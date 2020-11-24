台灣回憶探險團》從中國迫害新疆維族人權 回顧臺灣曾經的處境！

兩個中國政權，手段卻如此相似。臺灣有幸能走上民主化之路而有了翻身的機會，背後是無數人的犧牲，希望更多人能客觀了解歷史，珍惜得來不易的一切，理性思考未來的路。

台灣回憶探險團

中國迫害新疆維族人權，成立「再教育營」對維吾爾族穆斯林等少數族裔進行迫害洗腦，此款行徑引起國際關注，美眾院壓倒性通過《中國強迫勞動法》嘗試制衡。

世界維吾爾代表大會成員Arkin表示，維吾爾人長期受到不平等的歧視，僅能被迫從事低薪或無薪的工作。被刻意操控的地位低下，也更有利於中國官方進行迫害。在近期被披露的中國內部文件中，其對維族宣稱「一定要珍惜黨和政府提供的免費教育機會，徹底清除錯誤思想，並學會漢語和就業技能，為你們一家人將來的幸福生活打好基礎」。

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其實這就是戰後臺灣人曾經遭遇的處境。

二戰結束後，蔣介石政權依盟軍命令派員軍事代管臺灣。當時臺灣幾乎沒人會講華語，語言不通，中國統治者以此為由壟斷工作權利，更以各種手段掠奪臺灣資源。原本充滿期待的臺灣人很快就夢醒並全面憤怒，爆發二二八事件慘遭蔣介石派兵屠殺。

（圖：戰後據臺中國政權對原住民「再教育」的課本內容，引用自https://ihc.apc.gov.tw/Journals.php?pid=646&id=1053）

幾年後在中國內戰全面潰敗的蔣介石政權竟率上百萬殘兵難民逃亡臺灣，透過戒嚴白色恐怖等手段威權統治，全島形同以海為界的大型集中營，再以全面控制的媒體及教育體系進行長達幾十年的「再教育」與文化刨根。產生的後遺症即使歷經民主化至今依然難以處理，只能透過時光流逝靜待洗腦世代逐漸凋零，過程中也得承受遭中國滲透裡應外合的高度風險。

兩個中國政權，手段卻如此相似。臺灣有幸能走上民主化之路而有了翻身的機會，背後是無數人的犧牲，希望更多人能客觀了解歷史，珍惜得來不易的一切，理性思考未來的路。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 從中國迫害新疆維族人權回顧臺灣曾經的處境！

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