自由廣場》立法院遷中正紀念堂 一次解決兩個大問題

◎ 涂醒哲

讀到李筱峰教授投書「立法院遷哪裡好？」提到最好的地點是中正紀念堂，真是心有靈犀一點通。

的確，用一個高中校園當成立法院，凸顯威權時代對民意的不夠重視，且已超過一甲子，權宜也未免太久。但更離譜的是，就在立法院不遠，總統府的對面，就有一個佔地二十五萬平方公尺，主建築一萬五千平方公尺的中正紀念堂。台灣彷彿還活在兩蔣威權獨裁時代！我們如果要走向一個更成熟的民主國家，豈能繼續漠視代表民意的立法院、繼續膜拜代表威權的中正紀念堂？李教授提出的建議，不但同時解決這兩個問題，更會是台灣民主進步的里程碑。

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廢除中正紀念堂及移走蔣中正銅像，本來就是很多台灣人期待已久的轉型正義。在代表治權的總統府對面，在自由廣場內，置入代表民意的立法院，真是最佳的解決方案。

我想再進一步具體建議，現有立法院佔地只有一點九公頃，扣除一些廣場空地，要放入中正紀念堂完全沒有問題。因此應該把原本的中正紀念堂分成兩部分，一部分改成立法院包括大會及各種委員會的開會場所，立法院長及各黨團辦公室、會客場所等；另外一部分改建成台灣民主展示館，展現台灣數百年來被殖民及勇敢抗拒侵略的歷史，展現兩蔣逃亡到台灣後，如何從威權走向民主的過程，並以設立雕像的方式，介紹台灣民主不斷進步的歷史中，有特殊貢獻的國內外人士及其事蹟，一方面表達台灣人的感激，一方面也讓後代莫忘前人的犧牲奉獻。

如此改變的自由廣場，將不只是有兩廳院的文化展現，還有民主的展現，以及面對總統府的民意殿堂。相信這是最好的轉型正義及民主紮根，全體國人應會樂觀其成。

（作者曾任衛生署署長、立法委員、國策顧問）

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