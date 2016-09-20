自由廣場》蔡總統與仁慈的農夫

◎ 黃天麟

嚴冬有一位農夫看見一條僵硬的蛇，他可憐牠，將牠拾起，放進自己的懷中，那條蛇受了熱氣的溫暖，不久便甦醒過來，當牠一恢復本性，就咬了牠的恩人，農夫一命嗚呼。

年初大選，民進黨大勝，當天蔡總統就告誡民進黨要「謙卑、謙卑、再謙卑」。五二○就職後，以「對敵人仁慈」的道德高度，由林全組成了被形容為「老藍男」的藍色政府，將已僵硬老藍拾起放在新政府的口袋裡。四個月過去了，這批受溫暖甦醒的藍官，畢竟仍是藍官。官官相護蹉跎國事，在「兆豐洗錢案」、「樂陞案」中表現無遺。

但藍官對台之貽害莫過於對台灣之否定。上台不久，外交部司長彭滂沱發文外館，往後公文將「華」改回為「台」，如「返華述職」宜用「返台述職」。部長聞之大怒，將其再改回「華」，還把該司長下調參事。中華民國之簡稱應否為「華」或「台」，本就不是天下大事，越權可以處分，但發出的公文有必要收回嗎？李大維之大怒展現出他本性姓「中」。

受到鼓舞的是全國基層藍官，士氣大振。八月二十七日，花蓮市舉行市長補選，民進黨候選人只得13958票而落選，與二○一四年田智宣市長之28177票相比，竟差14219票，跑掉的比得到的票還要多。為何前次支持民進黨的選民都不見了？簡單一句話「這就是當今社會的氛圍」。

九月二日，五名學生觀賞青棒台日大戰，興之所至拿起「台灣就是台灣」等布條時，立刻被「中華民國」棒球協會的工作人員「理直氣壯」用粗暴手段喝斥並搶奪布條。彰顯學生「愛台」為「中華民國」所不容，進一步凸顯出新政府的藍色色彩。「人必自侮而後人侮之」，現在連中央社的小官亦敢與新政府公開為敵，黨產會的玻璃大門也被市民因「賭爛」而砸破。

展現「一中」，在新政府下，已是一種時髦，中國國民黨索性將一中各表的黨綱刪去了「各表」。國民黨的這一改變，並未遭遇到新政府及社會的嚴厲批判，因當今社會的氛圍就是如此。「護台、愛台」的言論、行為，已受到壓抑，甚至嘲笑。

中國國民黨及共產黨撐腰的九三及九一二大遊行所出現的「九二你不要，我要」「要九二，不要久餓」等標語，已隱約告訴了我們，在新政府的縱容下， 「一中」似已迅速地闖進台灣民意的中核位置。「對敵人仁慈就是對人民殘忍」，鄭南榕、鄭金河、陳良等為台灣民主、自由奉獻生命的上千上萬烈士，若地下有知，不知做何感想？

中共撐腰的中國國民黨已研擬出「武林計劃」為二○二○年做準備，屆時飄揚在選戰中的旗幟將會全是藍旗與紅旗—而綠旗的結局，就是那位仁慈農夫。

（作者為前國家安全會議諮詢委員、前總統府國策顧問）