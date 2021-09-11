自由開講》「九一一」二十年，談美國面對中國威脅

邱志偉

九一一事件距今過了正好二十年，世人應該都難以忘記在2001年9月11日的那個清晨，所有人都將準備上班之際，雄踞美國曼哈頓精華地段的世貿中心（World Trade Center），忽然遭到二架波音客機直直撞入，接著在極短時間內應聲倒下，連美國國防部所在的五角大廈，都遭到民航機撞擊。這場世紀悲劇，揭開的不只是美國全新的國安挑戰，更宣告本世紀將面臨一系列巨大的反恐作戰，且看不見盡頭。

九一一恐攻沒有摧毀美國強權的世界地位

Netflix的紀錄片《轉捩時刻：911與反恐戰爭》（Turning Point: 9/11 and the War on Terror），最近上映，正逢美軍自阿富汗撤退，那鮮明的九一一回憶又再度進入世人腦海當中。

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在這部紀錄片當中，導演找到了關鍵事件的當事人，包含世貿中心倖存者、白宮官員、聯邦調查局人員、軍方人員、阿富汗相關人員等，非常仔細的重頭到尾回顧了這場讓人心碎的災難，相當適合在此時刻，重新回顧美國如何捲入這場世紀災難。

Netflix的紀錄片《轉捩時刻：911與反恐戰爭》（Turning Point: 9/11 and the War on Terror）。（圖：取自Netflix網頁）

阿富汗問題，最早與美蘇冷戰衝突有關，雖然蘇聯最後撤軍而回，但空洞化的阿富汗，成了恐怖主義與內戰的溫床，最終塔利班掌權，庇護賓拉登等人，在美國不察之際，釀成了九一一事件的恐怖悲劇。不但徹底改變美國歷史進程，美國也從此捲入中東戰爭長達二十年之久。

但恐怖份子固然乘著美國國境防護漏洞，給了美國沉重一擊，但並未擊倒美國在世界的領導地位。美國在經濟與軍事實力上，依舊是超級強權，未出現可怕的崩盤情勢，這在世界史上都是相當不簡單的案例。

九一一事件改變了美國冷戰後的戰略進程，中國獲充分喘息

美國總統拜登，在美國自阿富汗撤軍的記者會上說到「在這場競爭中，中國和俄羅斯最希望看到的就是美國在阿富汗陷入另一個十年。」我們由這句話窺見美軍對阿富汗戰爭反省所做出的總結，就是過去忽略了中國崛起的進程。直到2011年「亞洲再平衡」（Asia rebalance）戰略才被重新提起，但相較於2001年九一一事件已經相隔十年之久。

美國在九一一事件之前，中美關係原本劍拔弩張，因為海南島撞機事件，中美兩國關係非常不愉快，布希總統（George W. Bush）甚至新聞節目訪問時說出，「我們將竭盡所能協助台灣的自我防衛（whatever it took to help Taiwan defend herself）」，讓中國政府氣憤不已。但很快九一一事件發生，美國需要仰賴中國政府協助打擊恐怖份子，不得不開啟了「美中共管台海」的時代，甚至中國對台灣議題頤指氣使，美國基於反恐戰略，亦不願與中國輕啟對抗。

也因此，在民進黨執政時期，阿扁總統經常為台灣主權議題發聲，卻惹來布希總統的不悅，台美關係可說是相當緊張，與此刻的台美氣氛大不相同。中國為此嚐到了甜頭，更輕易滲入美國各領域當中，當美國驚覺時，遍地都是親中言論，直到今日美國仍面臨這樣的輿論拉扯。

川普執政與武漢肺炎，徹底粉碎中國韜光養晦的假象

美國對中輿論的明確轉向，乃至於對中戰略清晰，大概是要到2017年川普執政才完全開始。從2016年12月的「川蔡通話」早於「川習通話」，各界就意識到美國的對中態度已有改變。即便美軍當時仍在阿富汗，但美國選擇的是強力打擊恐怖份子，但更認真的制裁中國。這樣的態度與戰略，也深深影響了拜登選舉的節奏。

而習近平在2018年廢除國家主席任期之後，「戰狼外交、敢於鬥爭」的治理手段，成了中國檯面顯學，徹底推翻鄧小平立下的韜光養晦。武漢肺炎後，中國更顯孤立，美中關係更為惡化，為鞏固政權的習近平只得對內外更加強硬，不但破壞香港的秩序，逮捕媒體高層、凍結資金，毫不在意外界看法。破壞過去西方世界進入東方的門戶—香港，形同宣告共產黨的假面具已經掀開。

九一一事件雖然傷了美國人的心，但未曾改變美國人對自己國家的自信，也未曾向邪惡勢力低頭。美國在阿富汗戰爭中陣亡2461人，20年當中花費了無數金錢與人力。從美國經驗當中學習到的是，戰爭耗費的損傷永遠無法追回，但向敵人低頭，亦無法換來和平，唯有自強，才能持續長久。

美國結束阿富汗戰爭，不必然等於有全心可以對應中國。但能確定的是，隨著中國新文革的再起，美中關係只會有更多競爭。美國無法改造阿富汗的體制，自然更不會再有幻想希望中國走向民主化，這也才會彰顯台灣民主自由的可貴。

（立法委員）

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