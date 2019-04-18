政治的日常》佔領體制下的幣原喜重郎和第一次吉田茂內閣（上）

東久邇宮稔彥內閣上台時，最重要的任務就是要讓戰時體制恢復正常。在日本人眼中，恢復正常意味著回到戰爭開始之前，也就是幣原最風光時期的社會狀態。但所謂「正常」，在GHQ眼中似乎另有想法，隨著「五大改革指令」的發出和執行，幣原治理下的日本社會，並沒有回到戰前；反而往新的、民主化、自由化的方向上走。

李拓梓

續上篇

終戰後的第一個首相東久邇宮稔彥，因為拒絕執行GHQ的「人權指令」而下台。但日本戰敗國的身份並不會因此而改變，所以下一個組閣的人，勢必就得是願意執行「人權指令」的。大家左思右想，搬出了已經被政壇遺忘的幣原喜重郎組閣。

幣原在戰前擔任過四屆外相，也曾經在濱口雄幸被刺後，代理過很長一段時間的總理職務。他經歷過大正民主的洗禮，也曾經在昭和初期和軍方爭執。幣原英文甚佳，提出「幣原外交」，主張美英協調路線，帶領日本在第一次世界大戰後擠身國際強權，卻遭到軍方和強硬派譏為「軟弱外交」。

1945年秋天，幣原已經七十三歲，再度復出江湖，也出乎他人生的意料之外。事實上，雖然他當時還有貴族院議員的身份，但可以說是幾乎已經被人們所遺忘的人物。幣原內閣上台的第二天，GHQ就發表了「五大改革指令」，解放婦女、獎勵工會、學校教育民主化、廢除秘密警察和秘密審訊制度，以及經濟組織的民主化。

幣原喜重郎。（維基共享）

回想起東久邇宮稔彥內閣上台時，最重要的任務就是要讓戰時體制恢復正常。在日本人眼中，恢復正常意味著回到戰爭開始之前，也就是幣原最風光時期的社會狀態。但所謂「正常」，在GHQ眼中似乎另有想法，隨著「五大改革指令」的發出和執行，幣原治理下的日本社會，並沒有回到戰前；反而往新的、民主化、自由化的方向上走。

五大改革進行當中，天皇的地位也開始被討論。這段期間，天皇和佔領軍統帥麥克阿瑟將軍有過幾次會面，雖然紀錄有點殘缺，但可以感受到天皇和麥克阿瑟將軍的關係保持得不錯。為了考量日本的穩定，麥克阿瑟將軍確實沒有打算將天皇送上絞刑台。但其他涉入戰爭的人士，就沒有那麼幸運，戰犯逐一遭到逮補，被人為是戰爭首謀的東条英機，還在逮捕前自殺未遂，一時傳為笑柄。不過佔領軍用盤尼西林治療他，也讓日本人對於美國先進的醫療技術讚嘆不已。

麥克阿瑟與裕仁天皇第一次會面。（圖：網路）

天皇制度存廢的問題，也涉及了修改憲法。在GHQ多次明示暗示之下，政府決意研討新憲法。不過新憲法的研究，分成兩個部分在進行，一個是前首相近衞文麿，一個是東京帝大的法學教授松本烝治。他們兩人都宣稱得到GHQ的委託，要研擬新憲法，只是近衛的研究沒有持續太久，GHQ很快就對他發出逮捕命令，近衛雖然是日本捲入戰爭的首謀之一，但也是最後結束戰爭的關鍵人物。

他自認再加上研究修憲，應該可以功過相抵，逃過一劫，只是GHQ並沒有這樣想，將他列為戰犯。近衛感受到戰敗是多麽沒有尊嚴，所有的承諾都可能一夕翻盤，決意不再忍受這些屈辱，服毒自殺。

松本烝治那邊，倒是真的得到了委託。只是松本委員會搞了半天，提出了一套依照明治憲法稍微修改而成的憲草版本，讓GHQ非常非常不滿意。麥克阿瑟明顯感覺到日本人只想要美國人快走，並沒有改善體制的誠意，於是他要求GHQ轄下的民政局GS規劃憲改草案。

1946年昭和天皇簽署《日本國憲法》。（維基共享）

民政局找了幾個年輕軍官，把畢生的民主法治知識都用上，創造了這部「外來憲法」，要求日方接受。日方幾經考量，決定對GHQ提出的憲法草案做部分修改，接受美方強加的民主。新憲法當中的非戰第九條、天皇象徵論，正式成為日本戰後憲法的中心思想。當然，從後來的紀錄當中，也有非戰主張是幣原提出這樣的說法，證明了憲法並不只是單向的強加，也藏了佔領軍和日本政府互相猜測主張的影子。

另一方面，為了鼓吹天皇象徵論，幣原內閣也和宮內省協同，在1946年新年，讓天皇發佈了「人間宣言」，也就是把過去鼓吹的神格，降為人格。天皇也因為地位的改變，開始了明治之後一連串的巡幸過程。儘管天皇還是很不食人間煙火，比如在孤兒院問孩子「令尊健康吧」卻得到「父親戰死了」的回應，但是「人間天皇」的主張，還是造成了正面的效果，讓大家感受到日本天皇對人民的愛，讓天皇回到象徵元首的形象當中。

1946年新年，天皇發佈「人間宣言」。（圖：網路）

在GHQ的指示下，幣原內閣正為戰後日本的發展奠定基礎，社會的娛樂活動也再次開始。1945年的除夕，NHK以廣播放送第一回「紅白歌合戰」，開啟了戰後過年必聽紅白的傳統。那一年，並木路子的「蘋果之歌」爆紅，並木是「灣生日本人」，她用歌聲帶給剛剛回到殘破家園的人們最大的撫慰。百田尚樹的小說〈名叫海賊的男人〉，提到一段維修收音機的故事，大約就是這段期間的事情。（未完待續）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/