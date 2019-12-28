郭老師的跑步教室》一分鐘回顧2019年台灣超馬五件大事

歲末年終，讓我們一起來回顧2019年台灣超馬的五件大事。

郭豐州／國際超級馬拉松總會技術委員、傳播委員

蘇志濱楊喬筑雙獲香港超馬50公里冠軍並刷新國家記錄

國內馬拉松高手蘇志濱和楊喬筑3月24日在扶輪香港超級馬拉松中分別獲得男女冠軍，蘇志濱以3:18:22、楊喬筑以3小時45分58秒榮獲賽事女子分組冠軍！不僅刷新台灣國家紀錄，更是台灣跑者首次達到國際總會公告之50公里國家級標準（男03:25:00、女03:58:00）！隨後9月初，楊喬筑更在IAU 50公里世界盃中跑出3小時43分11秒，再度刷新自己的全國記錄！

蘇志濱（左一）與楊喬筑（左二）於香港超馬賽中刷新台灣國家紀錄後，再挑戰50公里世界錦標賽。（照片來源：超馬協會）

棲蘭越野超馬100公里賽入選為「台灣品牌賽事」

體育署以運動行銷台灣，一個運動只選擇一場最具代表性的賽事，集成「台灣品牌賽事」，重點輔導，廣納外國運動員參賽。棲蘭林道擁有台灣特有的台灣杉、扁柏、紅檜，林相優美，非常具有台灣代表性，加上賽道可跑性高，於是體育署將棲蘭林道越野賽列入台灣品牌賽事系列，明年該賽事將在3月28日分兩天舉辦。分菁英100公里、三姊妹體驗50公里、神木群體驗25公里三組。

體育署將棲蘭100越野中的超馬100公里賽選為臺灣品牌賽事，設立輔導團協助推廣。（照片來源：超馬協會）

棲蘭100越野超馬期望讓國際更多跑者看見臺灣運動力與山林之美。（照片來源：超馬協會）

超馬運動協會成功申辦2021年IAU

50公里世界盃錦標賽 經過總會副主席親自來台檢驗協會規劃路線與選手村等相關措施之後，國際超馬總會在11月宣布超馬運動協會獲得2021年IAU 50公里世界盃錦標賽主辦權。該賽事將在2021年10月31日在大佳河濱公園舉行，協會將從2020年起啟動世錦賽系列活動，並規劃在明年同一時間舉辦熱身賽，演練世錦賽過程，熱身賽已獲開廣飛跑全力支持，透過比賽展現台灣跑步正面能量。

國際超馬總會主席Nadeem KHAN（右）對台灣運動風氣，以及理事長郭豐州（左）帶領超馬協會推展台灣超馬運動給予高度評價。（照片來源：超馬協會）

超馬總會副主席Robert BOYCE（左）為本次申辦特地來台勘驗。（照片來源：超馬協會）

棲蘭林道越野超馬賽記錄片獲金鐘獎非戲劇類節目攝影獎

2017年第一屆棲蘭林道越野超馬賽記錄片在10月6日的金鐘獎頒獎典禮中，獲得非戲劇類節目攝影獎，楊守義導演事後接受協會訪問時說他們所有攝影也都跑步，否則跟不上跑者的腳步。該紀錄片由體育署出資拍攝，片中攝影團隊遠赴蘇格蘭、日本、西班牙拍攝，以〈透視內幕；棲蘭秘境馬拉松〉為題，在國家地理頻道中播出。

2017年第一屆棲蘭100林道越野超馬賽記錄片的攝影團隊與參賽超馬跑者合影留念。（照片來源：超馬協會）

東吳超馬24小時賽20週年

在1999年開始的東吳超馬24小時賽，今年邁入19屆、20週年。它是全世界唯一在大學校園舉辦的國際性超馬賽事，也是台灣超馬運動的搖籃。過去曾在2012、2014、2017、2018獲得四次總會金牌賽事標籤。今年因10月底世錦賽日期過近，跑者恢復不及，達到國際標準四人，只差一人即可再獲金牌賽事認證，然而亞軍西班牙羅培茲以274.332km刷新西班牙國家記錄（舊記錄是273.674 km），而冠軍石川佳彥的279.427km是今年全世界最佳成績，比今年世錦賽冠軍成績278.972km還好。該賽事明年將進入20屆，是全世界最有歷史的24小時超馬賽事之一。

2019東吳國際超級馬拉松邁入20周年，是現今全世界排名第四悠久的24小時賽，也是台灣超馬運動的搖籃。（照片來源：攝影師林明德）

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