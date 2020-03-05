自由開講》遭罷免就是開民主倒車？誰在替盧秀燕拉高仇恨值

陳國豪

高雄市長韓國瑜與台中市長盧秀燕的罷免行動展開，近日有投書為盧秀燕護航，表示「冤冤相報何時了」，這種倒果為因的說法，實在令人啼笑皆非。過去接連多次調查六都市長施政滿意度，盧秀燕與韓國瑜兄妹倆紛紛在禮讓六都倒數一、二名，當初的「禿子、燕子、漢子」三兄妹，新北市長侯友宜可把這兩位墊底兄妹得甩得遠遠地。日前一位「自由作家」，投書說罷免盧秀燕是在替綠營官員解氣，筆者也不禁為這種鴕鳥心態感到好笑，施政滿意度差的人不知檢討，反而在檢討相信他們的選民，試問依照這種邏輯，怎麼沒人要一起罷免侯友宜？

台中市長盧秀燕。（資料照）

近日台中不少團體發起罷免盧秀燕連署，罷免的理由其一，2018年藉由「空氣換新」標語拿下台中市長寶座的盧秀燕，明知道空污並非「中火」單一問題，選後也在自己的臉書公開說明「空污是全國議題，不只是台中議題」，選舉用空污當訴求，選後就該知道後座力有多大，讓不少民眾對於大打空污牌勝選的盧秀燕市長相當不滿，民眾對於盧市府空污改善有高度期盼，卻只有無止盡的開罰中火，民眾究竟還能得到什麼具體的改善回應？

其二，台中的建設及文化災難，盧市長上任以來，不僅未對台中市的文化產業做出任何貢獻，卻先是取消世界設計之都引起設計界譁然，接連又針對文化部再造歷史現場計畫的台中州廳，又以「不要當細漢仔」為由，讓台中州廳「自有保持、自有維護、自有發展」，讓筆者不禁有疑問，這是要讓州廳自己轉大人，還是放生寧願擺爛，也不肯給舊城再生的機會。另外也包括綠、柳川遭到放生、花博水岸景觀淪落成「臭排水溝」，還有社會住宅用地遭到變賣讓人質疑「賣地炒房」等，都讓市民對於盧市長的施政漸失信心。

其三，被譏諷為「中央處理器」的盧市長，過去包括空污議題，不僅曾經嗆蔡英文總統，還沒處理好空污以前，來台中也不一定配合交管。推諉中央的還有台中山手線、治安不佳要中央加派警力、變更台中國際機場建設等，族繁不及備載，近日還有一爭議，是辦理台灣燈會時積極向中央爭取經費，但2020年台灣燈會風光落幕之際，卻又立刻放話針對主燈「光之樹」並不一定有原址保留的打算。其實逢龍反不反根本不重要，政黨輪替本來就可以有評估和考量，但事實是中市府每次推諉甚至槓上中央，或遇到前朝政策就轉彎，盧市府若以「政治考量」為優先，並未有專業領導與評估，最無辜的其實是在「政治考量」下被犧牲而不自知的台中市民。

做得好還被罷免當然沒必要，像新北市長侯友宜就毫無懸念地受到肯定，但是盧秀燕施政無能，又頻頻愛將中央拖下水，施政滿意度差卻不知檢討，遭到罷免反而有人幫忙他們檢討選民，到底是誰開民主倒車？根本就是在替本來就不被市民買單的盧秀燕拉高仇恨值。

（工程師）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法