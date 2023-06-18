韋恩的食農生活》什麼是夜酵素？有哪些成分與功效？夜酵素怎麼吃？有沒有副作用？

夜酵素有許多劑型，如粉劑、膠囊、濃縮液等，其共通的食用建議都是應該要在晚餐後1、2個小時內吃、或是距離睡前2、3小時最佳，不要拖到睡前才吃。因為過晚吃會讓腸胃在睡著後還得繼續長時間蠕動消化，以致影響睡眠；或是吃夜酵素時因為要配水，而喝太多水會半夜上廁所，更是大大的影響睡眠品質。

◎韋恩的食農生活

健康的人都保持著24小時為周期的生理時鐘，生理狀態都依著日夜循環的生理節律而調整。所以在日落之後，人的許多生理反應漸漸放緩，準備進入睡眠的節奏，同時夜晚也是一天當中休息和修復的重要時刻，所以夜晚的需求與白天有相當大的不同，再加上現代人白天工作繁忙，一直要到夜晚才有一點屬於自己的時間，所以也希望掌握這寶貴時間拿來呵護自己，基於以上的理由，許多廠商應孕而生「夜酵素」這個獨特的營養補充品類。

雖然不同品牌的夜酵素有不同的產品設計，提供不同的功效訴求，但綜合來說，夜酵素之所以與其他酵素產品不同，可以歸結出夜酵素有幫助晚餐後的消化代謝、幫助睡眠以及修復調理體質這三大功效特色。

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夜酵素有哪些功效？

學理上講的酵素，是一群高度純化，而有明確身分、定義的生化分子，它可以催化生物體內的生化反應。而一般我們在保健上講的酵素是個統稱，其中包含了一些蔬果萃取的消化酵素，或是從發酵過程而來的一些抗氧化酵素（SOD─like），或是一些具有益生質性質的蔬果發酵物。分別具有幫助消化、抗氧化、抗發炎、以及健胃整腸、幫助腸道菌調整的效果，甚至鳳梨酵素還有鳳梨酵素還有抗過敏、抗組織胺的效果。

想要完整了解酵素是什麼，可以參考前文《什麼是酵素？食用酵素有哪些功效？酵素、酵素液、蔬果發酵液、消化酵素、益生菌你分清楚了嗎？》

而所謂的夜酵素，則是特別挑選適合在晚上攝取的一些酵素成分，再加上一些其他機能成分加以組合，形成一些具有特殊功效的品類。大致上夜酵素的目的在提供以下功效：

強化晚餐後的新陳代謝

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現代人下班晚，還要花很多時間通勤回家，連帶被迫延後了晚餐時間，所以都市人晚上七八點吃到晚餐的情形很正常。而且還常常在晚上有應酬、吃宵夜，更讓進餐時間變得更晚。更何況很多人喜歡在晚餐時段與家人、朋友歡聚吃個大餐犒賞自己。事實上在夜間，我們的新陳代謝通常會變得緩慢，因為我們的身體正準備進入休息狀態，所以此時不但消化系統蠕動變得緩慢，而且酵素的活性也會降低，因此如果用餐時間延後、或是吃得太多，會造成身體額外的負擔，讓很多人會有消化不良的情況。

此時夜酵素最主要的功能是以消化酵素等成分，提供協助夜間消化的效果，而且很多夜酵素還會同時會搭配一些可以幫助新陳代謝、提高能量消耗的成分，如：

消化酵素成分：蔬果萃取消化酵素、米麴酵素等。

阻斷澱粉吸收成分：白腎豆、藤黃果等。

油切成分：纖維、油切益生菌等。

提高代謝燃燒成分：非洲芒果籽萃取物、肉鹼（卡尼丁）等

這些成分組合起來，不但可以幫助身體消化，也可抵消一些過度攝取熱量的顧慮。

幫助入睡

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良好的睡眠是健康和幸福的重要基石，也與第二天的新陳代謝順暢極為相關。然而，近來越來越多人有難以入睡的問題，這可以說是由於壓力、焦慮、或是3C使用過度或其他原因引起的文明病。而睡眠不足對人體健康的傷害非常大。夜酵素的另一目的是成為改善睡眠品質的助手，幫助入睡、或是提升熟睡的時間長度。夜酵素有許多成分可以幫助睡眠品質，如：

