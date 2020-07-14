TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
專欄
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 專欄

法律白話文小學堂》台灣原住民族轉型正義轉到哪裡了？

吳乃德教授認為：「轉型正義」指的是一個國家在民主「轉型」之後，處理「正義」的工程，包括處置加害者的正義、回復受害者的正義，以及歷史與真相的正義。
作者： 法律白話文小學堂
2020-07-14 11:37
 | 2020-07-14 11:37
Facebook Twitter LINE

◎廖伯威

2016 年 8 月，蔡英文政府在總統府發表《蔡英文總統代表政府向原住民族道歉》，宣示政府對「原住民族轉型正義」的態度。

至於什麼是原住民族，為什麼需要轉型正義？為什麼我們需要討論呢？

自從 17 世紀荷蘭人開始統治台灣以後，歷代的統治者對於島嶼原來的主人，藉助統治上的優勢，不斷壓縮原住民族的生存空間。

荷蘭及鄭成功政權對於西部地區族群，不是屠殺就是經濟上的剝削；清朝統治時期，雖然採取「隔離」措施，但也步步進逼，甚至到了 19 世紀末期的「開山撫番」政策，若不服從漢化措施，即以武力征服、鎮壓。

進入日治時期，總督府藉由「理蕃政策」，將同化及鎮壓的手段，深入各部落之中；末期更以「皇民化政策」灌輸各族群大日本臣民思想。戰後，中華民國政府的統治之下同樣換湯不換藥，將「山地同胞」視為「炎黃子孫」，推廣「山胞」的「國族認同」，加速同化政策。

進入日治時期，總督府藉由「理蕃政策」，將同化及鎮壓的手段，深入各部落之中；末期更以「皇民化政策」灌輸各族群大日本臣民思想。圖為薩拉矛事件（1920）後參與事件的霧社族人和日人的合照。（網路）

一切對於土地、文化或經濟的壓迫，到了 1980 年代末期才出現制度性的轉機。

原民法制何時起飛？

1984 年，「臺灣原住民權利促進會」主張「原住民」才是臺灣這塊土地「原本的主人」，為原住民族的主體性開了第一槍。

1990 年代的歷次修憲中，起初規定保障「山胞」的參政權，之後更就「原住民」、「原住民族」等概念正名，也將對原住民族的保障，列入憲法基本國策之中。

2000 年代，陳水扁政府上台後，為兌現選舉時「新夥伴關係」的承諾，開始逐步推動相關法令的修正與制定，2005 年公布的《原住民族基本法》，可說是一個重大里程碑。

圖為1987年4月3日，范德雄參與東埔布農族抗議「挖我祖墳」事件，范德雄（左一）和胡德夫等人，舉著「反對！漠視原住民文化」布條，抗議「挖我祖墳」。（圖翻攝自民報）

但有了這些法律之後，真的能落實所謂的轉型正義嗎？

2016 年，最高法院審理 Talum Suqluman（王光祿）案非常上訴，認為《槍砲彈藥刀械管制條例》、《野生動物保育法》的相關規定，可能有壓抑原民固有文化的疑慮，違反了《兩公約》及憲法相關規定，因此向大法官聲請釋憲，不過迄今大法官仍未針對本案作出解釋。

回到整體法律制度的問題，我們必須更進一步思考的是，中華民國現有的法律體系下，能否有「原住民法」體系的容身之處？

我們得先回頭思考「轉型正義」在台灣實踐上的意義。

圖為2018年王光祿（中左）希望大法官開啟憲法法庭。（資料照）

為何原民轉型正義仍只聞樓梯響？

吳乃德教授對於「轉型正義」是這樣認為的：

「轉型正義」指的是一個國家在民主「轉型」之後，處理「正義」的工程，包括處置加害者的正義、回復受害者的正義，以及歷史與真相的正義。

但是，從過去到現在，我們在原住民族轉型正義的議題上，似乎仍找不到跨出「轉型」的第一步。吳豪人教授即指出，原住民族轉型正義最大的癥結點在於，我們無法理解「原住民族法律」與「中華民國法律體系」之間的格格不入，當我們仍嘗試原住民族套入中華民國現行的法律架構時，永遠只能治標不治本。

更細緻來說，對於這樣的議題，從根本來看，多數原住民族「人屬於土地」與現代法律「土地屬於人」兩個互不相容的想像之下，在現行的法律架構中實踐原住民族轉型正義，終究連「轉」本身都有困難，遑論正義。

許多學術研究也提到，許多原住民族的傳統規範裡，其實頗有現在常提到的「修復式正義」色彩存在，像是排灣族語言上，只有「惡」卻沒有「罪」。人類學文獻上也發現，在泰雅族中有「一個人犯罪，等於是全部落犯罪」這樣的觀點，也就是對於「個人」犯罪的想像，是從「集體」的角度出發，藉由「和解」作為對加害者的「懲罰」手段，洗淨因為犯罪導致社群集體的污痕。

吳豪人教授指出，原住民族轉型正義最大的癥結點在於，我們無法理解「原住民族法律」與「中華民國法律體系」之間的格格不入，當我們仍嘗試原住民族套入中華民國現行的法律架構時，永遠只能治標不治本。（資料照）

在「原住民族法律」與「中華民國法律體系」兩者框架無法結合的情況下，實踐原住民族轉型正義須走向「自決」乃至於「自治」，以「族群」作為主體，根本上不以中華民國的框架建構原住民族，也許才是可行之道。

不過，在現在社會的情況下，恐怕這條路，會非常的漫長，即便如此，仍是這塊土地上共同生活的每個人，為了攜手面對未來挑戰，需要一起努力的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.