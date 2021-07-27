韋恩的食農生活》降級做好自身防護，中藥防疫茶can help！

因為清冠一號是屬於積極的「治療」處方，而非「保健」茶飲，所以國家中醫藥研究所特別提出以由食品（屬於可供食品使用中藥材） 組成的「國家中醫藥所防疫茶（簡稱防疫茶）」供大眾使用！其功效是益氣護衛、固表防疫，而且全都是食品所組成。

韋恩的食農生活

防疫指揮中心日前宣布，今天7/27全國調降至二級防疫警戒，這代表我們全民齊心協力防疫的成功，也讓我們距離恢復正常生活更近了一步。從5月至今台灣新冠肺炎疫情提升到了三級防疫警戒，我們的生活已經大為不同，居家上班WFH、實名制登記、賣場單雙號分流都是史無前例的經驗。而經過大家兩個月的努力，加上疫苗逐漸施打，才讓疫情得以降級，但是就算是降級，原則其實還是「降級不解封」，人流、戶外活動、室內場館、教育、餐飲、民俗宗教及旅行等指引部分開放，符合防疫指引的行業能夠得以正常營業，但仍有部分如游泳池、八大行業及進香等宗教活動不得進行。

面對Delta變種病毒洶洶而來，台灣值得驕傲

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韋恩相信大家應該悶了很久，很多人迫不及待想要出門逛逛透透氣，而很多辦公室也要開放回去上班，而更多營業場所如餐飲等等，更是需要重新開始拚經濟，只是我相信更多人也是抱著忐忑不安的精神，又期待又怕受傷害，深怕這樣一解禁，反倒造成外面人滿為患，增加被傳染的機會，因此也是不太敢出門。

這次台灣能夠面對Delta變種病毒仍能快速控制，疫苗的施打、民眾自我衛生管理、政府的指揮調度都功不可沒，到現在每日確診數快速降到20人左右，其實是該讓台灣人民對全世界自豪的，不必刻意強求每日都加零，否則是給自己過高的目標壓力。但是其實，台灣與世界相比，其實還有一項祕密武器，足以作為幕後功臣，給了許多台灣人隱形的防護力-那就是台灣傑出的中藥研究，並且很快的開源公開配方給大眾。

台灣獨步全球的中藥抗疫秘密武器

很多人或許不知道，位於北投有個國立且唯一的衛生福利部國家中醫藥研究所，專門進行有關中醫藥之基礎研究與發展，擁有近三十位中藥與天然物化學和藥理的博士級研究人員，是台灣最具規模的中草藥研究重鎮。其實早在SARS期間就研究出金銀花、板藍根等中藥材具有對抗冠狀病毒、提高免疫力的能力，也因此這波新冠疫情下，中醫藥研究所得以依照當年SARS的經驗與基礎，快速在2021年5月18日就研發出「清冠一號」的中藥配方，經由科學臨床驗證，具有對抗新冠病毒入侵的能力，藥方有三個作用點：

1.阻斷病毒人體表面接受器的結合，減少病毒入侵細胞內。

2.抑制細胞內蛋白酶的活性，阻止病毒的複製。

3.減少細胞激素風暴的風險。

其結果也發表在國際醫學期刊，因此經過衛福部的專案授權許可生產下，快速推出「清冠一號」產品為「中醫師處方藥」，也就是必須經中醫師診察後的處方，甚至還外銷到德國、美國、新加坡等國家。

清冠一號具臨床實驗證明功效但是不適合保健用

只是清冠一號藥品類別為「須由中醫師處方使用」，也就是說民眾必須經中醫師診察後處方，才能取得清冠一號，清冠一號的適用對象，除了「無症狀感染者」、「發病後患者」（包括輕症、重症），也能用於「預防高風險人員感染」或減輕感染後的症狀。而且大家不要看到中藥就誤會可以自己抓來吃，因為清冠一號是屬於積極的「治療」處方，而非「保健」茶飲，對身體體質偏虛寒的兒童、老年，或腸胃比較敏感的人，也有可能出現輕度胃悶、腹瀉、乏力的現象；因此，健康、低感染風險的民眾，並不需要使用「清冠一號」，也不宜將「清冠一號」作為長期服用的補品。

清冠一號姊妹作：「防疫茶」適合日常補充用

但是國家中醫藥研究所的專家們也有看到在這一陣子疫情緊繃時，許多民眾會擔疫情，而有保護力的需求。也擔心民眾誤去購買、使用屬於積極治療性用藥的「臺灣清冠一號處方藥物」或其他清熱解毒消炎的中藥當作防疫茶，長期服用下恐怕會造成身體弱化、腸胃損傷的副作用。所以國家中醫藥研究所特別提出以由食品（屬於可供食品使用中藥材） 組成的「國家中醫藥所防疫茶（簡稱防疫茶）」供大眾使用，所以居住在社區感染發生地區、生活環境中需要接觸不特定群眾而有感染危險者，都可以服用這款防疫茶，其功效是益氣護衛、固表防疫，而且全都是食品所組成。

而且這款防疫茶的處方，是公開在國家中醫藥研究所的網站上給民眾的，是不是很佛心？

建議處方如下：

國家中醫藥所防疫茶 : 黃耆三錢、桂枝二錢、桑葉三錢、薄荷三錢、魚腥草三錢、生薑三錢、紅棗五枚（揑破）、甘草二錢。

製備：藥材置鍋中加入2000～3000 mL的水，用大火煮沸，改小火熬煮約15分鐘即可熄火，濾出藥汁，當茶飲用。

防疫茶是舌尖上的免疫力

仔細看，黃耆是很常見的補氣食材，桂枝更是許多滷味必備的一味，桑葉、薄荷、魚腥草本來就是花草茶常見的材料，尤其是薄荷對新冠肺炎的功效，其實最近在國際的研究期刊上是很熱門的焦點之一；生薑、紅棗、甘草也是廚房常見的材料，所以將這些常見的食（藥）材組合在一起，卻又能發揮預防之效，中藥確實非常深奧。不過這個方子也是有其限制，像肝炎及自體免疫疾病患者不宜使用，如全身性紅斑狼瘡（SLE）的人。

韋恩曾經照著國家中醫藥所防疫茶抓來作成茶包喝過，味道還真的與花草茶很像，尤其會讓我想起康福茶，所以是很好入口的，並沒有奇怪的中藥味，所以其實很適合天天當茶飲喝，而且又不含咖啡因，好喝又幫助保護力，還真是一舉兩得。這還真是台灣對世界於防疫的一大貢獻！

本文經授權轉載自：韋恩的食農生活 降級做好自身防護，中藥防疫茶can help！

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