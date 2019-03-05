法操》【釋字第435號解釋】立委在立院中的言論，皆受言論免責權保障嗎？

憲法第73條賦予立法委員在院內的言論及表決，不用對院外負責。但什麼是院內？立法委員只要在立法院內的言論，對外皆不用負責嗎？

從大部分的實務見解看來，釋字第435號解釋所要保障的立委言論免責權，實務上認為並不包含立委開記者會的行為喔！（資料照）

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為了保障立法委員可以無後顧之憂地行使職權，並避免國家最高立法機關的功能受到其他國家機關的干擾。憲法第73條賦予立法委員在院內的言論及表決，不用對院外負責。但什麼是院內？立法委員只要在立法院內的言論，對外皆不用負責嗎？

言論免「責」權

根據釋字第401號解釋：「立法委員在立法院內所為之言論及表決，不受刑事訴追，亦不負民事賠償責任，除因違反其內部所訂自律之規則而受懲戒外，並不負行政責任之意。」

言論免責權的保障範圍

根據釋字435號解釋：「言論免責權之保障範圍，應作最大程度之界定，舉凡在院會或委員會之發言、質詢、提案、表決以及與此直接相關之附隨行為，如院內黨團協商、公聽會之發言等均屬應予保障之事項。」

但大法官也非常清楚的表示，如果逾越上述範圍及與行使職權無關之行為，例如：蓄意的肢體動作等，顯然不符意見表達之適當情節致侵害他人法益者，就不是憲法所要保障的。

立法委員的「職權」

依立法院職權行使法，立法委員的職權有：「議案審議、聽取報告與質詢、同意權之行使、覆議案之處理、不信任案之處理、彈劾案之提出、罷免案之提出及審議、文件調閱之處理、委員

會公聽會之舉行、行政命令之審查、請願文書之審查、黨團協商等12大項。

立法院「院內」

是只要在立法院院區內，都算院內嗎？依實務見解「院內」並非指立法院之「建築物或其附連圍繞土地」，而係指於立法院中所召開之各種會議，除正式的大會外，並包括臨時會、其他各委員會、調查委員會、紀律委員會或公聽會等。

「院內」記者會算嗎？

依照實務見解，與執行職務無關之「記者會」，即非保障之範圍（臺灣高等法院84上429民事判決參照）。與執行職務無關究竟是指「開記者會」的行為，還是「記者會的內容」呢？

實際查詢與立委開記者會有關的台灣高等法院判決，共有14案有針對立院內開記者會進行討論。大部分的判決都認為記者會並不是立委的職務範圍，即便記者會內容涉及到職務相關的事項，應該採取正確之方式，以公聽會或質詢方式為之。僅有一判決實質去討論了記者會內容是否為「質詢行為的延伸」（臺灣高等法院90上易3092）。

此判決是因為原審台北地方法院認為「而於立法院內召開記者會，發表新聞稿，所陳述之內容為有關自訴人超貸之事實，係屬可受公眾評論，而非涉及自訴人私德之事，應認為屬於與被告行使職權有關之事項」，但高院認為，該記者會並非質詢之延伸，但認為是可受公評之事，且為非惡意言論，不構成誹謗罪。

但需要注意的是，由於立委的言論免責權是立委的特殊阻卻違法事由，在使用這塊免死金牌之前，還是要先確定立委的言論是否有違法喔。如果該立委的記者會內容，是可受公評之事，也經過查證，並非惡意，在這樣的情況下，因為根本不會構成犯罪，也無須討論是否有言論免責權的適用。

但從大部分的實務見解看來，釋字第435號解釋所要保障的立委言論免責權，實務上認為並不包含立委開記者會的行為喔！

本文經授權轉載自法操 【釋字第435號解釋】立委在立院中的言論，皆受言論免責權保障嗎？

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