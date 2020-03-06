法律白話文小學堂》台灣版的「我只是一個計程車司機」

在白恐時期，人權是空談。雖然《中華民國憲法》有保障人民的權利，理論上應該要讓每一個人民受到公平的審判，但是現實並非如此。

馬昶丁

許多人都看過韓國的電影《我只是個計程車司機》，劇中那位司機從政治冷感到後來的翻轉令人印象深刻。而台灣，其實在戒嚴時期，也有一個計程車司機的故事。

韓國電影《我只是個計程車司機》。（http://www.huffingtonpost.kr/）

就因為我跟乘客說話，我就被起訴？

在 1979 年某一天，36歲的計程車司機「林松林」，載到兩位乘客。如同大多的計程車司機一樣，聊到了對於時局的個人看法，說出了：「共產黨其實很好」之類的言論。

這在現今的台灣似乎是一個很常見的狀況。但就在 3 年後，林松林被檢察官吳陳鐶依照《檢肅匪諜條例》將他起訴，於同年 5 月 11 日由終審審理人劉岳平判處交付感化3年。

根據起訴書內容，林松林的「被控犯行描述」是「發表有利於叛徒之言論」。 1979 年 11 月 9 日上午 11 時左右，載送乘客黃元平、林炳煌，途中向黃、林2位乘客發表了「共產黨很好」、「共產黨的階級鬥爭及一杯水主義合乎時代」等言論。另外，1981年11月17日凌晨2時左右，在載送乘客高周、黃麗曄途中，又向高、黃2位乘客發表了「共產主義好」、「共產黨幾個運動都很好」等言論。

為何我說話，大家會知道？

車輛內部是密閉空間，運將與乘客的對話，事實上不會有其他人知道。根據研究，在 1979 年至 1985 年之間，出現多起「運匠叛亂案」，這類案件可分為「隨機告密」及「追蹤告密」兩種類型，若無對話紀錄，只要運匠在法庭上否認指控，案件根本極難成立。

若要成立，勢必乘客的背景具有「可信度」，其證詞才有可能被採信。在上述期間，時值台美斷交，國民黨出現政權危機，黨內鷹派勢力抬頭，因此「運匠叛亂案」極有可能是有計畫性的追蹤，乘客則可能是特務、便衣或線民。

你說我是叛徒，我就是？

那麼，下一個問題來了：誰是叛徒？發表有利於叛徒之言論會怎麼樣？根據當時《懲治叛亂條例》，所謂的「叛徒」是指「意圖」破壞國體、顛覆政府的人（記住，只要有「意圖」就好）。

另外，根據《戡亂時期檢肅匪諜條例》，上述的「叛徒」就是「匪諜」。當然，「與叛徒通謀勾結之人」，也是匪諜。所以只要發現「匪諜」或「有匪諜嫌疑者」，均應向政府告密檢舉。政府也會對於這些人嚴密注意偵查。

在戒嚴時期，《懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》等兩部條例，便是政府領導各大情治系統，對於台灣人民實施軍事統治及思想控制的工具。由於反對人士認為「警總」並非軍事單位，而根本是秘密警察單位，因此這段時期又被稱作「白色恐怖時期」。

在戒嚴時期，《懲治叛亂條例》及《戡亂時期檢肅匪諜條例》等兩部條例，便是政府領導各大情治系統，對於台灣人民實施軍事統治及思想控制的工具。（截圖自網路）

白色恐怖時期，人權只是空話！

在白恐時期，人權是空談。雖然《中華民國憲法》有保障人民的權利，理論上應該要讓每一個人民受到公平的審判，但是現實並非如此。

讓我們回到林松林案看看是怎麼樣。

依照《戡亂時期匪諜交付感化辦法》，林松林對於台灣警備總司令部裁處不服而提起的抗告，僅須由「國防部軍法局」覆判庭的審判長翟振萬以及許敏三與李容讓兩位審判官駁回，再經過國防部常務次長陳鍾琇、國防部軍法局副局長張瑩兩位主管的同意，終審審理人劉岳平便能向林松林宣判。

