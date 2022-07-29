自由開講》救國團歷史沿革是黨產 國家收回理由正當

陳啟濃

黨產會認定救國團為國民黨黨產，近日引發報章大肆的攻擊反對。反對者認為國家收回無法充分發揮功能，甚至認為救國團早已轉型，跟政黨沒有任何干係。

行政院黨產會於本月26日認定，中國青年救國團名下財產中，61筆土地、建物及13億9449萬7912元為不當取得財產，應移轉為國有。（黨產會提供）

當初救國團設立是經蔣介石指示成立，由蔣經國透過政戰系統設立，主要目的是要激發年輕人反共愛國的心念，也藉此監控青年人的思想活動。救國團各地機構的土地與建設的經費都是國家無償提供，雖然其後的一些建設與土地，救國團有負擔支出，但究其根本，救國團的收入還是因為最早國家提供全力支援，才會有這樣的經濟能力。

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當時黨國時代的戒嚴時期，凡事只要國民黨上層的一個指示，一切都可以順利過關。國庫通黨庫，黨庫直接撥給救國團運用，這樣的過程是不容抹滅。救國團如果沒有國家機器的全力相挺，哪來現在的土地與建設？

再說以當年的人事安排，如果不是跟軍方跟黨國有密切關係者，豈有機會擔任主委，也就是說救國團的上面還是由國民黨在主導，從歷史的沿革探討，救國團是國民黨附屬組織的事實不容否認。

雖然馬英九說民國41年救國團已是屬於國防部的政府機關，不是任何政黨的附隨組織，卻更可了解救國團是由黨機器掩護下藏身在國家機關之中，現在由國家收回也是非常正當合理。只是後來的國民黨政府方便行事，讓救國團華麗轉身為「教育性、服務性與公益性之社團法人」，這樣的程序才是真的讓國家資源在政黨的掩護下轉為特定團體來運用。

當年的國民黨為洗腦青年人，由國家買單成立救國團，現在又淪為民間團體的資源。黨產會認定救國團為國民黨附隨組織，要由國家收回，不僅正當而且理直氣壯。

（政戰人員退伍）

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