故事》兩顆虎牙拔得快？──史前人的生命禮儀

從出生、成年、成家立業到死亡，我們生活中充滿著各種各樣的「儀式」：畢業典禮、婚禮、告別式，或是我們可以選擇一趟旅行、一場飯局等不同的方式作為向上一個階段的自己告別，往下個階段的人生邁進的「通過儀式」，這些都是廣義的「生命禮儀」。

◎Mariano

小時候總會想著要趕快長大，好不容易等到 18 歲之後，終於可以投公投票、考駕照、喝酒（警語：開車不喝酒，酒後不開車）、KTV整晚夜唱不用擔心臨檢……最重要的是當滑鼠游標移到「是，我已年滿 18 歲。」按下去的時候，可以光明正大不心虛啦！

不過如果生在數百年前的臺南，尤其是五條港一帶，成年的年齡就要下修了，當地是以 16 歲作為成人的標準，16 歲以下是童工，只能領半薪。當小孩年滿 16 歲都會祭拜七星娘娘，感謝七娘媽保佑孩子 16 年來順利成長，在神明及親友見證下，宣示我成年了，可以擔負起家計、負起責任，也可以領全薪了！這個傳統延續下來，演變成為現在每年七夕以中西區開隆宮為主要地點，為青少年所舉辦的「做十六歲」科儀。

生命禮儀

從出生、成年、成家立業到死亡，我們生活中充滿著各種各樣的「儀式」：畢業典禮、婚禮、告別式，或是我們可以選擇一趟旅行、一場飯局等不同的方式作為向上一個階段的自己告別，往下個階段的人生邁進的「通過儀式」，這些都是廣義的「生命禮儀」。

人類社會具有多變的面貌，各地的風土民情也都有各自的特色，然而在紛雜的差異中，存在著人類社會普同的本質，例如對生命的理解、對死亡的想像、對人際關係的劃分等等，都是人們試圖解釋自己的存在，也努力地勾勒外在世界的模樣，可以說，意識到時間與年齡的不可逆性，並刻意安排幾歲該做些什麼事，是人類獨有的行為。

這裡想要分享的是狹義的「生命禮儀」，像是華人社會的彌月、抓周，紀念及感恩孩子平安長大，剛果的男孩以白瓷土塗身表示成年，猶太人的成年禮則是象徵信仰上的獨立等，都是慶祝生命的成長，賦予身分象徵的儀式。

史前「轉大人」－天兒啊！居然要拔牙！

而臺南地區史前人的成年禮又是如何舉行呢？

沒有文字記錄之下，考古學家大多只能從人骨去解釋生前的樣貌，刺激一點的說法就像是從驗屍來還原死亡真相。目前從南科考古遺址出土的墓葬，累積了許多史前人類的體質特徵，其中，若仔細觀察墓葬中的人骨，會發現有些個體的牙齒缺了幾顆，是不是考古學家把它們弄丟了？（安捏毋湯！）其實並沒有喔！這些缺牙代表著史前人的生命禮儀，一種稱做「拔齒」的文化行為。

拔掉的牙齒通常是上顎相對稱的側門齒及犬齒（可愛小虎牙在史前時代好像不太流行的樣子），偶爾也會有只拔側門齒或犬齒，或只拔單邊的情況。由墓葬個體的年齡及其他體質特徵分析，考古學者認為通常是青少年到成年之間，會被拔掉牙齒，也就是說，史前時代要看一個人能不能喝酒或開車，看他牙齒拔了沒就知道！認真解釋「拔齒」的話，就是象徵少男少女成人了，當然，也可以開始婚嫁囉！看到心儀的對象，就要趕快露齒笑，表示已經準備好說「我願意！」

雖然在現代社會的審美觀裡，「拔齒」聽起來很可怕也不雅觀，但就像穿耳洞、刺青一樣，是一種曾經流行的身體毀飾，而且具有重要的象徵意義，不能隨意執行的，想拔還不一定給拔呢！而根據考古資料，最早從五千年前新石器時代早期的大坌坑文化就已發現「拔齒」的人骨，到中期的牛稠子文化、晚期大湖文化，直到不到一千年前鐵器時代的蔦松文化，跨越了四千多年，「拔齒」的行為持續出現在不同的文化及不同的人群中。

史前「送行者」－最後的旅程

其實，除了從「拔齒」理解史前時代的成年禮之外，墓葬本身就是屬於生命禮儀的產物，藉由對亡者軀體的處理方式，可以了解當時的社會習俗以及人們的生死觀。現代人死後多採用火葬，並將燒過之後的骨骸、骨灰以骨灰罐裝起來供奉在靈骨塔，也有比較灑脫的海葬、樹葬等方式，更早一些則是多採用土葬，將遺體放入棺木後入土為安。

在史前時代，南科園區最早的住民為新石器時代早期大坌坑文化的人群，他們採用加工過的木板作為葬具，類似現代的棺木，以頭向朝南的仰身直肢葬為主。但是埋葬就埋葬，為什麼又是仰身又是直肢呢？

在考古學的葬姿中常常可以聽見仰身直肢葬、俯身葬或者側身屈肢葬等等，這些都是形容遺體擺放的樣態。仰身就是軀幹正面朝上，俯身是背朝上，側身是面左或面右。直肢和屈肢就是看四肢的擺放方式，如果直挺挺的是直肢了，彎起來是屈肢。所以仰身直肢就是面朝上躺著，雙腿伸直躺得直挺挺的，就像平常仰睡一樣。舉一反三，俯身葬是趴睡、側身屈肢葬就是雙手或雙腿彎彎側睡的概念了。

接下來的牛稠子文化，除了依然頭向朝南的仰身直肢葬為主之外，出現了以大型陶罐做為葬具的嬰幼兒「甕棺葬」，罐口同樣朝南，年齡大多是2歲以下的嬰幼兒，也許是將陶器作為母親肚子的象徵。

新石器時代晚期的大湖文化時期則出現了趴著的俯身葬，埋葬方位改為頭向朝北，延續以陶罐埋葬嬰幼兒的習俗，作為葬具的陶容器形式則與牛稠子文化略有不同；到了鐵器時代的蔦松文化，已經不使用甕棺葬，皆為頭向朝北的土葬，但有的地方會以陶罐破片鋪墊在遺體身下或覆蓋其上。面對死，就如同面對生一般，無論歡喜或悲傷，人類將對生命的理解與情感，寄託在這些生命儀式中，表達對親人的心意。

墓葬相關的行為模式反映出生命在不同階段的儀式，與現代人雖然表現的方式不一樣，但其實具有相同意義，都是訴說著生命的花開與花落，史前文化帶給我們的，不僅是研究資料的堆砌，還能作為一面明鏡，讓我們更加認識自己與社會文化間的關係。

本篇圖文由臺南市文化資產管理處與故事共同製作。希望說更多深藏在臺灣土地裡的故事。

本文經授權轉載自故事 兩顆虎牙拔得快？──史前人的生命禮儀

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