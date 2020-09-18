法操》【菅義偉接任日本首相】日本的內閣制

日本首相辭職代表什麼意義呢？新的首相又是怎麼選出來的呢？這些問題要從日本的國體和政體開始說起！

法操司想傳媒

根據新聞報導，日本目前在任時間最長的首相安倍晉三，於2020年8月28日宣布因為自身健康因素，決定辭任首相，結束將近八年的安倍內閣。日本並於2020年9月16日召開臨時國會，最終由自民黨的菅義偉出任第99任首相，日本新內閣將正式上路。

日本首相辭職代表什麼意義呢？新的首相又是怎麼選出來的呢？這些問題要從日本的國體和政體開始說起，一起來看看吧！

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日本新任首相菅義偉（中）。（彭博）

君主立憲＋內閣制

日本是當代國家中少數還存有皇室的國家，日本天皇是世襲的虛位元首，雖然代表國家但實際上沒有執政權，國家最高行政首長為首相，國體屬於君主立憲國家。日本的政府體制屬於三權分立，行政、立法和司法權分別由內閣、國會（參議院和眾議院）以及法院行使，國民選出國會議員，再由國會議員互選出首相組成內閣執政，如以一來行政、立法一體，可擁有較高的立法效能。在首相選舉時，日本習慣由各個政黨會推派自己的黨魁競選首相，因此基本上國會多數黨的黨魁即可和首相畫上等號。

因此此次安倍辭職後，雖然規定上是由國會議員改選出新任首相，不過根據日本的習慣，目前佔國會多數的自民黨，改選出來的新任黨魁應基本上就會成為日本的新任首相。

為了避免國家權力失衡，內閣制同樣有權力制衡機制，分別是首相解散國會的權力，以及國會對總理的不信任案。

日本新內閣正式啟動，但同樣屬於自民黨的菅義偉是否會延續安倍晉三的政策、或是會有所變革呢？讓我們拭目以待。

本文經授權轉載自法操 【菅義偉接任日本首相】日本的內閣制

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