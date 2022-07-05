德瑞克說碳金融》第三十講：氫能源的隱形冠軍 ─ 智利（上）

智利是現在世界上製造綠氫成本最低的國家，面對全球減碳浪潮，歐美各國都對氫能源非常重視，而智利擁有得天獨厚的資源，雄心壯志的要成為氫能源的一方之霸。

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。

（智利有名的景點-復活島的摩艾石像，圖片來源：https://pixabay.com/）

智利是現在世界上製造綠氫成本最低的國家，面對全球減碳浪潮，歐美各國都對氫能源非常重視，而智利擁有得天獨厚的資源，雄心壯志的要成為氫能源的一方之霸。

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位居南美洲的智利，幾乎是全世界距離台灣最遠的國家，我們對它的認識實在不多，因此，讓我們先從幾個關於智利有趣的事實開始吧！

第一，智利是世界上地形最狹長的國家

智利的寬度平均只有180公里，但是長度卻高達4300公里！如果跟台灣相比，智利寬度只比台灣寬一點點，長度卻是台灣的十倍之多。這樣的國家形狀，全世界也只有智利一個，非常特別。

（圖片來源：https://kknews.cc/）

這麼長的幅員跨度，讓智利從北到南的氣候相當多變，北部是炎熱乾旱的沙漠，中部是舒適宜人的地中海氣候，而南部是雪山冰川。這樣的國家形狀，也造成了智利自己在印製地圖上的有趣現象。你沒看過躺平的或是斜站著的地圖吧？！這是為了符合觀看較舒適的長寬比。全世界大概也只有智利需要這樣做。

（斜站著的智利地圖，圖片來源： https://kknews.cc/）

第二，智利是南美洲最發達的國家之一

它與巴西，阿根廷並列南美三強，合稱ABC（Argentina，Brazil，Chile）。

智利是南美洲人均GDP最高、經濟自由化程度最高的國家，按照世界標準已經步入發達國家行列。生活水平極高，經濟發達，經濟自由度指數、清廉指數、新聞自由、人類發展指數、民主指數等等，都排名在很前面的位置。

如果我們打開南美洲國家地圖，對比巴西跟阿根廷國土面積有多大，再看看南美洲有多少國家，就知道智利能在南美洲稱雄是多麼不容易！

（ABC三強，圖片來源：http：//uemap.com/）

第三，智利是世界上最大的銅生產國

智利礦產資源豐富，每年產出600萬噸的銅與11萬噸的鋰，分別是世界首位跟第二名，礦業佔智利GDP高達10%。事實上，智利幾乎一個國家就提供了世界上三分之一的銅。很驚人吧！而智利境內大部分的礦山，就位在智利北部的阿塔卡馬沙漠。這會延伸到下一個關於智利的有趣事實。

第四，智利的阿塔卡馬沙漠是地球上最乾燥的地方

阿塔卡馬沙漠年平均降雨量小於0.1毫米，甚至有長達400多年時間幾乎未曾下過一滴雨！如此超現實，幾乎沒有生物能存活，可以說是地球上最類似火星環境的地方，甚至被美國NASA拿來當作模擬場地來測試火星探測器。

而就是在這樣讓生物絕望的沙漠裡，不只擁有豐富的礦藏資源，而且因為萬里無雲，白天這裡有全世界最炙熱毒辣的陽光，到了夜晚就成了全世界最黑暗的地方。這裡成了天文愛好者的天堂！阿塔卡馬沙漠是地球上最適合觀星的地方，有著世界上最強大的天文台，而追星族（名符其實的追星！） 讓附近的旅館被一年四季都一位難求。

第五，智利地震頻繁，並且發生過史上最強烈地震

智利位於「太平洋火環」（Ring of Fire，也稱做環太平洋火山帶）上，因為板塊分布的關係，地球上90%的地震都發生在太平洋火環上。智利是世界上最容易發生地震的國家之一，每天都會發生幾次地震。

