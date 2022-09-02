德瑞克說碳金融》第三十五講：全球性的百年大乾旱！

其實，沒有完美的能源，只有相對適合的能源，就像世上其他的事物一樣。我們能不能取其優點，避其缺點，讓氫能源成為低碳世界的一環？這一講，我們從多方觀點，彙整未來氫能源可能適用的產業與方向。

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。

（乾旱、酷熱，是2022年八月全球很多地方的寫照。圖片來源：https://pixabay.com/）

去年台灣經歷了百年大旱，那些擔憂與恐懼我們還歷歷在目。今年的夏天，水情資訊顯示，台灣大部分的地區都有夠用的水資源。（當然，基隆新山水庫，南投霧社水庫及台南曾文水庫蓄水率都不到5成，翡翠水庫水位低於六成，是值關注的隱憂）

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（資料來源：台灣水庫即時水情）

可是今年夏天，地球上其他很多地方並不像台灣這麼幸運。

從全球的乾旱地圖來看，從北美、南美、歐洲、非洲、亞洲、到澳洲，這場全球性的乾旱有多嚴重！甚至BBC報導，這是歐洲五百年來所遭遇最嚴重的乾旱。

今年夏天，乾旱與酷熱，是全球很多人生活的寫照。極端乾旱造成了民生用水限縮、糧食產出減少、水力發電不足、河流水位下降導致航運量降低。許多人生活在不便利與高昂成本中。這一講，我們來看看各地的乾旱與它們所帶來的影響。

（顏色越偏紅與咖啡，就代表乾旱情況越嚴重。圖片來源：https://experience.arcgis.com/）

先來看看歐洲，英國廣播公司（BBC）8月24日報導，今年歐洲所遭遇乾旱是500年來最嚴重的，歐洲有三分之二的地區處於乾旱警告之下。缺乏降雨加上持續的熱浪，導致這場可怕的乾旱。

從以下歐盟公布的八月乾旱報告可以看到，呈現黃色、橘色到紅色的，代表乾旱地區。顏色越深代表乾旱越嚴重。可以看到，包括西歐的英法、中歐的德國、東歐的羅馬尼亞、到南歐西班牙與義大利，甚至連北歐的挪威與瑞典都難逃乾旱的侵略。

（2022年歐洲乾旱地圖，資料來源：歐盟報告《Drought in Europe August 2022》）

讓我們看看乾旱的影響有多嚴重？先來看看因為乾旱而顯露的奇景。

首先，因為歐洲幾條著名河流已經乾涸，許多百年來躺在河床深處的「飢餓石」紛紛重現人間。

「飢餓石」（德語Hungerstein，英語Hunger Stone）是過去中世紀中歐地區常見的一種水文地標。放在河流河床的底部，每當旱災來臨，河流水位下降到一定程度，這些大石頭或石碑就會顯現人世。因為乾旱會導致農作物歉收造成飢荒，所以這樣的大石頭或是石碑被稱為「飢餓石」，作為飢荒的紀念和警告。

（中歐有名的飢餓石重現，地點在捷克的易北河，圖片來源：Twitter）

其中一個有名的古老饑餓石，位於捷克易北河，也因為這次的歐洲大旱而重新顯露人間，上面寫著「Wenn du mich siehst, dann weine」，意思是「如果你看到我，哭泣吧」，聽起來有種很不妙的感覺。

而且，縮小的湖泊和河流也揭開了某些長期被隱藏的景象。在西班牙中部的瓦爾德卡納斯水庫，乾旱暴露了一個史前巨石陣，歷史可追溯到公元前5000 年。

（西班牙瓦爾德卡納斯水庫的低水位，讓史前巨石陣重現天日。圖片來源: 維基百科）

另外，在塞爾維亞的多瑙河域，也因為水位降至低點，竟然發現有幾十艘二次世界大戰時期德國軍艦，過去曾經沉沒在這個河域，離譜的是，許多船隻仍然裝有彈藥和爆炸裝置，怎麼移除這些老軍艦成了乾旱帶來的另類難題。

（多瑙河的低水位，讓二戰沉沒的軍艦重現人世，圖片來源：https://www.reuters.com/）

接下來看看，乾旱給歐洲各國帶來怎麼樣的影響。

法國，正在經歷自 1958 年有記錄以來最嚴重的乾旱，有100 多個城市存在供水問題，飲用水得由卡車運送配給。全國有66個省處於乾旱危機的最高預警級別。同時因為乾旱與高溫，也引發嚴重的森林野火。根據歐洲森林火災信息系統，自 2022 年初以來，已經有超過 60,000 公頃的土地被燒毀，這個數字是2021 年的兩倍多，是過去十年平均的4.6倍。

義大利，正面臨 70 年來最嚴重的乾旱。義大利政府在 7 月初宣布五個地區進入緊急狀態。義大利最長的河流-波河，流域覆蓋義大利國土的15%，影響義大利三分之一人口的用水，而這條大河的乾旱已經升高到了最高級別。今年夏天波河的流量首次下降到歷史最低值，甚至因為河流乾旱而讓海水入侵，導致波河三角洲的鹽分過高導致農作危機。而且波河的水力發電資源只剩不到過去的一半。

