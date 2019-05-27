故事》費時20年的臺灣家庭動態調查：成年子女誰最常探視父母？數據證明「單身女兒」NO.1

研究目的是討論兒女和父母的互動，因此沒有納入「媳婦」做比較。但從數據資料來看，單身女兒遠比兒子常陪伴爸媽，互動更緊密。當臺灣愈來愈多女性選擇單身，不走入婚姻，這群大齡女子很可能是未來支撐「家庭養老」的重要力量，同時也默默承擔了較多的隱形壓力。

研之有物

性別差異影響親子互動

不論老後是否靠自己，爸媽總期待孩子離家有了一片天，仍會時不時回家探望陪伴。中研院家庭動態調查費時 20 年，追蹤臺灣家庭的互動模式，東吳大學經濟系教授陶宏麟從中發現單身女兒最常探視父母。研究成果挑戰了西方經典示範論觀點，反映性別差異影響家庭互動，也預示臺灣未來可能將由大齡女子承擔較重的養老壓力



要不要再拚個兒子？

雖然重男輕女的傳統已慢慢改變，生活中依然時不時耳聞「要再拚個男生嗎？」，尤其是嫁給獨子的女性，總有那麼一絲半點肚皮得爭氣的壓力，藝人小 S 的新聞便常圍繞著「拚兒子」的話題。

生兒子究竟為什麼重要？關鍵原因之一：傳統觀念「養兒防老」，兒子被視為老後依靠的主心骨。但真的是如此？中研院家庭動態調查 （Panel Study of Family Dynamics, PSFD）資料顯示，成年離家的子女中，單身女兒最常探視父母。

離家後的成年子女，誰最常探視父母？中研院家庭動態調查顯示：單身女兒最常回家。示意圖來源（iStock）



從 1999 年開始，家庭動態調查長期面訪追蹤，至今歷時 20 年，累積超過 7000 人的家庭互動資料，成為臺灣本土規模最大的追蹤數據。

東吳大學經濟系教授陶宏麟運用 PSFD 和中研院「臺灣社會變遷調查」數據，分析成年子女與父母的互動情形，發表研究成果「為什麼女性比男性和父母互動更頻繁？」。這篇論文正面挑戰了西方經濟學的「示範效果」理論，登上國際知名期刊《The Social Science Journal》，還獲得編輯好文大推。

談起研究動機，陶宏麟直率地說：「示範效果把子女和父母的互動，描述成完全的功利式計算，這讓我蠻不以為然。」

家庭動態調查從 1999 年啟動至今，動態的意思是「持續追蹤同一批人」。一般的橫斷面研究只能了解特定時間的對象狀況，追蹤調查能了解同一個對象長時間的變化，控制個體差別。但原本的受訪者可能中途搬家、失聯、拒訪，因此調查難度高、成本吃重。PSFD 如同在種樹，讓後續研究者有長期的資料能進行分析。（圖說設計：黃曉君、林洵安；資料來源：家庭動態調查資料庫素材來源，Stock）

示範效果論：父慈子孝只是家庭宮心計？

當你成年離家，有了獨立經濟能力，為什麼還會跟父母互動來往？

對臺灣及深受儒家文化影響的東亞國家來說，這個問題顯得匪夷所思。兒女長大成家，帶小孩探望阿公、阿嬤，享受三代天倫之樂，不是天經地義嗎？西方學者並不這麼認為。對於成年子女與父母互動，他們一直想找出解釋的好理由。

美國學者 Cox 和 Stark 提出「示範效果」論。你對父母好、常探視，是因為想示範給小孩看，希望孩子以後也這麼對你。可以說，孝順其實是一種「長遠投資」。他們如何證明這個說法呢？證據是：美國父母更常贊助兒子買房屋。

