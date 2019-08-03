薇拉夫人的國際關係料理藝術》俄羅斯文學散步地圖：大文豪托爾斯泰的「文學」與「餐桌食光」（二）

托爾斯泰對蘇菲亞只剩下感謝之意，代表托爾斯泰家庭生活史處在真實與理想之間的灰色衝突地帶，每對夫妻都有自己的虛與實的樣貌，何謂「幸福家庭家家相同，不幸的家庭各個不同？」答案就是來自於夫妻之間的甜蜜與衝突之下的產物。

黃惠華

續上篇

托爾斯泰（Lev Tolstoy）：「人類生活源自於家庭，而不是國家或教會」。

托爾斯泰多數作品探討家庭與婚姻關係，只是每一時期作品通常隨著托爾斯泰家庭生活好與壞而有所不同，在《戰爭與和平》中充分展現不同類型的家庭關係與愛情，堅信家庭生活的價值，但在《安娜卡列尼娜》描述一個家庭中愛情被愛欲的力量所迷失，對婚姻與家庭真實性的懷疑態度。然而，托爾斯泰「不幸福的家庭生活」時光也反映在其他作品，如《伊凡．伊里奇之死》、《克羅采奏鳴曲》、《謝爾蓋神父》等。1889年出版小說《克羅采奏鳴曲》描述托爾斯泰對於性與婚姻觀點。但在托爾斯泰的妻子蘇菲亞（Sofya Andreevna）日記中寫道：

「不知道怎麼或為什麼，每個人都將《克羅采奏鳴曲》與我們自己的家庭生活聯繫起來，對她百般羞辱。」

托爾斯泰的作品有些是真實生活寫照有些是虛構，故事內容是正面還是負面，通常伴隨著托爾斯泰家庭生活好與壞，而有所不同。在托爾斯泰心中的幸福家庭的類型是能夠安靜幽靜的生活，有能力做好事，有工作、休閒、娛樂、閱讀、音樂與心愛的人。現實中，托爾斯泰家庭生活真的幸福美滿嗎？

相遇

1862年8月34歲的托爾斯泰無意間見到一個可愛年輕的18歲女孩在草坪上野餐、唱歌跳舞，洋溢著青春與幸福，托爾斯泰分不清是慾望還是愛情，控制不了自己的理性，衝動地向18歲的索菲亞求婚，並且得到同意，托爾斯泰高興：「從未如此開心，清楚而平靜地看到我與妻子的未來」。此一時期托爾斯泰對於家庭生活美好的想像反映在《戰爭與和平》之中。

托爾斯泰與妻子蘇菲亞。（圖：網路）

婚後談戀愛

蘇菲亞相當崇拜托爾斯泰，托爾斯泰則以極大的溫柔與愛回報蘇菲亞。當托爾斯泰出差不在家時，兩人總是寫情書互訴情衷，相當甜蜜：

托爾斯泰：「除了你，別無他物。你對我有多甜蜜；你比世界上任何人更好，更誠實，更高貴，更好」。 蘇菲亞：「親愛的親愛的，很想見到你，想一起在窗戶下喝茶，然後步行去亞歷山德羅夫卡，在家裡過上甜蜜的生活。再見，親愛的，親愛的，我緊緊吻你。沒有你的一整天，帶著如此快樂的心情坐下來寫信給你，即使是最無關緊要的事情，這也是我最大的安慰。」

溫馨家庭生活

蘇菲亞出生於醫生家庭，受過良好的教育，聰明、性格堅強。蘇菲亞生下了13名小孩，其中5人夭折，親自帶小孩，沒有請保母與家庭教師，除了扮演母親與妻子角色，還是最得力的助手：手稿抄寫員、翻譯、秘書、出版經紀人。蘇菲亞相當擅長營造家庭氣氛，經常舉辦野餐、茶會與遊戲，打槌球、網球、河邊游泳、划船、音樂晚會，表演等溫馨家庭聚會與料理總能撫慰人心。

觸礁期

兩人的婚姻跟一般人生活沒什麼不同，總是在甜蜜、痛苦、衝突、欺騙、不忠、悔改、原諒之中不斷輪番上演，相愛相殺，彼此忍受生理與心理不協調婚姻生活，尤其在《安娜卡列尼娜》出版之後，托爾斯泰試圖在宗教尋求安慰，成為一個禁慾主義者：開始穿農民服，維持自給自足的經濟，一度想放棄財產，想放棄作品的版權，無數家務雜事不允許蘇菲亞參與與了解，直到托爾斯泰去世前也不願意見蘇菲亞一面。