荷蘭，因為萊茵河的水位降低，正嚴重地影響商業航行、堤壩穩定性、水分配和海水入侵問題。而貨運物流量的降低同時也對能源產生影響，因為能載送的煤炭與石油變少了。

西班牙，全國水庫的蓄水量為10 年平均值的 58%，而一些受乾旱影響更深的南部地區，水庫蓄水量僅為10 年平均水平值的三成。 有森林野火危機。

葡萄牙，2022年7 月是該國有紀錄以來最熱的七月，而該國 99%的地區正處於嚴重或極端乾旱狀態。

英國，今年一到六月，是英格蘭自1976年以來最乾旱的六個月。

根據 2022 年 8 月版的歐洲農作物監測公報，異常的乾旱與酷熱，嚴重降低了主要作物的產量。預測玉米、大豆和向日葵的產量受到的影響最大，預計減產幅度分別為： -16%、-15%、-12%（相對於過去5年的平均值）。

而因為俄烏戰爭制裁俄羅斯天然氣，本就深陷能源壓力的歐洲，再度因為百年乾旱，能源供給進一步受到嚴峻考驗。運送煤炭的船隻無法安全地在低水位的河流中航行，燃煤電廠原料供給成為問題，再者乾枯的河流也讓水力發電量下降了20%。

看完了歐洲，讓我們看看美國。

目前美國 43% 以上的州目前正在經歷乾旱。有超過 1.3 億人正在受到乾旱的影響，估計有 2.29 億英畝的農作物受到影響。

美國兩個最大的水庫—科羅拉多河上的米德湖和鮑威爾湖的水位都處於歷史低位，分別只到達28%與26%的容量。要知道，有美國七個州加上墨西哥，總共4000 萬人需要依靠科羅拉多河，來獲得飲用水、農業灌溉與民生必需。

（美國2022乾旱地圖，圖片來源：Drought.Gov）

無獨有偶，中國也正在遭遇酷熱與乾旱。

中國的熱浪持續了兩個月，影響層面幾乎遍及國土，甚至有一半的地區七月最高溫達到攝氏40度。

極端的高溫加上低降雨量，中國大概有一半的面積都遭遇乾旱威脅，主要是在中國的南部。這場乾旱導致了中國最長河-長江正在乾涸，長江的部分地區達到了至少自 1865 年以來的最低水位。要知道，長江流域孕育了4.5億人口和中國三分之一的農作物，乾旱將造成非常嚴重的影響。

（中國有一半的面積正遭遇乾旱，主要在南部。圖片來源：https://multimedia.scmp.com/）

以下是一些受影響的地區：

水電約佔四川省電力的 80%。8月份四川水力發電量較去年下降50%。

湖北省已經有大面積的農作物因為乾旱受損，據地方當局稱，自 6 月以來，湖北省受乾旱影響超過 570 萬人

江西省自7月以來，有104個縣區近300萬人受乾旱影響。

而世界最大的水力發電-三峽大壩的發電量比去年減少了四成。影響了數百萬人的民生與工業供水，迫使一些省份的工廠暫時關閉。

整條長江幾乎都處於低水位，並且預測未來四個月內維持在低水位的可能性極高。從下圖可以看到，幾乎整個長江主流與分支，都呈現低流量的高可能性。

（長江流域到今年底，恐怕都將維持在低水位與低流量，圖片來源：https://multimedia.scmp.com/）

中國最大的淡水湖-鄱陽湖因為缺水，目前只剩正常面積的四分之一。從飛機上空拍的影片來看，鄱陽湖竟然變成了一棵乾枯的樹的形象。

（乾涸的鄱陽湖，圖片來源：Twitter）

其實，對乾旱最沒有抵抗力的，是最貧窮地區的人們。因為旱災會造成糧食與能源供給減少，進而價格上漲，而負擔不起這些漲價的貧窮人們，將是陷入困境最深的。

非洲東北的「非洲之角」（Horn of Africa），也正在經歷 40 多年來最嚴重的乾旱，該地區有超過 1800 萬人正在面臨嚴重飢餓。

婦女和兒童必須平均步行 14 公里去尋找水源，而且乾旱與酷熱已經造成數十萬動物死亡。

民以食為天，糧食與水都是生命的必需品。這場全球性的大乾旱將對現在原本就神經敏感的糧食與能源，又增加一個很大的變數。

美國中西部與歐洲的乾旱重創玉米的收成，導致12 月玉米期貨價格狂飆至今年6月下旬以來的最高水平，大豆和小麥也因擔心乾旱因素而上漲。

在中國，極端天氣正在威脅稻米生產，長江流域的水稻產量過去佔全中國的65%，而現在正是中期水稻最需要水的抽穗季節，這樣的乾旱恐怕將帶來秋糧的嚴重減產。

而因為飼料價格的上漲，再加上酷暑與缺水，肉類與奶製品的價格飆漲。

（飆漲的肉類與奶製品價格，圖片來源：https://www.bloomberg.com/）

在糧食已經產生危機，人都不夠吃的狀況下，是否還能給機器用？這不只是環保問題與經濟問題，甚至有點上升到道德問題的層面了。

下一講，我們要來聊聊糧食危機與生質能源。

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