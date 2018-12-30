自由廣場》這樣講可能不中聽…

◎ 莊勝榮

獨派或台派老是喜歡說，中華民國滅亡了，並且不承認中華民國，包括國旗國歌。問題是，這是早期在野無法執政的舊思維，其本質在於衝撞體制，藉以凝聚力量吸收選票。現在情況千差萬別，已經兩次拿到中央政權，老是講老掉牙的論調通嗎？現在的中華民國是民主憲政，孫文建立的中華民國是打仗的軍政，完全不同，且領土範圍也明顯不同，豈可不喜歡以前的中華民國，連帶不喜歡現在的中華民國？

這兩次執政，台派或獨派也在朝為官，拿著中華民國政府的薪水及護照，背後國旗一樣是青天白日滿地紅，唱的國歌也沒變，能說中華民國滅亡或不存在這種論調嗎？如此說豈不是自打嘴巴的矛盾，一面領中華民國政府的薪水，當中華民國的官，一面否定這個國家的存在，天底下有這種邏輯道理嗎？

現實存在是一回事，將來想改國號、國旗、國歌，又是另外一回事。在未改以前不想承認它，最少也要默認存在，因為否定它就會陷入矛盾，會被大眾看破手腳。簡單講，國號、國旗、國歌，是接受它，改造它，是演化進化的過程，未演化到下個位階前，只有承認或默認，別無他法。不然就不要在體制內為官，當個尋常百姓。

國號、國旗涉及憲法，未有共識前，修憲非常不容易。反而國歌沒有規定在憲法中，相對容易改。最容易改的，應該是用公元取代國曆，只要修改公文程式條例第六條即可，將國曆改為公元，一旦通過可以跟國際接軌，不涉及統獨，中共也不會叫囂，因為他們也是用公元。全世界九成以上國家用公元，我們何必自絕於國際社會之外？新的一年要有新腦袋新思維，二○一九年來不及用公元，修法後二○二○年啟用，也算新氣象吧！新的一年新思維從默認或承認國號、國旗開始，記住，接受它才能改造它。

（作者為律師）

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