無法成為心靈伴侶，只剩感謝

儘管兩人婚姻走到最後，兩人心靈無法相通，但她卻是一位忠實的妻子與模範母親，1897年夏天托爾斯泰給蘇菲亞的信上透露感謝之意：

「.....我懷著感恩、感激我們生命中漫長的35年，…..你給了我的世界你能給予的東西，給了很多母愛和克己，.....謝謝你，記住你的愛，我會記住你給我的東西。」

1910年7月托爾斯泰過世之前懺悔，「我，一個墮落，非常惡毒的男人，不是一個年輕人，娶了一個乾淨，善良，聰明的18歲女孩，儘管這是我的骯髒，惡毒的過去，近50年來，和我一起生活，愛我，努力工作，生育，餵養，撫養，照顧孩子，不屈服於其他女人，你的生活方式讓我無可指責。」

托爾斯泰對蘇菲亞只剩下感謝之意，代表托爾斯泰家庭生活史處在真實與理想之間的灰色衝突地帶，每對夫妻都有自己的虛與實的樣貌，何謂「幸福家庭家家相同，不幸的家庭各個不同？」答案就是來自於夫妻之間的甜蜜與衝突之下的產物。

幸福來自於療癒人心的餐桌，家家相同

在托爾斯泰回憶錄中：

「房子靈魂主人是母親，一切都取決於她，她命令廚師吃午飯，她讓我們去散步，她總是母乳喂養一個小孩，她整天在家裡跑來跑去......。」

一個家庭的氛圍與美味取決於一個熱情好客的女主人，一個良好有序的生活與高度文化能夠團結整個家庭，如同列寧經典名句：「每個廚師都能學會如何治理國家。」

因此不管男女只要懂得料理，就能夠管理他的小國（家庭）。

在《安娜卡列尼娜》出版之後，托爾斯泰試圖在宗教尋求安慰，成為一個禁慾主義者：開始穿農民服，維持自給自足的經濟，一度想放棄財產，想放棄作品的版權，無數家務雜事不允許蘇菲亞參與與了解，直到托爾斯泰去世前也不願意見蘇菲亞一面。（圖：網路）

蘇菲亞又如何管理廚房？婚後不久，她曾抱怨廚房衛生環境不佳，特地親手替廚師縫製廚師服，維持環境整潔。托爾斯泰家用簡陋的餐具，鐵勺、叉子吃飯，不習慣也很很不舒服，直到換上了自己帶來的嫁妝銀製餐具。托爾斯泰是一個美食家，喜好飲食但又經常暴飲暴食，並經常責備自己：「我晚餐吃得太多了。」

蘇菲亞在日記曾抱怨：

「今天晚餐時我驚恐地看著他吃的是什麼：先是牛奶、蘑菇......然後是四個蕎麥麵包、湯、酸奶、黑麵包。這些都是大量的。」 「他吃的食物很可怕！今天吃醃蘑菇，兩次煮乾果，這些食物在胃裡發酵，沒有食物，他減肥。晚上我要薄荷，喝了一點。與此同時，對他感到沮喪。」

蘇菲亞擔心的是托爾斯泰的身體狀況與不良飲食習慣，而不是食物本身。

50年歲的托爾斯泰成為素食主義者，認為每個人生命的意義都是自我提升的過程，素食主義只是漫長人生旅程的第一步。托爾斯泰認為素食主義對於靈魂與身體益處：「當你為了要吃一個炸肉排，強迫另一個人殺生。最主要的是克制自己，拒絕吃炸肉排，就不會強迫任何人殺生」。

素食主義並沒有影響托爾斯泰飲食的多樣性，托爾斯泰家的三餐，每天早上六點或七點起床後喝茶或咖啡。早餐通常是雞蛋、粥、酸奶。雞蛋是托爾斯泰最喜愛的料理，無論是炒雞蛋，番茄炒蛋，香菇炒雞蛋，蒔蘿炒雞蛋，水煮蛋，炒雞蛋湯等及小米粥、蕎麥粥、燕麥粥等。午餐通常是餃子、甜菜湯、青豆、米飯、花椰菜湯、沙拉等。晚餐通常四道菜沙拉、湯、肉、蔬菜、咖啡。晚茶，通常桌上擺上茶炊，有水果餡餅、餅乾、蜂蜜與果醬等，果醬相當多樣，有醋栗、杏子、櫻桃、李子、桃子、蘋果等。兩餐之間只吃水果。