Stark 認為，房產對婚姻生活大加分。以美國情況來看，女性離婚後通常會撫養小孩、擁有監護權，男性就難說了。換句話說，女兒婚姻美不美滿，都會因為要示範給下一代而照顧父母。可是若兒子離婚、和小孩分開，便喪失動機去維繫和父母的關係。因此，父母更積極為兒子購置房產，希望他的婚姻長長久久。

法國學者 Mitrut 和 Wolf 繼續接棒，證據是「女兒比兒子更親近父母，尤其是育有女孩的女兒」。因為女性的平均壽命較長，對老年生活有強烈危機感，所以會常帶小孩探望爸媽，默默暗示孩子：長大也要「孝順」我。一般人恐怕沒想到，爸媽贊助買房、兒女帶孫探望，背後還能繞出這麼一齣家庭宮心計！

性別差異論：那是愛啊！

「我們關心父母，常常互動來往，難道都只是為了演給小孩看？這可能是原因之一，但不是全部的動機。」陶宏麟說。

示範效果聽起來頗有既視感，接近儒家思想的「言教身教」、「耳濡目染」。然而把孝順、親近父母完全等同於目的計算，陶宏麟無法被說服。於是，他運用臺灣本土的資料作分析，一方面挑戰示範效果，同時重新解釋為什麼成年女兒比兒子更親近父母。

其實沒那麼複雜，就是天性情感，affection！

女兒和父母更親密並非層層盤算，而是真情流露。陶宏麟觀察，女性的情感表達通常比男性更細膩，對別人的關懷和情緒感受也較敏感，在家庭裡常扮演情感交流的角色，把不擅長表達的「漢子」們聯繫起來。

他從神經科學和社會學尋找理論支持，以腦神經發展來看，女孩先天有較高的同理心、擅長溝通交流，經過社會化的過程，女性又普遍被鼓勵細心體貼、關懷溫暖、感情豐沛，男性則被要求競爭好勝、大膽有野心、不表露情緒，後天的養成持續強化了這些性別差異，型塑出兩性在情感表現的大不同。這種特質也反映在子女和父母的互動模式，女兒會更親近爸媽，主動付出關心、陪伴家人。

單身女兒互動率最高

西方版的示範論對上臺灣版的情感論，何者更可信？調查結果揭曉。從臺灣的統計數據來看，子女和父母探訪互動的頻率由高至低排序為：單身女兒、已婚兒子、單身兒子、已婚女兒。

圖說設計：黃曉君、林洵安 資料來源：陶宏麟



臺灣的調查結果大大挑戰示範理論，名列互動度第一的是「單身女兒」，她們沒有小孩需要明示暗示，依然常探視父母。同樣是沒有示範需求的單身組，單身女兒也比單身兒子更常和父母互動，顯然性別差異比示範論有說服力，我們會和爸媽碰面、吃飯，不只是為了演給別人看。

陶宏麟進一步解釋研究結果，已婚女兒互動度最低，也反映出臺灣的傳統文化觀。以 50 歲以上的女性來說，多半仍受父權價值的束縛，婚後便以夫家為重心，常探視的可能是公公、公婆，而不是自己的爸媽。相較之下，單身女性沒有婚姻束縛，和父母的互動更親密自由。

不過，如果從第三代年齡做排比，家裡有 10 歲以下的小朋友互動度最高，這個結果符合了示範理論：年齡愈小的孩子容易被誘導，爸媽會刻意操作示範效果。陶宏麟提出反駁，他認為這同樣可以從其他角度解釋，小小孩多半黏著父母同進同出，也常需要阿公阿嬤顧孫；進入青少年階段，孩子漸漸發展出自己的生活圈和同儕活動，互動度自然降低。

總的來說，研究成果直面挑戰西方傳統理論，甚至驚動提出「示範效果」理論的經濟學學者 Stark 親上火線來回應。但陶宏麟強調這並非否定示範意圖的存在，而是要突顯行為背後的動機是很複雜多向，不應該過度簡化。示範動機有可能存在，但情感對行為互動的影響不能被忽略。