（智利位於太平洋火環上，資料來源：Widipedia）

智利的地震不只是頻繁，而且很強烈。從西元1500 年以來，世界上已知的 46 次超強烈地震（大於8.5級）中，有三分之一都發生在智利。而世界上最強烈的地震於 1960 年 5 月 22 日就發生在智利中部的瓦爾迪維亞附近。震級為 9.5 級，持續 11 分鐘，造成 6000 人不幸傷亡。

事實上，智利人也幽默地開發出一種當地特色調酒，名字就叫作地震（Terremoto），因為這款濃烈的調酒，喝下去會讓人感覺地板在晃動！

第六，智利是世界上「唯一」水是私有的國家

很難想像吧？我們賴以為生卻習以為常的水資源，在智利卻是屬於民營企業斯有化的，這是全世界唯一在全國範圍內實施水私有化的國家，而這一點會連動到生產氫能源的一些問題，下一篇我們會提到。

其實講到智利，就不能不提到安地斯山脈。這是陸地上最長的山脈，綿延在南美洲的西岸，有7000公里那麼長。以安地斯山脈為國界，山的西邊是智利，山的東邊是阿根廷。

因為安地斯山脈是板塊運動擠壓造成的隆起（南美洲板塊與納斯卡版塊），所以在陸地上這一側造成了高聳的安地斯山脈，而在海洋這一側則造成了深邃的秘魯─智利海溝。（附註：祕魯─智利海溝長約5,900公里，是世界最長的海溝。）

（資料來源：Wikipedia）

而智利，就是從擠壓中的縫隙裡茁壯的。

當我看完了板塊運動，再回頭來仔細看看智利的衛星圖，真的覺得這是一個不簡單的國家。被高山擋在南美大陸的這一邊，另外一邊是無垠的太平洋；北部是一大片光禿禿的沙漠，南部是白茫茫的冰原，只有中間一段綠色適合人居住。在這樣邊陲的「天涯之國」，智利人是怎麼走出自己的路？

（衛星地圖，圖片來源：https：//zh.meet99.com/）

其實，在短短的200年前，智利還沒有現在這麼「長」，這是努力掙出來的。

在兩百年前（如下圖歷史地圖），智利的版塊主要就是現在智利中部區塊，現在的首都聖地亞哥附近，長度大概只有現在的三分之一多。為了爭取資源，智利展開了北南兩個方向的擴張行動。為了爭奪北方阿塔卡馬沙漠的控制權（主要為了沙漠裡的硝石與鳥糞肥料的資源），智利與北方的祕魯─玻利維亞聯軍作戰，史稱「南太平洋戰爭」，也稱為硝石戰爭或鳥糞戰爭。

對了，我知道你想笑，不過在化學肥料被發明出來之前，阿塔卡馬的百年鳥糞可真的是堪比黃金的珍貴資源。

這場鳥糞戰爭打了四年，以一打二的智利竟然獲勝了，從此多了三個省（原屬秘魯的塔拉帕卡省和阿利卡省，以及原屬玻利維亞的濱海省）。而玻利維亞從此被切斷出海口，被迫成為內陸國，這也讓玻利維亞從此討厭智利。

在北討的同時，智利也沒忘了南征，它與阿根廷分別拿下了原住民馬普切人居住的巴塔哥尼亞地區，把疆域擴張到了大陸的盡頭─火地島。

南征冰原，北討沙漠，這才讓智利成為了今天這副模樣。

只是，誰也想不到，當初南征北討下來的不毛之地，竟然是老天給的神祕禮物。阿塔卡馬沙漠的毒辣陽光與巴塔哥尼亞的咆嘯西風，在200年後的減碳時代裡，成為了國家發展的珍貴資源。

（智利長高史，200年前vs 現在，圖片來源：KKNews，Uemap）

當然，老天爺的禮物總是會繞著彎來給你。沒有挑戰，哪來甜美。

智利的疆域成長野心，對鄰居來說並不舒服，這也反過來讓智利吃了苦頭。是這樣的，智利雖然有豐富的礦藏，但是化石燃料卻極為短缺，需要靠進口。

北方的玻利維亞是南美天然氣儲量第二豐富的國家（僅次於委內瑞拉），但是經過了鳥糞戰爭之後，玻利維亞說甚麼也不肯出口天然氣給智利，甚至只是天然氣管道經過智利，都讓玻利維亞不開心。

