法操》買賣車輛沒過戶，會發生什麼問題？

雖然依民法的規定過戶登記並非車輛所有權移轉的要件，但沒過戶卻還是可能會對雙方產生許多麻煩的後果，不可不慎！

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根據新聞報導，一名王姓男子把轎車賣出2年後竟然收到行政執行署的通知，說他欠繳停車費及罰鍰共26萬餘元。一查一下才知道原來當初賣車時忘記辦理過戶，而轎車買家把車停在收費停車格內又不曾繳費，才導致大量的罰鍰落在自己頭上。

賣車沒有過戶還可能會產生什麼問題？讓法操來告訴您！

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買賣車輛沒過戶，會發生什麼問題？（圖片來源：https://www.freepik.com/）

車子是動產卻還要過戶登記？

車輛的買賣屬於民法上之行為，而我國民法的架構上將一個買賣行為區分成「物權行為（處分行為）」和「債權行為（負擔行為）」，這樣的關係我們稱為「物權行為獨立性」。舉例來說，當我們想和飲料店購買一杯珍珠奶茶時，我們除了要和老闆訂立一個購買珍珠奶茶的買賣契約外（口頭上講也成立契約呦！），還必須要有交付珍珠奶茶的物權行為才行。

上面舉的是動產買賣的例子，根據民法第761條規定，動產物權之讓與須「交付」才生效力；那如果買賣的是土地、房屋等「不動產」，依民法第758條規定，必須要向地政機關完成「移轉登記」才會生效。但是汽車既然屬於動產，又為什麼會說買賣需要過戶登記才有效？

其實並非如此，汽機車既然屬於動產當然只要雙方合意且有交付就會發生所有權的變更，過戶登記其實只是便利行政機關管理的手段，實際上登記名義人並不等同於所有權人。

車輛沒過戶會有什麼問題？

不過在汽機車登記名義人與所有權人不同的情況時，還是可能會產生一些問題。

例如車主想要將車輛賣掉，要辦理過戶時卻發現登記名義還在上一手時，這時如果登記名義人不配合辦理車籍異動就會很麻煩，因為無法順利進行過戶程序，此時就只能向法院提起民事訴訟，確認車輛所有權人並要求原登記名義人辦理過戶。

或是當登記名義人過世時，車輛會因此被認定為遺產，監理機關便會要求繼承人辦理異動登記，如果超過一年沒有辦理，則會依道路交通安全規則第33條規定註銷牌照。

最後就是如文章開頭所提到的問題，只要開車的人違規，登記名義人就會收到罰單。此時也只能向監理機關申訴，證明當時開車的人不是自己，不然就只能自己乖乖繳清罰鍰後，再提起民事訴訟向開車的人求償了。

總而言之，雖然依民法的規定過戶登記並非車輛所有權移轉的要件，但沒過戶卻還是可能會對雙方產生許多麻煩的後果，不可不慎。另外，這些情況不單單只出現在車輛買賣時，若是買車後因各種考量而將車輛登記在其他人的名義下，也可能會發生相同的問題，還請各位車主要注意囉！

本文經授權轉載自法操 買賣車輛沒過戶，會發生什麼問題？

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