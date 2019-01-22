繼去年八月紐西蘭毛利人前來台灣尋根，近日又有英國人史溫侯（Robert Swinhoe）的後人，跨海到高雄追尋先祖留下的足跡與事功。英國一八六一年於台灣府（台南）設領事機構，史溫侯首任副領事，三年後轉到打狗（高雄）開設領事館，他升任領事。據報導，他的後人小史溫侯（Christopher Swinhoe-Standen）前來柴山探訪先人蠟像，體驗當年進行台灣獼猴等博物踏查的場景，寫下「首任英國領事子孫 百年後跨海尋根」、「老少史溫侯 跨越時空相會打狗」的佳話。

史溫侯在台灣留下的足跡，不僅外交領務，更重要的是調查研究台灣物種。本身是博物學家的史溫侯，屬英國皇家學會院士，有當時「最成功的自然探索者之一」雅稱。他在台灣雖僅四、五年，卻數度做生態考察之旅，探索人文及野生動物，發表論文，如「福爾摩沙鳥類學」、「福爾摩沙爬蟲動物名錄」等，成為西方國家研究福爾摩沙的重要著作，至今仍是世界生物學界重要經典。

由他命名或有系統採集而發表的物種名錄，鳥類達兩百多種、哺乳類四十多種、植物近兩百五十種、陸生蝸牛與淡水貝類兩百多種、昆蟲四百多種及其他兩棲爬蟲、魚類、無脊椎動物。其中最重要的，他發現許多台灣特有種，如獼猴、藍鵲、黑熊、雲豹、畫眉、藍腹鷳及梅花鹿等。至今台灣記錄的鳥種中，約三分之一是史溫侯首先向世人發佈，堪稱台灣鳥類研究的開山鼻祖。台灣特有的藍腹鷳、台灣水鹿，都以他為學名；兩棲爬蟲類的赤蛙、攀木蜥蜴、游蛇，也直接以史溫侯為名。

史溫侯之外，比他晚十年來台灣的加拿大傳教士馬偕，探索台灣的紀錄最多姿多彩。他一八七一年底從打狗進入台灣，後選定淡水為宣教基地，足跡遍及台灣。他的回憶錄「福爾摩沙紀事」三十六章，除了回顧傳教工作，將近三分之二篇幅敘述對這一他稱為「最後的住家」的探索，地理、動植物、人文兼而有之。

台灣四面環海，得氣候山川之賜，林木蒼鬱，物產豐富，十六世紀從海上路過的歐洲水手為之驚豔，而有「福爾摩沙」或美麗之島的讚嘆。然而，也曾統治的清國卻宣稱台灣為「鳥不語、花不香」的蠻荒、瘴癘之地。不過，台灣還是台灣，問題出在大清這個外來政權：它只重維持統治，對有系統探索美麗島的興趣不大，也未做全面普查；其間或曾有文人、官吏留下紀錄，也常流於走馬看花或遊記之類的水準。

相形之下，十九世紀中葉在台灣對外開放之後前來的國際人士，如史溫侯、馬偕，以其敏銳觀察力，發揮冒險犯難精神，運用現代科學方法，探索台灣的豐富多元內涵，且越探索越美麗，讓美麗島實至名歸，不愧自然與人文薈萃寶地。他們留下今天彌足珍貴的紀錄，所發現的福爾摩沙，也讓台灣人更清楚認識自己家園，是實至名歸的美麗島！

在台灣長遠的歷史中，像史溫侯後人的到訪，提醒人們美麗島有許多不容忘懷抹滅的過去。史溫侯以實際行動印證這一土地的美麗，特別是「鳥類萬花筒」的特色。毛利人訪問團一到台灣，從山巔看到日出，領隊就哭了，「為我們共同的祖先感動落淚」︰因為毛利人與我們原住民的血緣及歷史連結，是有科學嚴謹考證為基礎的；包括語言學、考古人類學及基因等研究都顯示，台灣應為整個南島語族的發源地，或至少是「祖居地」之一。

同樣地，金瓜石盟軍戰俘紀念公園每年夏天都有不少歐美人士前來，追念二戰盟軍戰俘在此地的艱苦日子，也凸顯台灣曾有多座戰俘營的往事，人民歷經戰爭歲月的苦難。至於老一輩的「多桑世代」接待日本訪客參觀國民小學，彰顯的是台灣普及的國民教育，始自二十世紀之交的日本時代，許多國小有超過百年以上的校史，正源於此。

高中歷史課綱即將改變編年史方式，不再以中國史、台灣史及世界史呈現，而採區域式、主題式的方式編寫，並強調原住民、被殖民國家的主體性等議題的思辨。這一重新建構歷史及史觀的工作，有助扭轉以往歷史教育的偏差，實屬必要。但在教科書之外，像史溫侯後人來訪，也是我們重新回顧歷史、認識歷史的機會；畢竟，對歷史的認識，只有透過範例不斷檢視，才可能生動而深刻，普及人心。

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