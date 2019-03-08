法操》【民法小教室】親子關係真的說斷就斷嗎？

單純在報紙上張貼「斷絕親子關係」啟事，真的有法律效用嗎？其實在我國民法上，親子關係並不是說斷就能斷的喔！

法操司想傳媒

最近小編在看報紙時，註意到頭版角落的一小篇「斷絕父女關係」啟事。但你知道嗎？在我國民法上，親子關係其實並不是說斷就斷的喔！

親子關係怎麼成立？

首先，讓我們來說說怎麼樣的狀況會成立親子關係吧！

依照目前的民法規定，親子關係的成立有兩種原因：因為血緣關係成立親子關係、及因為收養而成立親子關係，我們分別稱呼他們為「自然血親」、及「擬制血親（法定血親）」。

自然血親關係的成立，顧名思義就是因為「血緣關係」建立的親子關係。一般來說，生母必定會是子女的自然血親；而生父則是透過「婚生推定」、「認領」等方式成為子女的自然血親。需要特別注意的是，由於生父是透過「推定」的方式成立親子關係，所以如果法律推定的生父不是真正血緣上的生父，是可以舉反證推翻的。

另一個擬制血親關係的成立，則是透過「收養」的方式成立。而這邊的收養除了必須要符合相關收養的要件以外，同時還必須經過法院認可才行。

親子關係說斷就斷嗎？

了解親子關係如何建立以後，讓我們來聊聊親子關係究竟有沒有辦法說斷就斷吧！

首先，如果是因為血緣而生的親子關係，是「不可能斷絕」的！唯一可以算是斷絕親子關係的方式，就是證明與推定生父之間不具有血緣關係，而推翻原本的婚生推定、或否認生父的認領。因此像是在報紙上常見的「斷絕親子關係」啟事，基本上並不具備法律效力。（註）

但是，如果是因為收養而成立的親子關係則相反，是有機會斷絕親子關係的。但雖然有機會斷絕關係，但也不是說斷就斷，必須要雙方合意才能終止；如果養子女是未成年人，則必須要再經過法院許可，才可以終止收養關係（民法第1080條參照）。因此像是斷絕親子關係啟事這樣「單方終止」親子關係的狀況，基本上是不可能的喔！

最後不得不提醒大家，這類型的啟事的目的有時候除了要展現父母對於子女的憤怒之情外，其實也有可能是希望透過這種啟事，來達到剝奪子女繼承權的效果。《法操》要提醒大家，要完全剝奪子女的繼承權必須要有剝奪繼承權的相關事由、及完成法律規定的形式要件，單純在報紙上張貼啟事是沒有辦法完全剝奪子女繼承權的喔！

註

順帶一提，在日本也沒有辦法斷絕血緣上的親子關係，但是針對生父對子女的認領，日本民法則容許子女及「有利害關係的第三人」舉反證否認生父的認領，但在台灣只有子女跟「生母」可以否認生父的認領。

本文經授權轉載自法操 【民法小教室】親子關係真的說斷就斷嗎？

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