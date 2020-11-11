漫遊藝術史》【不朽的青春】致美麗之島台灣－黃土水在日本大正時期刻畫的夢想

雖然說藝術無國境之別，在任何地方都可以創作，但終究還是懷念自己出生的土地。我們台灣是美麗之島更令人懷念。 －黃土水，〈出生於台灣〉，1922年

鈴木惠可

雖然說藝術無國境之別，在任何地方都可以創作，但終究還是懷念自己出生的土地。我們台灣是美麗之島更令人懷念。 －黃土水，〈出生於台灣〉，1922年

1920年－夢想的起點

1920年3月24日，日本東京美術學校舉行畢業典禮，隔日舉辦畢業製作陳列會，儘管連日下雨，還是有不少來賓、觀眾參觀。其中，出展一件大理石少女雕像，是當年畢業於雕刻科木雕部的二十五歲台灣青年，黃土水（1895-1930）之作【圖1】。

【圖 1】黃土水，《少女》胸像，大理石雕，1920，太平國小典藏。黃土水東京美術學校畢業作品，日文原名為《ひさ子さん》。

照片提供：北師美術館。

肩上披著毛皮披肩，下身穿著和服，似是年僅十歲左右的日本女孩。清澈的眼睛望著前方，面容清秀，雖是石雕，其圓潤的雙頰令人感到宛如真人一般的溫度和氣息。少女似乎是富裕的家庭子女，如此西式與日式衣著搭配，也帶著一種日本大正時期（1912-1926）的摩登情趣。

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此作品收藏於台北市太平國小，前身為日治時期創設的大稻埕公學校。黃土水生於1895年，正是日本統治開始的第一年。童年在台北艋舺及大稻埕生活的他，1911年3月大稻埕公學校畢業後，進入台灣總督府國語學校公學師範部乙科。黃土水在國語學校接受日本式近代教育，1915年3月畢業後【圖2】，回母校大稻埕公學校當訓導。本來他並非立志成為藝術家，然而其精湛的木雕技巧，得到民政長官內田嘉吉賞識鼓勵，以及國語學校校長隈本繁吉推薦，被許可進入日本東京美術學校，半年後即赴日學習雕塑。

【圖 2】黃土水國語學校畢業照（第二排中間），1915年3月。《臺北市立師範學校創立三十周年記念寫真帖》（1926）。

高砂寮的日子

1915年9月，黃土水抵達東京，住在台灣留學生的宿舍高砂寮。大正時期日本盛行各種社會運動，對台灣來說也是一個重要年代。如台灣議會設置請願運動等，台灣人在日本統治下展開許多政治社會運動，而在東京留學的台灣學生聚集的高砂寮，是這類台灣青年知識分子聚集的地方之一。張深切（1904-1965）回憶錄中，提到黃土水在住宿生當中令人印象格外深刻。他記得黃土水每天在高砂寮空地之一角敲打大理石，除吃飯外很少休息。當時的台灣留日學生對美術不甚理解，許多寮生看不起他。張深切寫到，黃土水領到畢業證書回宿舍時，他不滿意九十九分，「如果我的記憶沒有錯，他是在我面前撕破了他的畢業證書扔掉的。留學生到東京讀書的唯一目的，是在爭取畢業文憑，而他竟視之如敝屣，棄之而不顧，其實力之大，信念之強，由此可以想像」。

台灣青年的希望

當時一般台灣人對藝術很陌生，但黃土水在日本美術界的活躍給予台灣青年鼓勵。美術學校畢業半年後的1920年10月，黃土水入選第二回帝展，成為第一位入選日本官方展覽會的台灣人。當年甫創刊的《台灣青年》，是第一本台灣政治運動雜誌，便於卷頭刊登黄土水入選作品《蕃童》照片【圖3】。

