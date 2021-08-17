自由開講》還翁啟惠一個公道

李煥如

近日，中研院前院長翁啟惠因涉「浩鼎案」遭監察院彈劾，並於懲戒法庭判處申誡處理中。

「翁啟惠案」刑事法院已判決無罪，監察院的內部調查報告也指出：翁啟惠並無「財產申報不實」一事。但如今，卻出現「馬系監委」王美玉完全不顧新事證，甚至因為堅持己意，導致監察院竟出現史無前例「鬧雙胞」一事，令人汗顏。

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首先，翁啟惠案已被多方證明「清白」。不只刑事部分判決無罪，監察院廉政委員會也已撤銷裁罰，國稅局更認定並無逃漏贈與稅。由蔡崇義等監察委員所做之調查報告，更直指因「事證變更」，完全沒有理由再彈劾翁啟翠。 但不料，「馬系監委」王美玉卻一意孤行，搖著「監察委員獨立」的大旗，繼續政治追殺翁啟惠。但請問：法院判決既已明朗，做為「準」司法機關的監察委員，又有何理由一意孤行？王美玉保留原彈劾意旨，堅持不納入新事證，是不是「政治凌駕司法」？

啟惠案已被多方證明「清白」。不只刑事部分判決無罪，監察院廉政委員會也已撤銷裁罰，國稅局更認定並無逃漏贈與稅。（本報資料照）

更可笑的是，當初發起彈劾的仉桂美、包宗和、劉德勳、王美玉四人，僅剩王美玉一人仍在職。王美玉稱是要延續馬英九時代的「機關意志」，但蔡崇義、王幼玲、趙永清三人的調查報告，已經重重打臉馬時代監察委員之彈劾事由。試問：王美玉監委一意孤行，但難道蔡崇義等三位監委的意見，並非「機關意志」嗎？王美玉堅持彈劾翁啟惠，又有何政治理由？

翁啟惠院長學術地位崇隆，更拿到有「諾貝爾獎前哨站」的沃爾夫獎。中研院院士陳良博直言：「若無案在身，（翁啟惠）拿到諾貝爾化學獎只是遲早的事。」如今，馬時代的監察委員，無由誣陷為台灣積極開創新局的翁啟惠院長，不只斷送了一位諾貝爾獎級的學者，更讓人對不受控的「監察權」，感到憂心忡忡。

翁啟惠案事證已經明朗，蔡崇義等三位監委更用心調查翁啟惠案，並依法提供懲戒法院參考，如此伸張正義之行為，應值得嘉許。如今，司法權已經介入，相信真相很快會水落石出，我們也可以還給翁啟惠一個公道。

（中小企業主）

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