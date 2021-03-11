自由開講》經濟好轉，幼教人員的薪資確沒有跟著漲？

楊逸飛

勞動部統計，國內基本工資已經連續五年調漲，顯見整體經濟穩定成長，但在少子女化的國安危機當下，在第一線的幼教人員們的薪資為何沒有跟著調漲？

根據主計處2020年各產業薪資調查結果，幼兒教育業（不含公立學校）平均薪資為2萬7千，是17個類別當中最低的行業，也是唯一沒有超過3萬元的工作，與倒數第2名的住宿及餐飲差距為8千元，而我國2020年每人每月總薪資平均為5萬4千元，就算考慮公立教保員與公幼教師的薪資，幼教人員每月的薪水距離5萬4還有一大截。

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除了薪資的差異以外，平均的工作時數更常常是超過8小時，在如此低薪、高工時的環境下，還肩負著幼兒安全與照顧的重責大任，有時候更要忍受被怪獸家長消遣，我們是教保「服務」人員。

幼兒教育幾乎是所有國際間與各種研究公認最能彌平教育不均等現況的重要階段。2000年諾貝爾經濟學獎得主，也是目前國際間最具影響力的經濟學家之一James J. Heckman不斷倡導幼兒教育的重要性，他長期追蹤幼兒教育40年，研究發現早期的幼兒教育投報率甚至可以高達13%。

幼兒教育幾乎是所有國際間與各種研究公認最能彌平教育不均等現況的重要階段。（本報資料照）

諷刺的是，如果沒有好的環境可以吸引到好的人才，如何能打造優質的幼教環境呢？國家要能富強，幼兒教育才是長期的國本。對比幼兒教育的重要性與其工作職場待遇，這根本是一種非常不可思議的現象。

但每次遇到要調薪的問題，政府就會以共體時艱、財政拮据為由而拒絕調漲，但筆者必須說，國家當前有幾百億可以投注在準公共的私立業者上，為什麼連幫幼教人員調薪的經費卻沒有？

幼兒教育是國家富強的重要基礎，幼教人員更是國家重要的資產，當整體幼教環境與待遇提升，我們才能留住好人才，並能吸引更多優秀的人員來從事幼兒教育的相關工作。

筆者認為，不論是幼教老師、教保員、助理教保員、社工、護理人員、職員或司機等，這些長期耕耘在幼教現場的人們，都是穩健國本的重要功臣！政府應該全面提升幼教人員的薪資待遇，建構更好的幼教職場！

（作者為全教總幼委會主委）

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