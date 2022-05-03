自由開講》讓中正紀念堂變身新國會！

蕭嘉弘

促轉會拋出將中正紀念堂改為「民主歷史記憶館」，前衛生署長涂醒哲和李筱峰教授則投書自由廣場，贊成利用地利之便，將首都市中心的中正廟，改為有急迫需要的新國會用地。

推廣民主記憶和反威權教育並非不重要，但規劃固定文物展，放在市中心的黃金地段，空間過大有浪費之嫌，不如將蔣介石和他一生帶給台灣人最大傷害的二二八事件相連結，將相關個人生平文物，移至現今曝光率和社會知名度，使用率都不高，位於南海路的二二八國家紀念館內，以精緻規劃的常設展和不定期特展，連結台灣特有的歷史脈絡和民主進程，介紹給國內外人士，同樣能保有民主反省教育和記憶的功能。

請繼續往下閱讀...

現今的中正紀念堂若能改成國會大廈，就會立即是台灣民主成就最好的活招牌和民主地標，善用原本主堂體和周圍空間，還可增設亞洲一流的國會圖書館，和後面華光社區有「台北華爾街」之稱的金融特區相連結，使金融、政治和兩廳院藝文區塊連成一氣，周邊改造成更多綠意的開放空間，物盡其用，高度利用，增進可親性和人民共享的福祉。

圖為中正紀念堂園區。（資料照）

原本國會遷建空總土地，因1999年921地震而「暫緩」，轉眼竟也23年了，可見朝野雖有共識，但往往流於紙上談兵，坐而言而不起而行，不但辜負人民期待，遲遲未能推出台灣新國會地標，向世界行銷台灣民主自由形象，也造成許多國家的無形損失。

現今的中正廟園區，中間是瞻仰大道，兩旁是中國式庭園，散發著濃濃的中國味，瀰漫中國帝王陵寢的陰森和氣場。唯有立即移走蔣氏銅像，並逐步規劃推動將此地變身，改為活潑多元，民代議場的人流不歇，意見如百花綻放的的民主議事廳—台灣新國會的殿堂，才能有效擺脫一來這裡就想到「殺人魔」蔣介石的歷史悲情。蔡政府別再捨近求遠，該一次解決兩個沈痾老問題，給人民希望和信心，一新國際社會耳目。

（台北市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法