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韋恩的食農生活》纖體茶是什麼？有功效嗎？喝了可以快速減肥？

飲用纖體茶必須要有正確觀念，食品不會有立即減肥的效果，不要有錯誤的期待，也不要輕信誇大不實的廣告。如果喝的纖體茶有快速減肥的不正常效果，請注意是否有添加非法成分。
韋恩的食．農．生活

韋恩的食．農．生活

2023/04/13 14:29

韋恩的食農生活

近來有一種纖體茶，不但在網路上打了大量廣告、在Ptt Dcard等論壇也引起話題，這種纖體茶許多品牌都有出，形成一個獨特的產品類別，只是命名上大同小異，叫做X日纖、X纖茶的形形色色產品不少。因為某些品牌請了很多大明星在電視與網路上鋪天蓋地的廣告，或是找中醫師代言，或是找窈窕明星現身說法，所以一時之間這種纖體茶非常引人討論，銷路也非常好。

纖體茶是什麼？有功效嗎？喝了可以快速減肥？（https://www.freepik.com/）

什麼是纖體茶？

纖體茶是一些使用機能性植物素材，如一些花草茶或是中藥茶所做成的茶包，使用熱水沖泡或是悶煮後飲用。纖體茶因為都是使用花草茶或是中藥為成分，所以不具咖啡因，大多數人可以安心飲用，不用擔心影響睡眠的問題。

纖體茶有什麼功效？

纖體茶的訴求功效大致上都是以幫助消化、窈窕塑身為主，甚至暗示可以加強新陳代謝以達到減肥的效果。這與纖體茶運用了許多機能性的草本素材有關。

收集市面上常見的纖體茶後，分析得知這類纖體茶的配方大同小異，運用到一些共通的成分：

洛神花

洛神花原產於南亞與加勒比海地區，而且台灣東部產的洛神花品質非常好。我們飲用的其實是洛神葵的花萼部分，洛神花具有非常高的水溶性花青素，具有很好的抗氧化效果，而且還含有豐富的有機酸與黃酮類。洛神花經國內外多項研究，具有抗氧化、抗發炎、降血脂、護肝的作用。

洛神花。（資料照）

甜菊

甜菊具有天然的甜味劑─甜菊醣苷，口味清甜又不具熱量，是很好的蔗糖替代品，純化後的甜菊醣苷被使用在很多低熱量飲料裡。甜菊具有幫助控制血糖、降血壓的作用。

甜菊。（圖片來源：https://zh-tw.photo-ac.com/）

仙楂（山楂）

仙楂是使用已久的中藥材，傳統中醫對仙楂的藥理說法是可以「消食化積，行氣散瘀」。以現代科學研究來看，仙楂具有多種有機酸，尤其是其中的咖啡綠原酸具有降低體脂堆劑的作用，還有 黃酮類的金絲桃苷與槲皮素，具有幫助消化與抗氧化的作用。

仙楂（山楂）。（資料照）

荷葉

荷葉是一種較為涼性的中藥材，傳統可以用來清熱去濕，去油解膩，經過現代研究，荷葉鹼可以降低食慾、阻擋脂質與碳水化合物的吸收、加速脂類新陳代謝，所以能抑制高脂飲食島肥胖。

荷葉。（資料照）

決明子

決明子也是一味常見的中藥材，焙炒過飲用具有類似咖啡的香氣，許多台灣山產店少不了這味奉茶。傳統中醫認為決明子可以清肝、潤腸、益腎、明目，而現代科學研究認為決明子可以幫助腸胃蠕動、幫助排便、預防便祕。

決明子。（圖片來源：https://zh-tw.photo-ac.com/）

藤黃果

藤黃果原產自印度，但是最近在韓國超紅。藤黃果含有豐富的HCA（氫基檸檬酸），可干擾脂肪吸收的反應，抑制體內碳水化合物合成脂肪，還能降低食欲。參考藤黃果有什麼油切功效？有副作用嗎？注意食用有限量！

藤黃果。（維基共享）

纖體茶該什麼時候喝？飲用纖體茶有什麼禁忌？

纖體茶不含咖啡因，所以一天之中任何時間都可以喝，只是對於胃腸敏感畏寒的人，建議飯後喝為佳。纖體茶成分偏寒性的居多，所以有的人會有輕瀉的反應，這時候應該停止飲用，兒童或孕婦也要較為注意身體的反應。 已經在拉肚子的人建議不要再喝纖體茶了。

好的纖體茶不會快速減肥，請注意！

飲用纖體茶必須要有正確觀念，食品不會有立即減肥的效果，不要有錯誤的期待，也不要輕信誇大不實的廣告。如果喝的纖體茶有快速減肥的不正常效果，請注意是否有添加非法成分。

本文經授權轉載自【韋恩的食農生活】纖體茶是什麼？有功效嗎？喝了可以快速減肥？

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