在2003年，當時玻利維亞的總統桑切斯為了經濟考量，打算規劃將天然氣管道經由智利的港口出海，因為這樣管道費用會比經由祕魯的港口便宜六億美元。沒想到此舉引發玻利維亞大罷工，還引發暴力衝突，最終導致了總統桑切斯被迫下台，流亡海外。

沒有北方的支援，智利在能源進口上非常依賴東邊鄰居阿根廷。結果阿根廷因為國內能源危機，在2007年對智利進行天然氣禁運，而且一禁就禁了12年！誰受得了！

但是受不了能怎麼辦？當被環境逼到牆角，生命就得自己找到出路，智利只能全力以赴發展可再生能源。智利政府說，該國現在近兩成電力都來自太陽能與風力發電，遠高於全球的平均值10%。

以下是智利電力的脫碳計畫，可以看到除了藍色的水力發電維持穩定，黃色的太陽能跟綠色的風能，都有快速成長的計畫。

（資料來源：智利電力協會）

智利敢於提出這麼積極的電力脫碳路線，我認為一方面是歸因於民族性，另一方面是得天獨厚的可再生資源。談到民族性，我們來看看智利的國徽。

（智利國徽，下面的格言是「依靠公理或武力」（Por la Razón o la Fuerza），圖片來源：Wikipedia）

智利國徽中間是盾形，採用的是智利國旗的藍白紅三色與五角星。兩側是安地斯山脈的吉祥動物，左邊是馬駝鹿，右邊是安地斯神鷹。值得特別留意的是底下白色飾帶的國家格言「Por la Razón o la Fuerza」。這是西班牙文，是1810年反抗西班牙殖民統治時的口號，意思是「依靠公理或武力」，可見這是一個強悍的民族。

另外，我們前面已經提到了，智利南征北討，拿下的阿塔卡馬沙漠與巴塔哥尼亞地區，有得天獨厚的天然資源。

先來看看阿塔卡馬沙漠的太陽能，這是世界上陽光最強的地區，沒有之一。

下圖是全球的陽光輻射強度圖，顏色越接近褐色甚至黑色，就代表太陽照射越強。可以很明顯看到智利北部的阿塔卡馬沙漠是接近黑色，日照比我們認知太陽強烈的非洲或是中東都更猛更強。

（圖片來源：https://globalsolaratlas.info/）

把焦距拉近一點看，阿塔卡馬沙漠在南美洲也是少有的存在。在這邊設置太陽能板發電，發電效率比其它地區提高三成到五成。甚至有人做過估算，只要將沙漠的4%土地上安裝太陽能板，就足夠供應智利全國所需的電力了。

（圖片來源：https://globalsolaratlas.info/）

（阿塔卡馬沙漠的某一處太陽能發電廠，圖片來源：智利國家能源局）

再來看看巴塔哥尼亞的風能，日本風力專家牛山泉曾說：「巴塔哥尼亞將是二十一世紀的科威特」。這句話是比喻，風力是新時代的能源，就像石油在過去一樣，而科威特是富含石油資源的國家。如同我們在《德瑞克說碳金融》第十七講，講到全球的風能與緯度的關係。跟丹麥一樣，巴塔哥尼亞也位於西風帶（南緯40─50度左右），而且南半球的中緯度地區，很少有會導致西風減速的陸地，因此盛行西風比北半球更強。

看看以下的全球風力分布就可見一斑。下圖中，顏色越紅越深的代表風速越快，而風力的能量是風速的三次方。所以風速只要變成兩倍，風能就變成八倍，這是很驚人的差異。

（全球風力分布圖，資料來源：https://globalwindatlas.info/）

所以智利，南有強風，北有驕陽，而且都是世界頂級的資源。同時拿到倚天劍與屠龍刀的智利，是否有資格一搏「氫能源」的武林盟主？欲知後事，下回分曉。

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