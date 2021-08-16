自由開講》由「新事證」平反冤案談起

陳逸南

依8月14日自由時報〈翁啟惠案 監院提2份答辯狀〉報導，中研院前院長翁啟惠涉「浩鼎案」被監察院彈劾、公務員懲戒委員會（現改為懲戒法院）判處申誡，監院今年3月公布新版調查報告，認定翁並無財產申報不實，翁以此再提上訴。

又指出，「由於監院上月底提供兩份意見相左的答辯狀給懲戒法院，原提案彈劾的監委王美玉，昨質疑蔡崇義等監委先斬後奏、干預其彈劾權；但另一方監委反駁，調查有新事證，理應提供懲戒法院參考，也確認程序並未違法。」

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按，翁啟惠彈劾案經蔡崇義、王幼玲、趙永清等三位監委調查後，確認該案具有新事證，包括刑事部份已獲判無罪確定，監察院廉政委員會對翁啟惠財產申報不實之裁罰，已連續兩次經訴願委員會撤銷；以及監察院移送國稅局，認為翁啟惠逃漏贈與稅的部份，已經國稅局予以撤銷。

翁啟惠彈劾案經蔡崇義、王幼玲、趙永清等三位監委調查後，確認該案具有新事證。（本報資料照）

前述這些「新事證」，翁啟惠可用來上訴，依《公務員懲戒法》第33條第1項第5款之規定，爭取冤案平反的機會，俾早日除去人生的污點，回復名譽及人格尊嚴，具有重要意義。

照理說，伸張正義、保障人權是監委的職責之一，而翁啟惠彈劾案之原提案監委，卻認為其彈劾權受到干預，產生所謂「一個翁啟惠，兩個監察院？」話題，王監委的彈劾權受到干預，不知其法理依據何在？如果係為了圖謀政治目的，阻擋該冤案的平反，因而扼殺了一位國際著名學者的人格，如此陷害忠良，就未免太殘酷了，引人深思。

在自由、民主、法治、人權社會，積極平反冤案，實踐公平正義，發揮良善力量等，甚為重要。現行《公務員懲戒法》、《行政訴訟法》等，其有關「新事證」於再審程序的適用，宜有革命性、前瞻性的作法，才能有助於冤案的早日平反。

蔡崇義等三位監委，用心調查翁案確認其具有「新事證」，依法提供懲戒法院參考，如此伸張正義，保障人權之善舉，符合聯合國人權兩公約之精神，值得肯定與讚許。也讓蒙冤25年太極門稅案的受害者，又見到了一線曙光。

（仲裁人）

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