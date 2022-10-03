韋恩的食農生活

最近芭樂產量過於旺盛，價格似乎有點疲軟，芭樂的營養價值實在是水果裡面數一數二的，值得大家趁此大好時機多享用。

芭樂的營養價值有哪些好呢？韋恩整理一些分享 給大家知道：

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維生素C含量豐富

芭樂在台灣常見的水果裡，維生素C的含量可以說是冠軍。以常見的珍珠芭樂為例，每一粒珍珠芭樂竟然含量高達511毫克，是每日成人建議攝取量100毫克的5倍不止。

膳食纖維豐富

台灣民眾膳食纖維含量普遍不足，而每一粒珍珠芭樂含膳食纖維量將近10克，達每日成人建議攝取量25-35克的3分之1了。

高鉀

鉀有助於維持血壓的穩定。芭樂含鉀也是水果裡名列前茅的。只是鉀需要腎臟代謝，所以腎功能有疑慮的人要特別注意不能食用過量。

最高抗自由基能力

芭樂的眾多營養價值裡，韋恩認為抗自由基的能力是最為珍貴的。 因為人每天都受到許多自由基的侵襲，無論是飲食來的、或是來自污染空氣等等，自由基對癌症的形成也是潛在的禍首，所以能夠透過自然飲食排除自由基是非常重要的。芭樂因為含有豐富的多酚、還有類胡蘿蔔素、維生素C、維生素A、維生素E等等營養成分，所以在抗自由基上表現非常好。在一份科學研究裡，計算過芭樂的總抗自由基能力（DPPH），在眾多水果裡，芭樂總抗自由基能力高達30（µmol Trolox/g）遙遙領先成為第一名，是很多其他我們知道抗氧化力也很好的水果的好幾倍，比如說是：

●香蕉的 3倍

●草莓的 3倍

●紅葡萄的7倍

●檸檬的10倍

●柳橙的15倍

芭樂是這麼好的水果，現在又正值盛產期，新鮮又便宜。韋恩建議大家不妨多買來吃，健康又可以支持本土優質水果。

本文經授權轉載自【韋恩的食農生活】芭樂 抗自由基能力叫我第一名

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