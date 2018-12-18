自由廣場》回頭看AIT在選前的憂慮

◎ 黃天麟

民進黨為何敗選？筆者在選前十月廿三日就以「經濟復甦人民無感」一文提告政府對中小微企業缺少關懷及任憑北京磁吸之問題。另一重要因素，即是中國與親中媒體的對台運作空前奏效。

中國對台選舉之干預，此次拋棄文攻武嚇，改以潛移默化的滲透。「一代一青」、「惠台三十一項措施」乃其中之一，滲透、控制媒體乃其二。一代一青布置的第五縱隊與所控制的傾中媒體，在此次選戰中結合，天翻地覆地發揮其洗腦、動員能量乃其三。

偏偏我方政府所用非人，國安單位各主管的敵我意識薄弱，等於請鬼拿藥單，門戶大開。執政兩年，對各界「制定一套反統戰法」的呼籲，置若罔聞，最近針對中國「居住證」之統戰竟以「聽其自然」為對策。此種對敵人寬恕的態度，後果就是一一二四的慘敗，若再持續下去，最終必蹈「仁慈農夫」之命運。（請參閱2016.9.20自由廣場拙文）

對潛伏危機最敏感的是美國。美國人畢竟不是中國人，不具大一統的精神包袱，旁觀者清，中國對台之侵蝕看得清清楚楚。「美中經濟與安全審查委員會」在年度報告就已指出，中國試圖損害台灣民主與蔡政府，並使用社群媒體散布不實消息，意圖在台建立「假公民社會」。

當台灣的個人、團體與中共的聯盟關係建立完成，大型的反政府活動隨時可以啟動。美國在台協會主席莫健十一月九日接受專訪時，明白指出美國擔心外來勢力干預台灣選舉，試圖改變台灣選舉結果，對台灣相當危險。AIT都已察覺，只有我國的國安單位還在自覺良好。中共對台戰線聚集草根社群、青年、學生、中國配偶、親中政黨與團體、宗教機構、農、漁業協會及退休將領，將來更可經「居住證」功能之擴大，作為有機的統御工具，牢牢控制社會的每一角落。

美國研究機構及在台協會之憂慮，選後證明「非杞人之憂」，只有懵懂無知的我方國安官員當沒看見，隔江猶唱「後庭花」。

九合一慘敗，選後各界討論很多，但奇怪，「中國因素」突然銷聲匿跡。其實，一例一休也好，年金改革也好，同婚爭論也好，其所以成為反政府大洪流的重大因素，是政府兩年多來對中國之寬容、仁慈、無作為，任其滲透讓「中國因素」在台興風作浪。若政府的此一心態不改，即台灣危矣。

（作者為前國家安全會議諮詢委員，現任國策顧問）

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