胡，怎麼說》馬英九批太陽花學運——一個失敗怨靈的詛咒！

馬英九最近狠批太陽花學運誤國、害國，令人聯想的是《魔戒》書中的薩魯曼，他原是白袍法師，卻投降臣服黑暗魔王索倫，成為索倫統一天下的工具，但因被白道視破、所謀不遂而失敗，成為怨靈，並發出「怨靈的詛咒」！

中國主導的RCEP在15日簽署，馬英九身上的「親中舔共併發症」又發作了，怨怪民進黨政府不接受九二共識，台灣才無法參加RCEP，更狠批太陽花學運惡意阻擋他任內推動的「兩岸服貿協議」，誤國、害國，令人痛心、不齒。

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前總統馬英九。（資料照）

馬的這段話，就如同薩魯曼發出的「一個失敗怨靈的詛咒」，「誤國、害國，令人不齒」留給馬英九自己用，不過剛剛好而已，如果他成功了，更應加上「禍國、殃民，歷史罪人」等等，所幸他失敗了，台灣才能維持民主自由的生活、獨立主權的國家。

馬英九推動的服貿協議，說穿了，就是「以經促統」，驅迫台灣成為中國經濟圈的一部分，然後被中國政治併吞、強迫統一。再說白了，馬英九之謀，不過是中共對台統戰策略的具體實踐，服貿只是國共兩黨合謀促統的工具、馬英九只是棋子。而且，RCEP是以國的身分參加，即使台灣自甘墮落，接受九二共識、一個中國，中國也不可能讓台灣以國家身分參加，最多只淪落成為中國底下的部分、地方成員而已（又是以經促統的實踐）。

絕大多數台灣人民看穿了以上計謀，起而反對馬英九，其促統奸計就不可能得逞，太陽花學運當時會如此波瀾壯闊，不是太陽花開得多麼好、發動學運者如何厲害，而是背後代表的是台灣民心之所向。馬英九嚴重背離民意，他的服貿、促統政策被推翻，國民黨在2016年、2020年兩度大選都慘敗，代表的就是民心的向背。

馬英九只會怨怪、詛咒，永遠不會自我反省檢討，那就像薩魯曼的末日，怨毒的詛咒害人不成反而害己，一陣清風吹來，怨靈就消失無蹤......。

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