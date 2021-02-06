鬼王來鬼扯》打開台豬生產外銷史（下）

50多年農復會的官員在推動農業政策時，生產、通路與外銷市場等面向都已一併規劃，面面俱到，相關官員甚至願意親臨第一線學習。但現在呢？出了事只會補貼、補貼，不斷地補貼，然後在文字遊戲上打轉。

鬼王／文青別鬼扯

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台灣豬肉之所以能進軍日本市場，其基礎在於台灣養豬產業於1960年代出現了結構性的轉型。1960年代初，由於美國佬想向台灣強迫輸出自家吃不完的飼料玉米，將整套美式的養豬模式移植到台灣，因此建（ㄑ一ㄤˊ）議（ㄆㄛˋ）台灣改變本土養豬型態，讓原本吃地瓜與餿水的黑毛豬，轉變為吃玉米與大豆粉的白毛豬。不得不說，美國佬真的很行，不但能改變第三世界國家人民的飲食習慣，連畜生也逃不出美國佬的手掌心。

1962年10月農復會宣布，將於1963年起在屏東試辦「綜合養豬計畫」。「綜合養豬計畫」主要核心項目包括改良豬種、推廣配方飼料、改善飼養技術。半個多世紀後重新審視「綜合養豬計畫」，你說這是台灣養豬產業發展的十大建設都不為過。

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首先，農復會規定，參加綜合養豬計畫的農戶都必須飼養2頭母豬和20頭肉豬，之後農業試驗單位再以人工授精的方式讓母豬懷孕。光就規模來看，這已是傳統家庭副業養豬型態的5倍以上。若從飼養技術層面看，人工授精明顯比過去牽豬哥與母豬交配的方式高了好幾個檔次。自家母豬的受孕率不再取決於公豬的表現，只要能抓準母豬的發情期，再施以人工授精，母豬的受孕率即大幅提升。再來，豬豬不再像過去一樣，隨便餵隨便養，而是改吃營養成分清楚的配方飼料。豬豬的營養好，當然長得快。提早賣出宰殺，農民就能早點將資金回收，繼續投入再生產，如此循環生生不息。最後，綜合養豬計畫推廣的是LYD三品種雜交豬。L就是藍瑞斯（Landrace）、Y指是約克夏（Yorkshire），D則是杜洛克（Duroc），這三種豬各有所長，有的是肉多，有的是生長速度快，有的是小豬生的多。農民養這種具備「雜交優勢」的豬豬，當然比較好養，也容易賺錢。

綜合養豬計畫推廣的是LYD三品種雜交豬。L就是藍瑞斯（Landrace）、Y指是約克夏（Yorkshire），D則是杜洛克（Duroc），圖為藍瑞斯。（圖：本報資料照）

雖說推廣台灣養豬產業的升級，主要的壓力來自於美國。說穿了，美國就是希望台灣從此大量進口美國剩餘的飼料玉米。但不得不說的是，當時農復會那群技術官僚也很厲害，很懂得借力使力的。他們很清楚知道，如果台灣的養豬產業逐漸發展起來，一時間豬肉供應量變多，以當時台灣社會多數民眾的經濟收入水準，也難以負擔。且1970年代前傳統台灣豬肉市場非常不穩定，缺乏公平公開公正的交易制度，各地毛豬的價格可說是當地「肉霸」說了算。如果豬豬的產量突然增長，一時供需不平衡，肉霸趁機壓低毛豬收購價格，最後倒楣的必定是養豬農民。因此，當農復會推動綜合養豬計畫之時，早已盤算好日後將出口豬肉、賺取外匯。

為了增加出口，1965年時台糖曾嘗試以活體毛豬的形式外銷日本。但如同先前的香港經驗，活體運豬光是檢疫程序就非常麻煩，且海上運送的不確定因素太多。有時候風浪太大，船期就得延後，豬豬就得在岸上多呆幾天，光是飼料錢就耗去不少。且海上航行三不五時就有個巨浪，豬豬隨時有被海浪捲下船的可能。為了拓展日本豬肉市場，1956年時包括農復會畜牧組余如桐、屏東縣長張豐緒等人，便因此共同前往日本訪問。此時訪問確定，日本農協將來台與台畜公司共同建立肉品加工廠，負責輸日豬肉的屠宰、分切與加工事宜。而為了準備台豬輸日事宜，余如桐還特地在日本多停留了一個月，前往「高崎肉品加工廠」，學習符合日本市場要求與規格的豬肉的屠宰與分切。

不知道大家看到這段故事，有啥感想？鬼王看了就覺得莫名的感動與崇敬。

雖說大家吃的都是豬肉，但不同國家地區的飲食習慣不同，吃法不一樣，這就會影響屠宰分切的方式。舉例來說，美國人不吃內臟，過去美國屠宰場宰殺豬豬時，內臟都被當成是「垃圾」丟掉。因此他們殺豬時，內臟就直接被棄置在地板上，最後再一起清除。所以他們也不可能花時間去把豬肚、大腸、肝連、腰子這些部位，再刻意分切出來。直到他們發現，原來在美國的老中會吃內臟，或亞洲有很大的內臟市場，他們才開始處理內臟。同樣的，若要將豬肉銷售到日本，本地分切就要配合日本市場的需求。於此狀況下，余如桐才刻意留在日本學習分切，返台後再特別前往台畜指導屠宰工人。

1956年時包括農復會畜牧組余如桐、屏東縣長張豐緒等人，便因此共同前往日本訪問。此時訪問確定，日本農協將來台與台畜公司共同建立肉品加工廠，負責輸日豬肉的屠宰、分切與加工事宜。（圖：台畜公司官網）

不難發現，50多年農復會的官員在推動農業政策時，生產、通路與外銷市場等面向都已一併規劃，面面俱到，相關官員甚至願意親臨第一線學習。但現在呢？出了事只會補貼、補貼，不斷地補貼，然後在文字遊戲上打轉。算了，不提了，我們還是回歸正題。1968年8月6日，台畜正式出口第一批共計235公噸的冷凍豬肉到日本。自此開始，台灣出口日本豬肉便逐年增加。

隨著養豬業的蓬勃發展，整個產業越來越專業化、規模化與集中化，傳統的家庭副業型態因此漸漸消失。儘管台灣養豬成本高，實在毫無國際競爭力可言。但由於台灣與日本距離相近，台灣豬肉可以採冷藏豬肉的型態出口日本。相較之下，美國、加拿大與丹麥因距離較遠，過去他們的豬肉早期僅能以冷凍肉的型態出口日本，所以台灣於日本市場上找到了自己的利基點。此外，1980年代由於丹麥爆發口蹄疫，丹麥豬肉禁止出口日本，台灣更趁機填補了丹麥豬肉於日本市場上的空間，成為日本最大的豬肉進口國。而於1996年時，台灣出口日本豬肉已達27萬公噸，佔日本豬肉進口量的53.4%，產值達16.6億美元。當時台灣生產的豬肉，其中1/3供作外銷。可惜的是，1997年台灣爆發口蹄疫，養豬產業從此一蹶不振，在養頭數從原先的1000萬頭左右逐漸萎縮至今日約500萬頭的規模。

台灣豬肉出口曾有過一段輝煌的歷史。而養豬產業的興盛，也是出口導向所致。簡單來說，台灣真的不大，內需市場很小。任何一個產業若要蓬勃發展，勢必得以國際市場為目標，才能擴大需求，創造產業升級與就業機會。但當政治人物不把國際市場當一回事時，我們也不知道該說什麼才好了。（完）

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