蔬果發酵物：幫助腸道平衡腸道菌群，調節腸道中的神經傳導物質，例如血清素、GABA（γ─胺基丁酸）和多巴胺。血清素又稱快樂荷爾蒙，GABA也有助於放鬆與入睡，血清素更是褪黑激素的前驅物，有助調整生理時鐘。

益生菌：號稱晚安益生菌的一些菌種，可以直接在腸道內定殖，幫助源源不斷的產生GABA或是提高血清素。

神經傳導物：可以直接補充GABA或是色胺酸，色胺酸是血清素與褪黑激素的前驅物。可以參考幫助睡眠的左右護法胺基酸：生理時鐘胺基酸─色胺酸與好眠胺基酸─GABA

助眠維生素：維生素B6、B12都可以幫助維持神經系統的穩定，有助睡眠品質。

助眠礦物質：鎂與鈣都有助肌肉與神經放鬆，有助夜間舒緩。

夜間修復調理體質

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夜間是人體恢復和修復的重要時間，隨著生理時鐘的運作，尤其在睡眠時人體有許多修自癒機能會開啟，讓人經過一夜調理，重新面對新的一天的挑戰。更何況睡覺時間佔了人生的1/3，如果能利用這段時間一邊睡一邊調理生理機能，也是繁忙的現代人難得可以把握時間呵護自己的一種方式，所以一些機能成分也可以藉此時間吸收運作。

以中醫來說12時辰人體走的經絡都不一樣，所以要隨著作息時間養生最能收到效果。睡眠時間的晚間11點時到1點走膽經、1點到3點走肝經、3點到5點走走肺經、5點到7點走大腸經，各時段分別是各筋絡的最佳休養期。而現代生醫理論理解的方式雖然不同，但是同樣觀察到生理時鐘與自然節律確實深深地影響了人體的排毒反應與調理作用。

比如說近年來才發現，睡眠時腦脊液會如漲潮般湧入大腦，對大腦進行排毒、清除造成阿茲海默症的β澱粉樣蛋白 （ Beta─amyloid ）。又或是睡眠時是生長激素大量分泌的時間，有助人體細胞的修復。又或是睡眠時某些免疫系統才會開啟運作，特定免疫細胞會加速生長與分化，以對身體進行保護與維護。而夜間褪黑激素（melatonin）分泌量會上升，褪黑激素其實也是很強的抗氧化劑，因此有助人體進行清除自由基的作用。

因此夜酵素常常添加許多調理成分，協助人體的排毒代謝：

抗氧化酵素： 類超氧化物歧化酶（SOD─like酵素）等。

抗氧化美白成分： 花青素、多酚、穀胱甘肽、維生素C等。

護肝排毒成分： 薑黃、芝麻素、維生素E等。

幫助代謝成分： 精胺酸、鳥胺酸、青汁、梅精等。

美顏成分： 膠原蛋白、胎盤素、神經醯胺、玻尿酸等。

夜酵素要怎麼吃？ 有哪些禁忌事項？

夜酵素有許多劑型，如粉劑、膠囊、濃縮液等，其共通的食用建議都是應該要在晚餐後1、2個小時內吃、或是距離睡前2、3小時最佳，不要拖到睡前才吃。因為過晚吃會讓腸胃在睡著後還得繼續長時間蠕動消化，以致影響睡眠；或是吃夜酵素時因為要配水，而喝太多水會半夜上廁所，更是大大的影響睡眠品質。GABA等助眠成分，更應該要在睡前2─3小時吃，最能產生調節的效果。

有關夜酵素的副作用、應避免事項以及過敏原等警語，因為夜酵素各家成分複雜而多樣，請注意見各廠商的使用說明，注意有哪些禁忌事項。

維持健康的最佳方法還是保持三餐規律，不要過晚吃晚餐，更不要吃消夜，也不要在晚餐時暴飲暴食造成身體額外負擔，千萬不要把夜酵素當成一種放縱後的救贖，或是一勞永逸的擋箭牌。就像西方古諺說：「早上吃得像國王、中午像王子、晚上像乞丐。」 晚上少吃早吃才是健康的正途，晚餐時盡量減少不易消化的油脂與會造成脹氣的澱粉類，而多吃幫助代謝、營養密度高的食物較佳。這樣健康的晚餐不僅僅有助入睡，也才是真正幫助人體的自然調理。

本文經授權轉載自【韋恩的食農生活】什麼是夜酵素？有哪些成分與功效？夜酵素怎麼吃？有沒有副作用？

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