雖然「情感」看不到、無法量化，但它是影響人類行為很重要的元素。

大齡女子承擔家庭養老壓力？

除了討論親子互動的原因，研究也反映出另一個關鍵議題：誰承擔了更多家庭的照顧責任？

臺灣正搭上高齡社會列車，推估 8 年後，每 10 人就有 4 位是老人，每 4 人將有 1 位是 85 歲以上的超高齡老人，老齡照護的課題迫在眉睫。過去在養兒防老的思維下，父母傾向提供兒子資源，同時也將老後生活寄託在兒子身上，調查卻顯示，單身女性實際承擔的角色可能更重要。

陶宏麟表示，研究目的是討論兒女和父母的互動，因此沒有納入「媳婦」做比較。但從數據資料來看，單身女兒遠比兒子常陪伴爸媽，互動更緊密。當臺灣愈來愈多女性選擇單身，不走入婚姻，這群大齡女子很可能是未來支撐「家庭養老」的重要力量，同時也默默承擔了較多的隱形壓力。她們沒有婚姻束縛，和父母關係親密，更常負起照顧、看護、陪伴老齡父母的角色。

「這不一定公平。即使女性情感上更有意願承擔照顧工作，但這不應該是特定性別的責任。」陶宏麟提醒。對照臺灣男女嬰出生比例，他更語重心長地說：「我們至今仍然可以看出操弄性別的痕跡，但這些調查值得讓大家想一想，真的非得要拚個兒子嗎？」

問：經濟學家為什麼也會研究親子關係？經濟學關心的是什麼？

答：以演化的角度，大自然的生物會把所有資源集中給下一代，更有利族群繁衍。人類照顧上一代的行為是非常特殊、很社會化，這讓經濟學家好奇背後的原因。

經濟學希望去解釋人類的行為和背後動機、誘因，當我們更深入地了解，就能協助設計出更有效的政策，讓社會制度變完善。

此外，現代經濟學也不再過度依賴數學的理論模型來驗證，否則讓人感覺不食人間煙火，很像紙上解題，脫離了現實。經濟學已將心理學與腦神經科學併入，愈來愈有「人味」，注重真實的社會現象，而不是只從真空、理論式的推演，去證明某些很抽離的想像。

比如，PSFD 就透過面訪去了解人們的行為。這也是這個研究的關懷核心，希望更認識真實的生活互動狀況，當我們從供需、交換理解人類行為，也別忽略情感、情緒的重要性。」

問:親子互動也可能和年齡、家中排行等有關，為什麼選擇從「性別」切入？

答一方面是回應 Wolf 的示範論舉證，她以性別的預期壽命差異說明「生女孩的女兒最有示範動機、互動度最高」，我想提出反駁，強調情感是關鍵動機，所以特別討論男女在情感表達上的差異。

另一方面則來自我自己的經驗觀察。我太太和我岳母通電話，一聊就是一小時，鉅細靡遺分享生活的點滴。但我自己一忙就會忘記打電話回家，講電話前還得先想好，很怕說兩句就沒話了（笑）。

觀察我妹妹和媽媽的互動也同樣很親密，沒有太多目的性，就是單純這樣做很開心，想讓彼此都更幸福。大體來說，我自己的經驗是女性有更強烈豐富的情感需求，需要多一些溝通互動，也更樂意表達感情、付出關心。

陶宏麟認為現代經濟學應該更多一點「人味」，不要只停留在真空、理論式的推演。比如：PSFD 透過面訪去了解人的行為，更認識人類真實的生活互動狀況。（攝影：林洵安）

延伸閱讀

〈Why do women interact with their parents more than men？The demonstration effect vs. the biological effect〉,《The Social Science Journal》v51

家庭動態調查網站

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本文經授權轉載自故事 費時20年的臺灣家庭動態調查：成年子女誰最常探視父母？數據證明「單身女兒」NO.1

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