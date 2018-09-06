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自由廣場》掌潭遊子說話

2018-09-06 06:00

◎ 蕭靜雯

災難就像一面鏡子，八二三豪雨成災，嘉義縣東石鄉變成汪洋一片，有人主動扛起所有責難專注救災，有人到此一遊拍照在臉書散播酸語，更不用提那些仇恨言論、無的放矢。掌潭村逢雨必淹，但，一百七十公分的水淹高度是八十年來最高，然而，也是環境復原最快的一次！

從撤村、抽完積水、清理、消毒家園，如果沒有中央團隊和善心人士的協助，很難想像村中大部分的弱勢老人家該如何度過這個難關。唯緊急安置需要再做更細膩的規劃，可以借鏡高雄市氣爆安置二千多人經驗。

根據過去救災實務，這些天愛心資源會不斷湧入，上週日掌潭社區發展協會林文達理事長已經著手各戶訪視與需求調查，村長蕭榮馨也積極尋求外援，讓低收入戶和瀕貧窮戶食衣住得安穩，不會是太困難的任務，當然更有效率的方式，是由一基金會認養照顧好他們。

這些年養殖漁業很辛酸，颱風停電魚死、寒流來襲魚凍死、終於魚平安長大遇到韓國台灣鯛事件價格慘跌、現在則是致災性豪雨魚逃走，災損補償是讓日子還能過下去而已。養殖業的發展和因應氣候變遷的治水計畫，是接下來的最重要課題。

那天近晚時分，我坐在魚塭旁，看著絢爛天空，掌潭這麼美，而，我幾乎快忘了這樣的美麗。如果，治水成功，前方就是美麗的生態公園與夕照輝映，我不會再於縣議員臉書看見親人被安置的相片，不用再天天揪著一顆心掛念親人安危。

最後，我還要補充一點，當東石鄉汪洋一片時，除了高雄鴨子船、國防部裝甲車能通行無阻，難道要總統划竹筏勘災嗎？一百七十公分高的積水，掌聲歡迎那些酸言酸語名嘴表演採紅菱。

（作者為旅居高雄的東石人，電台主持人）

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