自由開講》《中國的民主》白皮書正告訴世界：我們不一樣

邱志偉

中國國務院為表示對美國民主峰會的不滿，特別提出所謂的《中國的民主》白皮書。全文共3.2萬字，創造許多詞彙如「全過程人民民主」，與其說是闡述民主，倒不如說是在向外界解釋，中國內政的運作方式。但中國政府說了再多，其實就只是在告訴世人，我們真的和大家不一樣！中國式民主，其實就是以中共為主，只是若這說法成立，全世界將沒有非民主國家。

《中國的民主》白皮書全文共3.2萬字，創造許多詞彙如「全過程人民民主」。（AP）

民主定義從不專屬西方

放眼望去所謂的民主白皮書，其實根本就是一本教科書。中國政府彷若全世界不知道中國政治體制，好像共產黨的專制獨裁是被曲解一樣，需要發行這本教科書，重新教育世人，何謂：「中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度」？但任何一個實踐民主的國家，絕不可能有將「一黨領導」制度化的政治體制。而中國目前就是奉行這套政治體系。

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中國政府一直對世界有個誤解，彷若外界都對自己不夠認識，所以需要加強宣傳，讓外界認識自己，就會「以為」中國是民主國家。但民主的定義，早在孟子時就有解釋：「民為貴，社稷次之，君為輕。」也就是選舉時常說的人民是頭家，民選公職都是人民公僕。但中國至今不但「民為卑」，評論國家領袖還會入獄下罪，連孟子的詮釋都做不到，中國政府何來民主之有？

民主定義是中國共產黨當家作主

前中共總書記趙紫陽的政治秘書鮑彤曾表示，所謂中國民主，就是中國共產黨當家作主。跟我共產黨意見不符，一律打為反動。趙紫陽生前推動政治改革時，就強調中國及中國共產黨不推民主不行，至少要將黨政分離，黨也不應該成為人民生活的唯一依據。不可以再有企業、社團等團體上面還有黨支部領導。

上述言論都出自有良知的中國共產黨員，看不慣黨對民主的誤解扭曲。這些見解即便多出自80年代，過了30多年，中國政府自封依舊，政體宛若鐵板一塊，甚至還走回頭路。鄧小平時期就立下黨的退休制度與任期制，就是要避免中國再入文革悲劇。但只要中共堅持黨領導的理念一日不改，皇帝就會出現，習近平如今就在往這條路上前行。

為何我們要關注習成為皇帝而推論中國非民主國家？因為一個國家的領導人，可以定期改選、人民可以直接選舉，這都是最基本的民主要素。中國政府目前運作方式，只有定期黨內角力、派系鬥爭，不只沒有真正的定期改選，人民也無權選舉國家領導人。這也是為何2008年胡錦濤對小學生說：「我本人沒有想當主席，是全國人民選了我，讓我當主席。」成了最大的國際笑話。

「我們不一樣」：東風壓倒西風的現代版

中國有首歌叫做〈我們不一樣〉。從《中國的民主》白皮書，我只滿滿感覺到，中國根本沒有想跟世界民主有所結合，只是想跟大家說：「我們真的不一樣」。毛澤東在1957年時曾說： 「我感覺到國際形勢到了一個新的轉折點。世界上現在有兩股風：東風、西風。中國有句成語：不是東風壓倒西風，就是西風壓倒東風。我認為目前形勢的特點是東風壓倒西風，也就是說，社會主義的力量對於帝國主義的力量佔了壓倒的優勢。」

當年毛澤東自認可以超英趕美，可以成為共產集團新一代老大哥，更自認已經發展成一套新的典範，可以取代美國為首的西方社會。而事實上，習近平今日所作所為，正是在實踐這條道路。表面上，中國在意未受邀美國民主峰會，但實際上中國是在和美國叫牌，是東風壓倒西風的現代版。

〈我們不一樣〉中有句詞是：「我們不一樣，雖然會經歷不同的事情，我們都希望，來生還能相遇。」美國總統尼克森當年接觸中共，是希望改變中國，讓中國走向民主化。而如今，從美國兩黨政府來看，都不再把中國民主視為可預見的未來。雖然和中國有不同的過去，但若要等到中共民主，大概也真的是來生的事。

（作者為立法委員）

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