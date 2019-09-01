自由開講》誰阻礙了彰化市的發展，公有立體停車場停建疑雲？

◎漢文

彰化市公所旁公有立體停車場案，去年由縣政府提報前瞻計畫，以解決停車位一位難求之現象。

彰化市公所第1停車場地上停車塔興建案，代表會日前召開臨時會，退回市公所工程墊付案。（資料照）

目前已獲得中央補助，彰化市民代表在六月表決通過興建，但近日市公所提出墊付案（也就是興建費用先由市公所代墊，日後中央會在明年預算編列時補齊），通常這種提案只是一種形式，但竟遭到代表會否決；身為一個在地居民，認為此項解決停車位嚴重不足燃眉之急，一定要儘快解決。

彰化市公所附近除臨近彰化火車站外，更是彰化市的文教區域，附近有彰化女中、彰化市公所、市民代表會、銀行、書局等，經常是一位難求。

反觀彰化縣議會中，許多議員也是熱切期待此停車塔的興建，可由原本不到40個車位，大幅增加到260個車位，有效舒緩周遭的停車壓力，也可將更多路邊停車格釋放，留給更需要的身障朋友使用。

從成本效益而論，一小時30元，增加的220個車位若有70%停車率，一天假設只停12小時，再扣除30%營運成本，估計一天可淨收入39,000元，扣除純益之50%繳入縣府基金專戶，市公所一年約可有約700萬元淨收入，對市公所投入的3,883萬元的自籌款，大約有18%的投資報酬率，這樣的高報酬率一定很值得投資！同時，不僅有效改善停車空間不足問題，又可增加市公所收入，實在想不出拒絕的理由何在？

身為在地市民，不禁質疑市民代表會，為何六月中才同意興建，近日卻又要擋下墊付案，改變原因為何？推翻兩個半月前決議的理由何在？代表會的會議過程與紀錄並沒有上網公開；會議紀錄能否公開攤在陽光下，接受彰化市民的檢驗？

（公務人員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法