hinac》《高校艦隊》－橫須賀的大家，都是一家人！

《高校艦隊》描寫的是一個虛構的日本地層下陷部份沒入水中的世界，八成以上的故事都在主角們搭乘的「晴風號」船上發生，橫須賀雖然做為其母港，但只有剩下不到兩成故事在此發生，在正篇結束後，OVA版以陸地生活作為題材，這時才能一窺動畫中的橫須賀長什麼樣子。

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橫須賀街頭的徵募廣告，與《高校艦隊》合作。（圖：作者提供）

「アンタ、あの娘のなんなのさ！（欸，你是那個女生的誰啊！）」

最初對「橫須賀」這個地名留下印象，不是動畫，也不是什麼軍武史或二戰史，而是來自一首1970年代膾炙人口的老歌〈港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ〉（港邊的YOKO、橫濱、橫須賀）。小時候看「小耳朵」（衛星電視）裡的歌謠節目，那強烈的風格，就此印記在我的腦海當中。

橫濱跟橫須賀距離不遠，但卻兩相迴異。橫濱是個臨海大都會，燈紅酒綠，而橫須賀戰前是日本海軍重鎮、戰後充滿了美軍大兵，現在的它，是個市區四處英文招牌林立，在踏入美軍基地時，會令人一秒身處美國境內的城市。

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在橫須賀街頭，甚至能看到Bank Of America的提款機。（圖：作者提供）

無論是遊戲「艦隊收藏」或動畫《高校艦隊》，橫須賀都不能被忽略。《高校艦隊》描寫的是一個虛構的日本地層下陷部份沒入水中的世界，八成以上的故事都在主角們搭乘的「晴風號」船上發生，橫須賀雖然做為其母港，但只有剩下不到兩成故事在此發生，不過在正篇結束後，OVA版以陸地生活作為題材，這時才能一窺動畫中的橫須賀長什麼樣子。

電視動畫映畢後沒多久即因為實體活動造訪此地，以衣笠山步道為主視覺的地方僅是意象，但山下那觀光客不會前往的小站衣笠，車站旁充滿昭和風味的老商店街，卻掛起了動畫布條歡迎造訪的粉絲們。

衣笠商店街路口處曾掛上虛構的入學祝賀掛布。（圖：作者提供）

事隔兩年，待我二度因動畫造訪時，OVA已經播完了，動畫中水雷長芽依跟砲術長志摩下將棋的地點，即在一家現在已被動畫週邊與人形立牌佔據的昭和風甜點店前。在芽依生日週抵達的我，坐在她下棋的位子上吃點甜食，某種程度也算「祝壽」到了吧。

動畫中的感情很好的兩人曾在此下棋。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

昭和風的店鋪有一區粉絲專區。（圖：作者提供）

以芽依的外套為藍圖設計的餐點。（圖：作者提供）

從衣笠站往回搭一站可以回到橫須賀市內，吃完甜食的我，決定捨棄電車，拾步行之。衣笠站與橫須賀市區隔著一座丘陵，上上下下不過15分鐘，溫泉度假村「のぼり雲（昇雲）」出現在左側，芽依她們在商店街下棋前，便是在此下棋泡湯，享受短暫陸地時光。

沿著公路翻過山即是京急電鐵的「橫須賀中央」站，比起JR橫須賀站因不在市中心而人煙稀少，這裡就有人氣的多。熙熙攘攘的人潮走在車站延伸到十字路口上的平台，晴風號的成員與其他友艦親友們在此進行了某項連署。現實中平台在假日或放學時段也人潮不斷，或許劇中的大家也看上這一點吧。

橫須賀中央車站前的人行平台在故事中多次出現。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

橫須賀中央車站前的人行平台。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

JR橫須賀站位於整個市區的西境，有個小公車總站，並被高架橋包圍著。JR線在選線上前後都是山丘，又要往南拐向衣笠，在選址上只好遷就一下了，但這樣隘口般的地形加上具有特色的車站建築也讓它成為重要的地標。

