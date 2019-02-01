社論》台灣安危 民主世界沒有局外人

今天，台灣的民主與安全，都面臨來自中國的威脅，尤其是中國因素已經介入民主運作，如果台灣人民缺乏憂患意識，不無可能讓中國不戰而屈人之兵。（資料照）

柯文哲預定三月訪問美國，韓國瑜四、五月間也可能有美國行。今年前往美國的政治要人，當然不會只有他們兩位。以往，我國的總統候選人選前赴美訪問，幾乎成了不成文的慣例。台灣具有影響力的政治要人，華府樂於以各種方式與之接觸，觀察其政治動向、評估其政治潛能，在共同的價值上建立可靠的夥伴關係。光是這一點便足以看出，台美雖沒有正式外交關係，卻有「特殊的國與國關係」。

從這個角度來看，兩岸關係大異其趣。兩岸往來近三十年了，但是互動與互信一直處於扭曲狀態，專制中國與民主台灣格格不入，兩岸關係則淪為中國對台灣的指令。中國與台灣接觸，根本沒有互相了解的動機，只想要求對方全盤接受其觀點。民進黨政府，拒絕這種角色扮演，於是成為拒絕往來戶。即便是國民黨承認九二共識，現在也被迫吞下習近平的壓縮版。如此這般，民主活力越來越豐沛的台灣，當然會與一人領導終身制的中國漸行漸遠，甚至加速度背道而馳。

其實，中美關係又何嘗不然？原本，美國對中政策與對蘇聯、東歐政策不同，無意積極促使中國和平演變，而是期待中國由經濟改革觸動政治改革，使兩國在亞太地區甚至全球範圍，利益的交集逐漸擴大。例如，做為美國國內法的「台灣關係法」，只要中國對台武力威脅有所節制，美國歷屆政府也避免積極實踐該法「硬」的一面。然而，中國卻總是對美國課以高標準，不斷將三個公報的模糊地帶，進行中國版本的解釋。多年來，每次中美高峰會後，中方經常自說自話卻要美方認帳，卻碰到美方的軟釘子，大家都司空見慣了。

到了川普時代，情況明顯有所改觀。由於中國機艦繞台，拉高武統聲量，尤其是中國內部的數位集權主義崛起，以及從南海軍事化、一帶一路到中國製造二○二五的霸權鋪陳，美國對兩岸不再像以往那樣隔岸觀火。對台灣，國防授權法、台灣旅行法、亞洲再保證倡議法，肯定台灣是印太戰略的民主典範，台灣關係法、六項保證以比往年更高的頻率被提及。對中國，美國軍艦短期內四度通過台灣海峽，美國駐中國大使館對駐地國的人權、法治敢於發言，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑強調，美國有義務支持台灣維持充足的自我防衛能力來對抗脅迫，去年選前美國在台協會理事主席莫健指出有外部勢力介入台灣選戰。可見，威脅台灣安全、干預台灣民主，皆屬川普政府嚴重關切之事。

民主與安全，正好也是測試中國與美國孰為台灣敵友的試金石。中國領導人高喊共謀民族偉大復興，實際上數位極權主義的幽靈卻在台灣上空徘徊。今天，台灣的民主與安全，都面臨來自中國的威脅，尤其是中國因素已經介入民主運作，如果台灣人民缺乏憂患意識，不無可能讓中國不戰而屈人之兵。美國，則在維護台海和平現狀之際，開始意識到台灣民主的脆弱性，可能受到中國數位極權主義狙擊。乃至於，力挺台灣的主張與行動一一出爐，強化台灣人民自我防禦與自我統治的自信與能力。台灣這個民主典範，不能成為習近平強國夢第一張倒下的骨牌。

誠如蔡總統所言，小型的民主國家對上最強大的非民主國家，此時台灣確實需要國際支持。面對中國華為，民主國家已形成「新八國聯軍」。另一方面，站在守護民主自由第一線的台灣，遭到專制中國越來越大的顛覆危機，更需要國際所有民主國家的守望相助。不難想像，早已向民主國家滲透的中國，一旦成功征服台灣這個亞洲少有的民主國家，將因專制戰勝民主而滋生更大的野心向更多民主國家進擊。索羅斯指出：中國不是世界上唯一的威權政權，但卻是其中最富有、最強大、技術最先進、最積極發展機器學習與人工智慧的一個；今日開放社會最危險的敵人就是習近平。唯其如此，民主台灣受到專制中國威脅，民主世界沒有局外人。

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