自由開講》「九一一」二十年，談美國面對中國威脅

九一一事件距今過了正好二十年,世人應該都難以忘記在2001年9月11日的那個清晨,所有人都將準備上班之際,雄踞美國曼哈頓精華地段的世貿中心(World Trade Center),忽然遭到二架波音客機直直撞入,接著在極短時間內應聲倒下,連美國國防部所在的五角大廈,都遭到民航機撞擊。這場世紀悲劇,揭開的不只是美國全新的國安挑戰,更宣告本世紀將面臨一系列巨大的反恐作戰,且看不見盡頭。

九一一恐攻沒有摧毀美國強權的世界地位

Netflix的紀錄片《轉捩時刻:911與反恐戰爭》(Turning Point: 9/11 and the War on Terror),最近上映,正逢美軍自阿富汗撤退,那鮮明的九一一回憶又再度進入世人腦海當中。

在這部紀錄片當中,導演找到了關鍵事件的當事人,包含世貿中心倖存者、白宮官員、聯邦調查局人員、軍方人員、阿富汗相關人員等,非常仔細的重頭到尾回顧了這場讓人心碎的災難,相當適合在此時刻,重新回顧美國如何捲入這場世紀災難。

阿富汗問題,最早與美蘇冷戰衝突有關,雖然蘇聯最後撤軍而回,但空洞化的阿富汗,成了恐怖主義與內戰的溫床,最終塔利班掌權,庇護賓拉登等人,在美國不察之際,釀成了九一一事件的恐怖悲劇。不但徹底改變美國歷史進程,美國也從此捲入中東戰爭長達二十年之久。

但恐怖份子固然乘著美國國境防護漏洞,給了美國沉重一擊,但並未擊倒美國在世界的領導地位。美國在經濟與軍事實力上,依舊是超級強權,未出現可怕的崩盤情勢,這在世界史上都是相當不簡單的案例。

九一一事件改變了美國冷戰後的戰略進程,中國獲充分喘息

美國總統拜登,在美國自阿富汗撤軍的記者會上說到「在這場競爭中,中國和俄羅斯最希望看到的就是美國在阿富汗陷入另一個十年。」我們由這句話窺見美軍對阿富汗戰爭反省所做出的總結,就是過去忽略了中國崛起的進程。直到2011年「亞洲再平衡」(Asia rebalance)戰略才被重新提起,但相較於2001年九一一事件已經相隔十年之久。

美國在九一一事件之前,中美關係原本劍拔弩張,因為海南島撞機事件,中美兩國關係非常不愉快,布希總統(George W. Bush)甚至新聞節目訪問時說出,「我們將竭盡所能協助台灣的自我防衛(whatever it took to help Taiwan defend herself)」,讓中國政府氣憤不已。但很快九一一事件發生,美國需要仰賴中國政府協助打擊恐怖份子,不得不開啟了「美中共管台海」的時代,甚至中國對台灣議題頤指氣使,美國基於反恐戰略,亦不願與中國輕啟對抗。

也因此,在民進黨執政時期,阿扁總統經常為台灣主權議題發聲,卻惹來布希總統的不悅,台美關係可說是相當緊張,與此刻的台美氣氛大不相同。中國為此嚐到了甜頭,更輕易滲入美國各領域當中,當美國驚覺時,遍地都是親中言論,直到今日美國仍面臨這樣的輿論拉扯。

川普執政與武漢肺炎,徹底粉碎中國韜光養晦的假象

美國對中輿論的明確轉向,乃至於對中戰略清晰,大概是要到2017年川普執政才完全開始。從2016年12月的「川蔡通話」早於「川習通話」,各界就意識到美國的對中態度已有改變。即便美軍當時仍在阿富汗,但美國選擇的是強力打擊恐怖份子,但更認真的制裁中國。這樣的態度與戰略,也深深影響了拜登選舉的節奏。

而習近平在2018年廢除國家主席任期之後,「戰狼外交、敢於鬥爭」的治理手段,成了中國檯面顯學,徹底推翻鄧小平立下的韜光養晦。武漢肺炎後,中國更顯孤立,美中關係更為惡化,為鞏固政權的習近平只得對內外更加強硬,不但破壞香港的秩序,逮捕媒體高層、凍結資金,毫不在意外界看法。破壞過去西方世界進入東方的門戶—香港,形同宣告共產黨的假面具已經掀開。

九一一事件雖然傷了美國人的心,但未曾改變美國人對自己國家的自信,也未曾向邪惡勢力低頭。美國在阿富汗戰爭中陣亡2461人,20年當中花費了無數金錢與人力。從美國經驗當中學習到的是,戰爭耗費的損傷永遠無法追回,但向敵人低頭,亦無法換來和平,唯有自強,才能持續長久。

美國結束阿富汗戰爭,不必然等於有全心可以對應中國。但能確定的是,隨著中國新文革的再起,美中關係只會有更多競爭。美國無法改造阿富汗的體制,自然更不會再有幻想希望中國走向民主化,這也才會彰顯台灣民主自由的可貴。