2018年時，JR與動畫聯名，因此除了動畫中角色們曾在此活動，是時也有新的視覺圖，橫須賀站的剪票處便是其一。但，難道沒人吐槽嗎？

「那個世界的日本跟東京都在水裡了，這裡海拔那麼低，火車怎麼開啊！」我想。

JR曾經與作品聯名進行集章活動。（圖：作者提供）

從車站向東前進，車站外的Verny公園（紀念法國人Verny協助橫須賀建設）則是納沙幸子跟威廉明娜兩人在事件後相遇之處。橫須賀由於地形，冬季也不甚有強勁海風，秋冬在這裡曬著暖陽，實在愜意，由此到眾人打保齡球的購物中心，也不過咫尺。

Verny公園自車站延伸至市區，亦可以看軍艦入港。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

購物中心對面的商店街，喚作老虎板通。跟當年台北的晴光商圈有點類似，各種舶來品、美軍的二手衣料裝備應有盡有，不知是否有當過兵的人戲稱的「六級廠」（民間軍用料件販賣）？

老虎板通曾是橫須賀最繁榮之處，各種美式風格的餐廳、酒吧一應俱全，但說純美國風也沒有，這裡反而參雜了一點昭和年代的老舊風情，而這樣的時空錯亂也在《高校艦隊》中依稀放入。可惜的是，這幾年努力推廣觀光以及「海軍咖哩文化」，許多面向觀光客的店家逐漸取代了這些濃縮了一地文化的店家，不知道該高興，還是難過。

幸子與美撥背後即是相當有名的美式酒吧，不時有美國大兵駐足。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

從老虎板通旁的坡道信步而上，右手邊的諏訪大神社，是女配角、副艦長宗谷真白篇章的重要場景，走上陡峭的樓梯來到拜殿前，左方的「痛繪馬」日漸增多，畢竟對劇迷來說，這裡自始至終都出現在動畫裡，而其供奉的建御名方命也是勇武之神，或許也庇佑著主角們搭乘的「晴風」吧。

諏訪大神社內一景。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

痛繪馬掛在神社內，繪師們在此發揮才華。（圖：作者提供）

《高校艦隊》裡曾出現過不少海岸風情，三笠號戰艦前三笠公園的廣場是眾人開募款園遊會的地方，徒步距離約十分鐘的橫須賀港市場前的露天座位，也曾經有晴風號的學生們駐足逗留。至於故事裡的「橫須賀女子海洋學校」，則是採用了千餘公里外、目前仍在使用的江田島日本海上自衛隊第一術科學校校舍，晴風的原型雪風（戰後由中華民國海軍接收，改名陽炎），在退役後也有部件存留於該地，也算是有淵源吧。

三笠公園裡在故事中曾經舉辦過募款園遊會。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

橫須賀中央站有著大平台的路口，不僅是眾人展開連署之處，路旁的一棟外觀有些歷史的大樓，在故事中曾多次出現，輪機科的大家打麻將的雀莊，即在大樓的四樓，而一樓的和果子店「さかくら（SAKAKURA）」，也是擔任主計科伙房的角色們的親戚家。

和果子店有許多聯名商品，圖為「晴風羊羹」。（圖：作者提供）

穿過狹窄的走廊搭上電梯到了頂樓，走出電梯的那一刻，橫須賀假日街上的喧鬧嘎然而止，取而代之的是動畫的BGM與片頭曲，以及滿滿的《高校艦隊》展示。我表明了來意，迎接我的即是在網路上曾經聯絡過的同好，他是一樓和果子店的小老闆，而一同經營這個空間的，是假日守在這，一群同樣喜好《高校艦隊》的當地粉絲。

《高校艦隊》交流中心空間。（圖：作者提供）

「無論身處何處，喜歡《高校艦隊》且到這裡（橫須賀）來，大家都是一家人！」

在互相交流（或者是爭論哪個角色最可愛）時，不經意的，有人脫口而出這句由動畫主角、晴風船長岬明乃下的名言「船上的大家都是一家人」改編的話語。互不相識的人們因為作品經營起交流空間，並在這裡與從全世界前來的愛好者一起走在動畫中出現的風景裡。

「同舟共濟」

我一時語塞的不知道怎麼用日語表達這個成語，但再也沒有比這句話更貼切的，我想。

【劇場版 高校艦隊】預告，10/16 全台獻映

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