托爾斯泰也愛喝酒，關於托爾斯泰對於酒的態度，有一個歷史軼事，根據諾貝爾文學獎得主布寧（Ivan Bunin）回憶錄中提到：

「有一次，我想做個禮物送給托爾斯泰，並開始談論一種社團。現在到處都是社團正在興起......他揚起眉毛：什麼社團......？也就是說，什麼時候喝伏特加？不喝酒，就沒有必要聚會。如果要去聚會，就必須喝酒！」

托爾斯泰家的莊園裡不但有溫室、花園、養蜂場、森林、農民，帶來財富與舒適的生活。大型溫室，種植不同種類的水果、畜養家畜、肉類、牛奶及水果蔬菜。如同多數十九世紀的地主一樣，農產收入成為主要經濟來源，當時的貴族生活不只是打球、社交飲食、散步與吟詩作對，還要每天辛勤工作，地主也不例外，地主的工作時間從白天到天黑中結束，數百名農奴的命運取決於業主的收入。

50年歲的托爾斯泰成為素食主義者，認為每個人生命的意義都是自我提升的過程，素食主義只是漫長人生旅程的第一步。（維基共享）

跟托爾斯泰一起吃晚餐，馬鈴薯泥、濃湯、餡餅、蛋糕

根據記載蘇菲亞編寫了162道料理食譜。1900年10月8日高爾基在圖拉莊園裡作客，由於托爾斯泰茹素，晚餐菜單簡單，主要是素食料理，菜單如下：

馬鈴薯濃湯、小餡餅、馬鈴薯泥、小牛肉、胡蘿蔔醬、大米餡餅、夏洛特蛋糕

托爾斯泰農場與餐桌反映19世紀俄羅斯飲食文化典型特色：

1. 穀類，俄羅斯自古以來就有黑麥、小麥、大麥、燕麥、小米的種植、麵粉製作與烘焙的技術，餡餅煎餅類等在一般家庭的飲食中相當常見。 2. 外國品種蔬菜水果與香料傳入，18世紀蘿蔔、馬鈴薯、高麗菜傳入了俄羅斯，進入庶民飲食的生活，這些食材不僅可以製作簡單的小菜，還可以加工製作出餃子，蘿蔔蜂蜜等。調味料最常見的像是蒔蘿、茴香、薄荷、辣根、洋蔥、大蒜、胡椒、肉桂、月桂葉等。 3. 肉類，以牛肉、豬、羊及家禽類雞、鴨、鵝為主，隨著畜牧業發展，牛奶、奶酪、酸奶油、奶油常見的食品與調味品。豐富的河流與森林是也是食物的來源，松雞、野兔、野鴨、鵝、野雞等經常是餐桌上的野味，烹調方式多以燉煮燒烤方式呈現出菜餚的豐富程度。 4. 托爾斯泰家族的愛吃的蒔蘿馬鈴薯、磨菇燉雞都是傳統經典的俄國菜，還原19世紀的蘇菲亞食譜並不難，在家也可以做出幾道托爾斯泰愛吃的料理，與大文豪共享溫馨的「餐桌食光」：

蒔蘿馬鈴薯

材料：

1. 馬鈴薯 2. 奶油 3. 蒔蘿 4. 鹽

作法： 馬鈴薯加鹽去皮煮熟，瀝乾並加入奶油，將蒔蘿切碎加入，用蓋上鍋蓋，翻過兩次即可。

蘑菇雞

材料：

1. 雞塊、雞腿都可 2. 數個大蘑菇（洋菇） 3. ½杯奶油 4. 檸檬汁 5. 奶油 6. 橄欖油 7. 鹽、胡椒

作法：

1. 雞塊與鹽、胡椒醃製後橄欖油煎至金黃色。 2. 將蘑菇切塊，撒上檸檬汁，防止氧化變黑。 3. 另起一鍋，奶油炒蘑菇，加入鹽略炒。 4. 將另一鍋雞肉倒入炒過的蘑菇鍋中，擠入檸檬汁，蓋上約燉煮10－15分鐘。

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