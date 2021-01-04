健康醫療網》疫苗打還是不打？醫師有話要說！

近來施打疫苗負面浪潮不斷，醫師出面平反，呼籲政府單位為擴大接種對象推出相關配套措施，也加強民眾對疫苗正確觀念，提升全民健康照護水準，必須以國家長期利益為重。

冬天來臨，台灣每年積極推動流感疫苗接種，自2019年起全面升級四價疫苗，近來媒體卻屢屢爆出民眾施打後有不良反應，造成民眾對接種疫苗卻步。

台灣疫苗推動協會黃玉成理事長說，打疫苗比不打的好處多，民眾擔心的可能就是安全性問題，但台灣接種疫苗多年，基本上都是以局部的疼痛為主，其他全身性的症狀都相當輕微甚至沒有，近來新聞媒體放送民眾施打疫苗後出現不良反應事件，會造成民眾心理效應而導致通報件數增加。其實打完疫苗發生的事件，很多都是時序上的關係，兩者並無因果關係，也就是民眾所出現的症狀並非因施打疫苗而引起。

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疫苗價數升級、政府預算貶值 醫師提建議

台灣疫苗接種率是亞洲前段班，然而公費疫苗價數不斷升級，政府預算也跟著貶值。疫苗基金面臨財務困境，政府不願提高預算，僅憑不穩定菸捐作為財務來源，為擴大接種對象甚至必須自籌款項，醫師直呼對民眾不公平。

台灣疫苗推動協會李秉穎榮譽理事長指出，如果疫苗經費太貴，建議能讓民眾部分負擔，雖然必須自掏腰包，但政府的部分補助政策，能帶給民眾一個重要訊息，就是政府認可該疫苗對國民健康的重要性而必須施打，對民眾有疫苗推廣及教育意義。

另外，李秉穎醫師也呼籲企業能將善款捐贈給疫苗基金，也是一種有益於對社會大眾健康的公益做法。醫師指出，民眾都應該對疫苗價值有正確觀念，當社會各界對疫苗效益有正確認知後，會形成民意壓力，也有助於敦促政府採買更多必要的疫苗。

▲台灣疫苗推動協會黃玉成理事長

部分補助有望提升接種率 醫：推廣疫苗應有彈性做法

以輪狀病毒疫苗為例，因為費用較高尚未被納入公費，台北市自2020年下半年起提供部分補助，推估疫苗接種率可達7至8成。另外，過去推廣帶狀疱疹疫苗遭開罰，李秉穎醫師表示不同看法。

他認為，疫苗不能廣告是有問題的決策，因為施打疫苗是民眾必須知道的事情，也不是民眾可以自行接種的醫療處置，不能因為可能圖利廠商，而不做疫苗宣傳推廣，適當的宣傳對民眾健康是非常重要的，因此建議必須有一個彈性的做法。

近來施打疫苗負面浪潮不斷，醫師出面平反，呼籲政府單位為擴大接種對象推出相關配套措施，也加強民眾對疫苗正確觀念，提升全民健康照護水準，必須以國家長期利益為重。

台灣疫苗推動協會李秉穎榮譽理事長指出，如果疫苗經費太貴，建議能讓民眾部分負擔，雖然必須自掏腰包，但政府的部分補助政策，能帶給民眾一個重要訊息，就是政府認可該疫苗對國民健康的重要性而必須施打，對民眾有疫苗推廣及教育意義。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者田柏升 疫苗打還是不打？醫師有話要說！

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