【圖 3】《台灣青年》第一卷第五號（1920年12月15日）封面以及黄土水《蕃童》（石膏，1920）。《現存臺灣青年復刻》（國立臺灣歷史博物館，2019）。

1922年3月到7月，東京舉辦和平紀念博覽會，一位筆名「延陵生」的台灣學生與幾位朋友一同參觀台灣館，在那裡看到黃土水作品【圖4】：「會場內四處有台灣物產和工業製品，中間有台灣模型，其兩端陳列我朋友黃土水君所製作的兩件作品，甘露水和回憶（思出），展示得很漂亮。物產和工業製品則未引起我那麽多的注意，看到黃君作品吸引著觀眾目光，使我湧出一種拚勁，他映證了只要我們學習得好，就能發揮各自所具有的天賦能力」。

【圖 4】和平紀念東京博覽會台灣館內部，《平和記念東京博覧会出品寫真帖》（赤誠堂出版部，1922）。

1910年代台人武裝抗日運動失敗後，受過近代教育的台灣新青年，透過教育及文化水準的提升來追求自己民族的獨立性。這般時代氛圍下，1922年黃土水在雜誌《東洋》上發表了一篇日文隨筆，是目前現存唯一由他親自寫作之文章。其中，黃土水慨嘆，台灣人沉迷於「物質萬能」的夢中，多數人不瞭解藝術，忽視美的生活。黃土水盼望著，「然而台灣是充滿天賜之美的地上樂土。一旦鄉友們張開眼睛，自由地發揮年輕人的氣概時刻來臨時，毫無疑問必會在此地誕生出偉大的藝術家」。

殖民統治下的榮光

1920年首次入選帝展後，至1924年黃土水連續入選帝展，期間他不僅在美術界活躍，且得到日本皇室賞識。1920年秋天，久邇宮邦彦王夫婦第一次訪台，於大稻埕公學校參觀黃土水的石雕《少女》像。1922年和平紀念博覽會時，黃土水作品亦引起皇族關注。於是在1922年底，黃土水以台灣特有動物，帝雉與梅花鹿為題材，兩件木雕獻給大正皇后及皇太子（日後的昭和天皇）。翌年1923年皇太子訪台，黃土水為了將作品贈送給皇太子，在東京池袋的工作室努力製作著【圖5】。

【圖 5】“To Present Regent with Statues”, The Japan Times, 1923年3月23日。

1930年－猶在夢想的途中

赴日學習雕塑數年間即入選日本帝展，作品被日本皇室所收藏，作為年輕藝術家的黃土水創作生涯似乎相當順利。然於1925年第六屆帝展落選後，他不再參加帝展，開始接受許多銅雕為主的委託製作。可能因為現實上無法有充分的創作時間，在他的創作晚期大理石作品幾乎消失。1930年底，黃土水因腹膜炎於12月21日淩晨在東京帝大附屬醫院去世，享年三十五歲，距離他美術學校畢業僅十年。黃土水最輝煌的創作時光，正值日本大正時期，他還沒看到光復後的台灣社會，就英年早逝。許多代表作在他死後散佚，《少女》像獨自安置在台灣他的母校裡，一百年後才現世，《少女》能否看到黃土水的期望已經實現，或還在路上呢？

參考資料

1. 黃土水，〈出生於台灣〉，《東洋》，第25年第2・3号，1922年3月，收錄於顏娟英、鶴田武良譯著，《風景心境》（台北：雄獅，2001）。

2. 張深切，〈黄土水〉，《里程碑（上）》（台北：文經出版社，1998）。

3. 延陵生，〈平和博見物日記の一節〉，《台灣》第三年第一號（1922年4月），筆者中譯。

4. 《校友會月報》，第十九卷第一號，東京美術學校校友會，1920年4月。

5. 《台灣日日新報》，1920年10月30日，版7。

6. 顏娟英，〈徘徊在現代藝術與民族意識之間―台灣近代美術史先驅黃土水〉，《台灣近代美術大事年表》（台北：雄獅，1998）。

黃土水《少女》胸像，正於國立臺北教育大學北師美術館『不朽的青春—台灣美術再發現』 （2020/10/17-2021/01/17） 展出。展覽訊息請見美術館官網公告 https://montue.ntue.edu.tw/。本文為財團法人福祿文化基金會贊助之研究成果一部分，謹致謝忱。

本文經授權轉載自漫遊藝術史 【不朽的青春】致美麗之島台灣－黃土水在日本大正時期刻畫的夢想

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