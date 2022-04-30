自由廣場》立法院遷哪裡好？

◎ 李筱峰

立法院長游錫堃日前啟動新國會園區選址，立法院遷址之議於此時此刻再啟，有其意義。

國會有「民主殿堂」之稱，其外貌、環境，是民主國家的象徵指標。我國當前的立法院地址，原為日治時代的台北第二高女校舍。以一所中學的校舍權充國會議事堂，若暫時權宜，尚無可厚非，但「權宜」至今已歷時六十二年矣！今天台灣的民主成績受普世肯定，但如此窮酸的國會外貌，及侷促擁擠的環境，顯然與我們民主成果不成比例！是故，現在的立法院實有遷址之必要。

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遷哪裡好呢？我認為立法院遷址的條件，應考慮者有三：

一、儘量節省公帑預算；

二、院址空間要寬闊；

三、新址的工程不要費時曠日。

依據以上三條件，我建議以當今的「中正紀念堂」改建為立法院最為適宜。理由如下：

一、土地是現成的，不必再向民間徵收。

二、建築物不必全部拆毀，其內部寬闊，應可改建。至於有人嫌其外部造型及顏色似帝王陵寢，相信在建築學及美學專業上，可以修飾改建。

三、外面偌大的園區極為空曠，適合集結活動，方便請願陳抗，數萬人聚集，都不影響交通。

四、位置在市中心，交通便捷。

再者，目前立法院圖書館規模可能不如一所大學圖書館，若和著名的美國國會圖書館相較，簡直小小巫見大大巫（學過「圖書館學」的人都知道L.C.的專有名詞，那是美國Library of Congress的簡稱）。所以立法院若能遷址中正紀念堂，可以再加蓋一棟國會圖書館。目前國家圖書館就在其對面，藏書已經爆滿，影響建築物安全，如果有新的國會圖書館，不僅可以相得益彰，也能分攤負擔。

更有意義的是，可以順此解決中正紀念堂的轉型正義問題。中正紀念堂的轉型，長期受藍營的阻擾，但請藍營人士思考，日前藍委蔣萬安都能說出他的祖父和曾祖父「建立了台灣的民主基礎」而引起輿論譁然、訝然！那麼我們將中正紀念堂轉型作為國會民主殿堂之用，不是可以讓蔣先生在結束威權統治之後真正「建立台灣的民主基礎」嗎？況且，藍營早已放棄蔣公的反共路線，何苦再堅持蔣廟，而阻擾新的民主殿堂的出現呢？

（作者為台北教育大學名譽教授）

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