也就是說，並不是由一般的「法官」來審理，國防部就可以輕易剝奪人民的權利。

林松林被判處施以感化教育。感化教育以政治教育及思想訓練為主，受感化人之思想、行狀、感化成績，必須從嚴考核，隨時記入考核表。根據檔案，林松林受到的感化教育執行期間是3年。

那些令人熟悉的名字……？

林松林結束感化教育後的人生如何，筆者不得而知。但檔案紀錄裡的「終審審理人劉岳平」與「檢察官吳陳鐶」2 位，對於筆者與許多人而言是熟悉的名字。是否同名同姓？以下暫且排除可能，留待文末討論。

1980 年的「美麗島事件」軍法審判，審判長也叫作劉岳平，當時是中校軍法官，曾任行政院退輔會政風處處長，於 2006 晉升少將。

而由馬英九總統提名，2015 年上任的四位司法院大法官，有一位也叫作吳陳鐶，也剛好當過檢察官，從 1980 年 6 月擔任臺灣新竹地方法院檢察處檢察官，歷任多個地方檢察署主任檢察官、高等法院檢察署檢察官、法務部次長、最高檢察署主任檢察官等職位。

根據吳陳鐶被提名大法官時所提出的自傳，他擔任檢察官時「不論實施偵查、提起公訴、實行公訴、指揮刑事裁判之執行及其他法令所定職務之執行，均堅持公平正義理念，殫精竭慮，發揮檢察官摘奸發伏、伸張公平正義、維護社會秩序之功能」。

根據促進轉型正義委員會於 2019 年 12 月 30 日所建置的「轉型正義資料庫」所收錄的檔案資料，除了林松林遭到「檢察官吳陳鐶」所起訴者，尚有林家田、劉治民等案件。

1980 年的「美麗島事件」軍法審判，審判長也叫作劉岳平，當時是中校軍法官，曾任行政院退輔會政風處處長，於 2006 晉升少將。圖為美麗島事件大審的關係人物。由左至右，張俊宏、黃信介、陳菊、姚嘉文、施明德、呂秀蓮及林弘宣。（截圖自網路）

我多麼希望，這是巧合

行文至此，筆者不免想起，2015年初，馬英九總統原本準備提出的大法官人選名單中，有一位是由法務部推薦、時任法官學院院長的林輝煌，但卻被起底是當年美麗島事件軍法審判起訴 8 位被告的軍事檢察官。

因為這「威權履歷」，林輝煌錯失了成為司法院大法官的機會，至於該名額，推測正是由吳陳鐶所補上。另外值得一提的是，法界其實有兩位「林輝煌」，一位是上述起訴美麗島事件參與者的威權打手「檢察官林輝煌」，另一位則是敢於衝撞體制的司改先鋒「法官林輝煌」，多次為了審判獨立及淨化司法風氣，向司法院提出諍言，多年來在推動司法改革方面不遺餘力，於 2019 年 10 月擔任司法院秘書長。

為什麼值得一提？因為筆者好奇，是否法界有兩位林輝煌，還有兩位吳陳鐶？當然，筆者更想知道，起訴林松林、林家田、劉治民的檢察官吳陳鐶，後來發展如何？

2015年初，馬英九總統原本準備提出的大法官人選名單中，有一位是由法務部推薦、時任法官學院院長的林輝煌，但卻被起底是當年美麗島事件軍法審判起訴 8 位被告的軍事檢察官。（資料照）

參考資料：

●促進轉型正義委員會，轉型正義資料庫：https://twtjcdb.tjc.gov.tw/News。

●李禎祥，《嘿嘿TAXI，你載到凶煞！言論入罪的運匠叛亂案》。

●葉虹靈，《三十五年後，依然美麗島》

●自由時報，《法界兩個林輝煌 各有一片天》

●台灣人權促進會，《反對法務部推薦司法官學院院長林輝煌出任大法官》

●台灣警備總司令部71年度檢聲字第13號起訴書、71年度裁字第8號裁判書

●作者：馬昶丁，現從事法律實務工作。非自願白色恐怖研究者，等待轉型正義真正實現，研究關懷回歸正常。

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