪卡、紅瑪卡、紫瑪卡、黑瑪卡，不同顏色的瑪卡功效一樣嗎？

瑪卡依品種的不同呈現不同的顏色，從白瑪卡、黃瑪卡、紅瑪卡、紫瑪卡、黑瑪卡等等至少有13種以上，學者研究指出，不同顏色的瑪卡確實具有不同的活性成分，而這些活性成分與瑪卡的功效息息相關，也因此說明了為何

a. 紅瑪卡特別有助於攝護腺功能。

b. 黑瑪卡特別對幫助記憶力有關。

c. 而黃馬卡與紫馬卡具有特別高的蘿蔔硫素以及與男性功能有關的瑪卡烯、瑪卡醯胺。

瑪卡有什麼功效？

瑪卡具有豐富的營養成分以及很好的抗氧化力與抗自由基的效果，所以也被視為一種適應原，可以幫助現代人對抗生活的種種壓力，其功效是全面性的，絕對不只是幫助男性雄風與提升生育力的方面。

1. 增強能量、恢復疲勞

許多研究特別注重瑪卡在增進能量、對抗疲勞的表現上。一些研究顯示，瑪卡有助於減輕疲勞感，這與瑪卡含有豐富精胺酸可以提升一氧化氮代謝，幫助血液循環相關。以抗疲勞模式進行的動物實驗顯示，瑪卡可以延長小鼠負重游泳試驗時間，明顯降低運動時尿素氮的累積，幫助運動後乳酸的消除，對肌肉在運動後累積的自由基具有快速清除的效果。

2. 改善情緒

瑪卡含有類黃酮，被認為能改善情緒並減輕焦慮感，許多研究特別重視瑪卡對於更年期後的女性的情緒幫助，一項針對14名停經後婦女的研究發現，瑪卡可以減少焦慮和抑鬱感。另外一項2015年的研究也發現，瑪卡能夠減輕停經後婦女的抑鬱症狀。

3. 緩解更年期症狀

除了以上幫助改善更年期女性的情緒問題以外，瑪卡也被認為對有助改善更年期的生理症狀，研究顯示，瑪卡可能有助於緩解更年期症狀，如潮熱和睡眠問題。甚至一項2015年的研究發現，瑪卡也有助於正在服用抗憂鬱劑的更年期婦女的性功能障礙。

4. 預防高血壓

人體實驗顯示，瑪卡有降低血壓的效果，也因此有益於心血管系統的健康。這效果推論與馬卡富含的精胺酸有關。

5. 改善男性勃起功能

瑪卡對於勃起功能障礙（ED）的男性是關注的重點，一項2009年的小型研究輕度ED的男性，每天攝取2.4克瑪卡根持續12週，並對參與實驗者的健康幸福感與性滿意度進行調查，結果顯示攝取瑪卡的人在性滿意度方面比服用安慰劑的人有顯著的改善。以動物實驗進行進一步研究顯示，提升性功能與瑪卡裡的瑪卡烯和瑪卡醯胺有關。

6. 提升性慾

一項2002年的研究發現，每天攝取1.5或3克瑪卡的男性，其性慾有顯提升。而另一項2010年的回顧研究評論了瑪卡和性功能的相關研究，發現一些證據顯示瑪卡的確可能改善性慾，但作者提醒還需要更多研究才能下結論。

7. 提升生育力

多項人體實驗證明，瑪卡具有增進精蟲品質的效果，因此瑪卡對於提高生育力有正面的效果。在另一項對於9名健康成年男性的研究中，每日攝取1.5克或3.0克的瑪卡持續4個月後，這些人的精液量、精子數量和運動型精子數量都有增加，且不影響到性激素。

8. 預防攝護腺肥大

許多50+以上的熟男有攝護腺肥大的困擾，根據動物實驗研究，特別是紅瑪卡有預防攝護腺肥大的效果，而且不影響體內雄性激素的分泌。

9. 幫助記憶力

安地斯山區居民流行將瑪卡給學童食用，認為對學童的記憶力與學習有幫助。學者在動物實驗裡比較了黃、紅、黑瑪卡後，發現特別是黑瑪卡具有幫助記憶力與學習的功能。

然而瑪卡的許多功效研究，尤其是男性功能的研究尚屬早期，累積的研究數量還不夠多，還需要更多實驗才能完全證實。

瑪卡的安全性，有副作用嗎？

瑪卡食用的歷史已經數千年，而且是當成日常食物大量食用，當地居民一天常常吃20克以上，至今未發現其有任何毒性的報導，所以是安全的。在人體臨床試驗使用 1.5 克／天及 3.0 克／天之劑量，結果顯示兩種劑量對人體無產生任何副作用，目前在一般市售產品中食用劑量為 1-6 克／天可相信是安全無虞的。

瑪卡具有降血壓的效果，因此有慢性病歷史的人在食用前最好請教醫師。

本文經授權轉載自【韋恩的食農生活】瑪卡非男性的專利品？黑、紅、黃、紫瑪卡有何不同？！

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