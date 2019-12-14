hinac》《佐賀偶像是傳奇》－佐賀的風與星空，烙印在心窩（一）

有別於一般的偶像作品，《佐賀偶像是傳奇》用殭屍當主題、聲優宮野真守的配音又充滿著洗腦的魔性魅力，最後再加上故事中那讓人不反感、近乎業配的佐賀觀光宣傳。從那「法蘭秀秀」屋邸開放參觀日的熱潮，以及演唱會門票黃牛水漲船高到數十倍的狀況來看，這「新感覺殭屍動畫」在氾濫的偶像套路動畫間，果然是殺出了一條受注目的道路。

說到佐賀，或許一般人的印象，就是在佐賀兩字後面接上「阿嬤」吧。旅遊？在日本旅遊的check list上，或許要排到很後面去了。長久以來，雖然夾在福岡與長崎兩個觀光大縣之間，但受到旅人們的關愛眼神，總是遠遠不及。

唐津當地的排隊名店「牧のうどん和多田店」曾出現在故事的廣告破口。（圖：作者提供）

場景朝聖（也就是聖地巡禮）成為一門「生意」之後，一部分故事以佐賀縣唐津為場景的《YURI!!! on ICE》抓住了不少人的眼光，而到了2018年的《佐賀偶像是傳奇》，重疊上聖地巡禮主力「年輕男性」，將這部以佐賀縣為基底的作品，推向了聖地巡禮的當地傳奇。有別於一般的偶像作品，《佐賀偶像是傳奇》用殭屍當主題、聲優宮野真守的配音又充滿著洗腦的魔性魅力，最後再加上故事中那讓人不反感、近乎業配的佐賀觀光宣傳。從那「法蘭秀秀」屋邸開放參觀日的熱潮，以及演唱會門票黃牛水漲船高到數十倍的狀況來看，這「新感覺殭屍動畫」在氾濫的偶像套路動畫間，果然是殺出了一條受注目的道路。

《YURI!!! on ICE》在唐津車站的大型立板。（圖：作者提供）

福岡機場跟故事最重要的場景唐津不過一個小時車程，這裡是甚至搭福岡市地鐵都能一車直達的福岡生活圈。雖說如此，但高速公路沿著海濱興建，經過幾個隧道後，城市的高樓大廈被拋在腦後，換來的是日本近郊常見的鄉村景觀。凌晨從台灣出發，到唐津已是兩眼昏花，先是找到超市品嚐了故事中廣告破口出現、佐賀才有的冰品，隨後則前往了另一個廣告破口裡面出現的烏龍麵店，排在滿滿當地人龍中，足足等了快一小時，才得以大快朵頤一番。

故事中出現過的「黑蒙布朗」冰棒，由當地企業竹下製菓製造，只有當地吃得到。（圖：作者提供）

《佐賀偶像是傳奇》的精髓，就是那個劇中「殭屍企劃」的負責人巽幸太郎的宅邸了。在現實世界中，這棟原三菱合資會社唐津支店本館的建築，已作為當地的歷史民俗資料館使用。建築年久失修，一年僅有特定的日子開放參觀，而因為作品的關係，開放的時間增加了不少，對於官方，增加的來客量是爭取修繕預算的基礎，對於動畫觀光產業與粉絲，只有當館才買得到的限定週邊，以及只有在館內才能感受的氣氛，無論是哪一方，看來都是win-win。

幸太郎的宅邸，在鄉下住宅區內十分跳tone。（圖：（上、中）作者提供、（下）截自網路）

資料館座落於一個小住宅區巷尾，在巷頭便能感受到那劇組當時勘景時「一見鍾情」的感覺，一棟兩層木造洋房在這種鄉下地方、滿是普通日式獨棟建築的社區中，太跳tone、也太適合這種不按牌理出牌的作品。但木地板宛若裝了發聲裝置，踩踏皆是令人不安的聲響，走上二樓，地板近乎破損的房間與不開放的空間不少，陽台則早已禁止進入，圍欄也有部份消失，雖然室內空間與故事相似度極低，但走過很多場景或老房子，這時只希望這棟老房子能夠繼續保留著就好，若有閃失，只會令人惋惜而已。畢竟在斜對角的小公園，那些故事中出現過的遊具，很多已經見不到了呢。

特別開放時，庭院有故事中出現過的落漆警察看板。（圖：作者提供）

機會難得，與Cosplay成劇中角色紺野純子的友人在宅邸內拍攝。（圖：作者提供）

雖說室內空間還原度不高，但庭院空間還原度極佳，在庭院吹個帶有海鹽味的風，想想這一年只開放八天，倒也覺得奢侈。從這裡回到市區不過十多分鐘車程，一如預期，唐津神社有著滿滿的痛繪馬，而有趣的是，大部分的繪馬們有著絕佳默契，《YURI!!! on ICE》的男角們佔據本殿左側，《佐賀偶像是傳奇》的女角們佔據右側，兩部作品的粉絲無意間出現了男左女右的默契？大概吧。

故事中出現的廊道，現實中鋪有無障礙斜坡。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

男左女右？唐津神社有滿滿的痛繪馬。（圖：作者提供）

從神社走路不用五分，即可抵達大名小路公園。二階堂咲主場的那一回，這裡便是生前是暴走族的她，與友人的女兒、暴走族集團怒羅美現任總長相遇的地方。就如同其他作品的公園場景般，只是個社區的普通小公園，但看在我們心中，卻因為動畫，讓我們有著驅使我們自台灣遠道而往的理由。

暴走族集團第一次出現即是神社附近的小公園。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

一樣是徒步的距離，繼續往車站走去，佐賀車站是《佐賀偶像是傳奇》主角們組成的偶像團體「法蘭秀秀」快閃演出的場所。拿出手邊的對照圖仔細一對，果然事有蹊蹺，動畫在3D舞蹈片段將這個廣場進行過大整形，因此拍起對照圖是相當困難的，不過因為現實中的場地不大，若是真的要塞下七人與觀眾，恐怕困難度也是極高。像這樣發現與實景的不同，也是一種特別的樂趣。

法蘭秀秀曾在站前快閃演出，鏡位用廣角鏡才勉強達標。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

炎熱的天氣驅使著我們回到室內區域。除了車站內部的聯名區域外，隔壁的鄉土會館Arpion即是故事最終回舉辦演唱會的場所，平時出借給很多當地的團體機關團體舉行活動，這日則是家電展售會，後來再度前往，換成了當地高中聯合花道社成果發表會。站前區域的土產賣店裡有各式聯名商品，雖然已經事前有心理準備，但看到實品還是會讚嘆這是一部「無所不用其極宣傳佐賀」的作品，從故事中阿妙吃的乾魷魚、純子代言的墨魚汽水、甚至是當地產銷的醬油都包裝成週邊商品販售，後方的居酒屋一條街，則曾在片尾曲中佔有一席之地，就算想買醉，或許也可以。這日沒買醉，倒是又再買了隻當地才買得到的冰棒，在外面的長椅上吹著有點熱的風，兀自吃了起來。（待續）

當地的名產：醬油、花枝燒賣都包裝成法蘭秀秀樣式販售。（圖：作者提供）

故事中常出現的鄉土會館Arpion。（圖：（上）作者提供、（下）截自網路）

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